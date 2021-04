UDMR vrea să ocolească DNA după desființarea SIIJ: Dosarele să fie la Scutea

UDMR a depus un amendament la proiectul de lege privind desființarea Secției speciale de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), astfel încât toate dosarele în care sunt anchetați procurorii și judecătorii să nu fie la DNA, ci la subalternii procurorului general, Gabriela Scutea.

În acest fel, faptele de corupție ale magistraților ar fi anchetate de Secţia de urmărire penală şi criminalistică de la Parchetul General.

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marți, la un eveniment lansat de şeful Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă (din cadrul Guvernului Cîțu), fostul deputat Laszlo Borbely, care a fost salvat de două ori în Parlament de dosarul de corupție, după ce Camera Deputaților a refuzat să-i ridice imunitatea pentru a fi anchetat de procurori.

Amintim că doi foști parlamentari UDMR au fost condamnați definitiv la închisoare, dar au fugit în Ungaria, de unde nu îi extrădează nimeni.

Iată declarațiile lui Kelemen Hunor:

„Nu am avut nicio problemă în coaliţie, cu toţii am fost de acord cu desfiinţarea Secţiei. Discuţiile au fost ce urmează după desfiinţarea Secţiei. Şi noi am avut un amendament prin care am propus ca anchetarea magistraţilor să se facă de Secţia de urmărire penală şi criminalistică din subordinea procurorului general, nu trebuie să înfiinţezi nimic, este o structură existentă”.

El a insistat că există discuţii „în zona juridică, nu în coaliţie”, că ar fi neconstituţional amendamentul adoptat în Cameră privind avizul CSM care să fie dat înainte ca dosarele să fie trimise în judecată, „pentru că CSM este o instituţie administrativă care nu are cum să avizeze o chestiune legată de o procedură judiciară”.

„De aceea, vom vedea ce se va întâmpla în discuţiile de la Comisia juridică de la Senat. Din punctul meu de vedere, amendamentul nostru iniţial cu Secţia de urmărire penală şi criminalistică de la Procuratura generală este varianta cea mai solidă care nu ridică nicio problemă de constituţionalitate şi în orice moment se poate întoarce la această variantă ca să nu compromitem, printr-un atac la Curtea Constituţională, desfiinţarea SIIJ. Fiindcă, dacă trece, şi, eventual, la un atac la Curtea Constituţională a legii pică legea, atunci nu am făcut un lucru pe care cu toţii ni l-am dorit”, a explicat Kelemen Hunor.