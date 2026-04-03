UPDATE! Guvernul a aprobat OUG de reducere a accizei la motorină (36 bani/l, cu TVA)

UPDATE: OUG 24 a fot publicată în Monitorul Oficial nr. 272 din 3 aprilie.

Guvernul a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, reducerea cu 30 de bani pe litru a accizei la motorina standard (36 de bani/l, cu TVA).

Măsura se aplică timp de trei luni, în perioada situației de criză pe piața carburanților, instituită de Executiv prin OUG 12/2026, până la data de 30 iunie.

Precizările purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu:

„Acciza la motorina standard comercializată pe piața internă va fi redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piața petrolului și a carburanților, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA, respectiv de la 2.804,29 de lei la 1.000 de litri, la 2.504,29 lei pe 1.000 litri și de la 3.318,74 de lei tona la 2.963,7 lei tonă

– această reducere se aplică începând cu intrarea în vigoare a ordonanței de urgență pe perioada declarată de criză pe piața petrolului și carburanților’.

Ordonanța instituie și contribuția de solidaritate pentru operatorii economici care fie doar extrag, fie extrag și comercializează petrol de pe teritoriul României.

Contribuția de solidaritate se aplică în niște praguri prin raportare la prețul petrolului Brent, dar ca efect reprezintă 60% din profitul excepțional obținut în această perioadă din exploatarea sau exploatarea și comercializarea petrolului românesc.

Acele praguri pe care le vedeți în ordonanță raportate la prețul petrolului Brent au ca scop, tocmai, ca nu cumva această impozitare excepțională să afecteze, de exemplu, nivelul de investiții. Deci, acest lucru nu va fi afectat, vor fi vizate numai profiturile excepționale din această perioadă”.

Reducerea accizei la motorină va avea un impact bugetar estimat la 0,61 de miliarde de lei.

Download (PDF, 54KB)

Download (PDF, Unknown)