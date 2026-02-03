UPDATE! Bolojan, ultima discuție la Guvern cu primarii PNL și PSD pe tema reformei din administrația locală – amânată de 6 luni

UPDATE: Laurențiu Leoreanu (PNL), primarul municipiului Roman, a declarat la finalul întâlnirii: „Cei 6 primari care suntem aici reprezentăm municipalități care au spitale municipale de urgență. În momentul de față nu s-a pus problema reducerii salariilor nici la medici, nici la asistenți. Am discutat problema la nivelul instituției de sănătate de urgență cu privire la o viitoare clasificare a acestor spitale. Nu s-a pus problema că primăriile nu vor mai primi bani de la Guvern. Primăriile oricum vor primi bani prin cote defalcate și o altă formă de finanțare este acea tip proiecte. Toate proiectele care vin prin „Anghel Saligny”, proiectele care vin prin Compania Națională de Investiții, cele pe fonduri europene care au acea finanțare de la Guvern, sunt tot bani care se întorc către municipalități”.

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește marți, la sediul Guvernului, cu reprezentanții primarilor din PNL și PSD, pentru o ultimă discuție pe tema reformei din administrația locală, amânată de șase luni, din august 2025.