UPDATE! Consultările la Cotroceni nu schimbă nimic: Miniștrii PSD demisionează, dar Grindeanu încă mai speră într-o minune: „Președintele Nicușor Dan are 15 zile să semneze decretele”

UPDATE: Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul consultărilor, „să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte, apoi să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut, și să se uite la soluții mai mult decât la probleme”.

„Și în orice formulă politică majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale. Deci, dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor. Și dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem și să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează.

Suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, adică AUR.

Fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta”, a mai spus șeful statului.

Totuși, premierul Bolojan a declarat public faptul că nu exclude negocieri cu AUR:

Consultările de miercuri de la Cotroceni dintre liderii PSD, PNL, UDMR și USR cu președintele Nicușor Dan nu schimbă cu nimic datele crizei politice declanșate luni de PSD prin retragerea sprijinului premierului Ilie Bolojan.

Astfel, vicepremierul și cei 6 miniștrii ai PSD vor demisiona joi, așa cum au decis în unanimitate conducerea partidului, într-o nouă ședință convocată miercuri. Iar premierul Ilie Bolojan va avea la dispoziție 5 zile pentru a trimite demisiile la Cotroceni.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a spus celor din partid că „președintele Nicușor Dan are 15 zile pentru a semna decretele de eliberare din funcție a miniștrilor”. El speră în continuare într-o minune: că Nicușor Dan îl va convinge pe Ilie Bolojan să-și dea el demisia,iar PNL să nominalizeze un alt prim-ministru.

Speranțele lui Grindeanu au fost spulberate de UDMR, care a anunțat prin liderul său, Kelemen Hunor, că rămâne la guvernare: „Indiferent ce se întâmplă mâine, poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe. Noi rămânem în echipa de guvernare și, în perioada următoare, încercăm să facem treaba cât de bine se poate în condițiile date”.

Premierul Bolojan s-a întâlnit miercuri cu liderul UDMR, iar la finalul discuțiilor a anunțat: „Am discutat despre funcționarea Guvernului în situația ipotetică în care miniștrii PSD s-ar retrage. Am convenit ca în această această situație să fie ocupate cât se poate de repede posturi vacante cu titularii portofoliilor rămase. Este nevoie să închidem aceste proceduri, pentru a putea continua investițiile importante în infrastructură – autostrăzi, școli, spitale – și pentru fiecare comunitate”.

El nu a precizat dacă a vorbit cu liderul UDMR despre posibile negocieri cu AUR.

Despre USR se știe că este de partea lui Bolojan încă din campania electorală pentru prezidențiale. Atunci, cei din USR l-au propus și susținut pe așa-zisul independent Nicușor Dan în echipă cu viitorul premier aflat acum în funcție – dar într-un guvern minoritar.

Mai nou, USR nu s-ar opune unor negocieri cu AUR, punctuale, pentru susținerea guvernului minoritar și adoptarea unor legi în Parlament.

Între timp, a apărut pe surse o listă cu interimarii care vor fi desemnați de Bolojan în locul miniștrilor demisionari:

Ilie Bolojan (PNL) la Transporturi în locul lui Ciprian Șerban

Cătălin Predoiu (PNL) la Justiție, în locul lui Radu Marinescu

Cseke Attila UDMR) la Sănătate, în locul lui Alexandru Rogobete

Diana Buzoianu (USR) la Agricultură, în locul lui Florin Barbu

Radu Miruță la Energie, în locul lui Bogdan Ivan

Oana Țoiu la Muncă, în locul luiFlorin Manole

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis, însă, că „nu există o asemenea listă”.