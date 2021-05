Turcan: Avem în PNRR 50 mil. euro pentru copiii defavorizați – infrastructura socială

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat luni, la lansarea programului naţional „Din grijă pentru copii”, că în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) sunt alocați 50 de milioane de euro destinate infrastructurii sociale pentru această categorie vulnerabilă.



„Prin PNRR avem şi componenta de infrastructură socială pentru copii, pentru că mulţi din zonele defavorizate îşi găsesc în şcoală, în viaţa în comunitate, un sprijin de a ieşi din mediile vulnerabile unde ei se află. Şi atunci construirea unor astfel de centre de zi şi servicii de zi, în care copiii să primească suport pe tot parcursul zilei, reprezintă un mare progres. Şi aici avem (…) 50 de milioane de euro pentru infrastructura socială pentru copiii aflaţi în stare de vulnerabilitate”, a precizat Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a arătat că persoanele care lucrează în asistenţa socială în România nu au pregătirea necesară.

„A doua componentă esenţială este cu cine facem asistenţa socială, şi constatăm şi am şi văzut că din nefericire asistenţa socială în România se face cu persoane care nu au pregătirea necesară. Nu o au pentru că fie nu sunt atraşi de facultăţile de profil, fie nu-şi găsesc un loc de muncă, fie că sunt supra-încărcaţi. Dintre toţi asistenţii sociali din România, doar 80% au studii superioare, iar dintre aceştia doar 30% au experienţă şi educaţie pe asistenţă socială”, a spus Raluca Turcan.

Prima direcţie de acţiune în sprijinul copiilor vulnerabili este oferirea de servicii sociale integrate.

„Aici sunt 3 direcţii mari de acţiune: una o reprezintă serviciile integrate – ce faceţi dumneavoastră aici este un model de serviciu integrat. Aţi strâns specialişti, instituţii, şi ajungem la aceşti copii pe de o parte identificându-i, deci introducându-i într-o bază de date a statului cu copii care au nevoie de sprijin, şi apoi ţintind la ei cu diferite servicii”, a adăugat Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a subliniat că 2.500 de copii din medii vulnerabile erau excluşi din sistemul educaţional.

„În acea diagnoză pe care am făcut-o, plecând de la beneficiarii de ajutor social, fie că sunt beneficiari direcţi sau titulari, am radiografiat profilul persoanelor vulnerabile în România, şi cei mai vulnerabili sunt cei peste 65 de ani, eventual cu dizabilităţi, şi copiii din familii monoparentale, familii sărace cu mulţi copii sau copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Am identificat copii fără CNP în România de astăzi, am identificat, într-o campanie de o lună de zile, aproximativ 2.500 de copii care erau excluşi, practic, din sistemul educaţional, nu aveau acces la educaţie. Am găsit sute de copii care se aflau în stare avansată de boală şi care nu aveau acces la asistenţă medicală. Şi atunci nu poţi să nu te întrebi cum poate statul o dată să se considere puternic şi civilizat şi să nu încerce să-i ajute pe cei care sunt în astfel de situaţii disperate”, a declarat Raluca Turcan.