UDMR îl refuză pe Veștea: „Nu intrăm în guvern și nu votăm alături de neafiliați care provin din SOS și POT”

Lovitură pentru premierul desemnat Adrian Veștea: liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat marți, după aproape trei ore de ședință a Consiliului Permanent, că formațiunea nu va intra într-un guvern condus de acest și nici nu îl va vota alături de parlamentari din grupări precum PACE.

„După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut şi în presă, am văzut că ar fi nevoie şi de voturile neafilaţilor, care provin din SOS şi POT. Am văzut că sunt diverse încercări şi în privinţa AUR-ului şi n-am dorit să ajungem în aceeaşi barcă cu aceşti deputaţi şi senatori neafilaţi care vin din aceste partide”, a spus Csoma Botond, după şedinţa UDMR.

„Acum am decis în privinţa participării la guvernare şi am decis în Consiliul Permanent că UDMR nu va face parte din guvern. Consiliul Permanent a formulat o recomandare, dar nu Consiliul Permanent ia decizia. Dacă nu participăm la guvernare, atunci grupurile reunite din Camerele Deputaţilor şi Senat iau decizia în mod autonom şi decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare, dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite şi recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez şi e foarte important, decizia finală aparţine statutar grupurilor parlamentare”, a spus Botond.

„Nu vedem cum va putea face o majoritate”, a concluzionat el.

La aflarea deciziei UDMR, Adrian Veștea a declarat că va continua negocierile pentru formarea guvernului.

Aritmetica voturilor pentru Guvernul Veștea

PSD – 128 voturi

Minorități naționale – 17 voturi

Uniți pentru România – 14 voturi

Neafiliați – 23 voturi

PACE – 11 voturi

Total: 193 de voturi