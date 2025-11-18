Un nou „Greblă” la AEP: Țuțuianu de la PSD, votat de Parlament ca șef al Autorității Electorale Permanente

Adrian Țuțuianu, secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, este noul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), fiind votat, marți, de plenul Parlamentului.

Funcția a rămas vacantă din 28 februarie, în urma revocării fostului președinte al Autorității, Toni Greblă.

Țuțuianu a fost propus în această funcție de PSD.

El a fost singurul candidat. Votul a fost secret cu buletine. Au fost înregistrate 271 voturi „pentru” și două împotrivă.

Parlamentarii opoziției nu au participat la vot.

Marți dimineață, Comisiile juridice au avizat favorabil candidatura lui Adrian Țuțuianu pentru această fucție.