UPDATE! Exit Poll CURS-Avangarde: Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat fotoliul de primar al Capitalei, la o prezență de 32,71% dintre alegători

UPDATE 8 decembrie, ora 01.00: AEP a publicat rezultatele oficiale:

CIPRIAN CIUCU (PNL) – 36,17%

ANCA ALEXANDRESCU (Dreptate pentru Bucuresti) – 21,94%

DANIEL BALUTA (PSD) – 20,5%

CATALIN DRULA (USR) – 13,9%

ANA CICEALA (SENS) – 5,85%

UPDATE ora 21.50: Rezultatele Exit Poll pentru ora 21.00:

CIPRIAN CIUCU (PNL) – 33%

DANIEL BALUTA (PSD) – 26,1%

ANCA ALEXANDRESCU (Dreptate pentru Bucuresti) – 20,3%

CATALIN DRULA (USR) – 12,6%

ANA CICEALA (SENS) – 6%

Candidatul PNL,Ciprian Ciucu, a câștigat cu 32,7% din voturi fotoliul de primar al Capitalei, potrivit rezultatelor Exit Poll CURS-Avangarde.

Rezultatele Exit Poll-ului realizat de CURS​ și Avangarde, disponibile la ora 21:00, corespunzătoare orei de referință ​19:​30 sunt următoarele:

CIPRIAN CIUCU (PNL) – 32,7%

DANIEL BALUTA (PSD) – 26,3%

ANCA ALEXANDRESCU (Dreptate pentru Bucuresti) – 20,2%

CATALIN DRULA (USR) – 12,8%

ANA CICEALA (SENS) – 6%

Prezența la vot a fost de 32,71% – respectiv 589.918 alegători, din totalul de 1.803.728 alegători, potrivit roaep.ro.

Declarații

Ciprian Ciucu (PNL): „Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc foarte mult bucureștenilor pentru votul lor, le mulțumesc celor care m-au sprijinit în această campanie. Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală, în special pentru cele de centru dreapta. O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului București, o să avem multe proiecte de trecut. Și așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele și asta nu pentru termen scut, ci pentru termen lung”.

Daniel Băluță (PSD): „’În primul rând aș dori să mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat astăzi la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot. Vreau să mulțumesc colegilor mei, vreau să mulțumesc echipelor de voluntari pe care i-am avut în teren pentru că nu au făcut altceva decât să arate în această campanie electorală că este vorba despre rezultate și este vorba despre performanță. În ceea ce privește rezultatul exit-poll-ului, el este unul neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor și îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți și-i somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele. Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă. Este tot ce am avut de spus”.

Anca Alexandrescu: „Este un moment complicat pentru țara noastră. Îmi pare rău că au ieșit atât de puțini bucureșteni la vot. (…) Eu nu vreau să fac foarte multe comentarii în acest moment pentru că, așa cum știți, exit-poll-urile sunt rezultatele de la ora 19:00. Aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024. Ceea ce vreau să mai spun este că, indiferent care va fi rezultatul la finalul numărătorii voturilor, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București, indiferent de locul unde mă voi afla. De fapt, voi continua ceea ce am făcut și până acum și îi voi reprezenta așa cum le-am promis”.

Cătălin Drulă (USR): „Ciprian Ciucu are o misiune grea înainte. Știu cât de greu este ceea ce îl așteaptă. Îl cunosc pe Ciprian de multă vreme. Îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are și să își găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte și să aibă curaj. Iar pe noi, cei de la USR, ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală”.