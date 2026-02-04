UPDATE! Kelemen Hunor s-a răzgândit și îi cere premierului să reducă „cu până la 50%” impozitele locale. Reacția lui Bolojan

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a răzgândit în privința majorării impozitelor locale pe locuințe și mașini, după ce formațiunea sa politică fusesede acord cu acest lucru, iar acum îi cere premierului Ilie Bolojan să le scadă cu până la 50%.

Amintim că UDMR face parte din coaliția la guvernare, alături de PSD, PNL și USR.

Declarația lui Kelemen vine în urma protestului de duminică la Odorheiu Secuiesc, unde a sute de oameni au ieșit în stradă împotriva primarilor.

„Toată lumea a văzut că în acest moment presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10% și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost „ultima picătură” cu aceste taxe mărite. Și noi am cerut în felul următor, între limita inferioară și limita superioară, fiindcă sunt două praguri stabilite de Guvern, primarii să aibă posibilitatea până la aprobarea bugetului, fiindcă acolo trebuie să introduci veniturile din taxe și impozite, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%. Cei care sunt la cota minimă n-au unde să coboare”, a declarat, marți seară, Kelemen Hunor..

UPDATE: Premierul Bolojan a declarat, miercuri seară, că ia în calcul reducerea impozitelor locale:

„Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor, de exemplu. Unele primării, având în vedere nivelul de impozitare anterior sau stabilind o creștere mai mare, au ajuns în situația în care nivelul stabilit este mai mare decât cel minim stabilit prin lege de guvern. Datorită discuțiilor care au apărut în spațiul public, unele primării doresc să reducă nivelul actual al impozitelor, pe mașini, de exemplu, la nivelul minim stabilit de lege. Legislația actuală nu le permite să facă acest lucru. Deci le-a permis să crească mai mult decât nivelul minim, dar nu le permite să scadă.

Administrațiilor locale ar trebui să li se permită să majoreze, iar ulterior să reducă impozitele, în funcție de politicile locale, însă că orice scădere nu poate coborî sub plafonul minim stabilit prin lege.

Putem să analizăm în ce măsură putem aduce această corecție prin legislație (…) Sigur, ar trebui să facem asta într-un termen cât mai scurt, înainte de aprobarea bugetului, în așa fel încât, înainte de aprobarea bugetelor locale, să se facă toate aceste lucruri.

Oricum, așa cum știți, anul acesta a fost un an, din punct de vedere al impozitelor, deosebit, pentru că ele au fost adoptate foarte târziu datorită contestării la Curtea Constituțională și, deci, nu a fost timp de explicații, de clarificări. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat, când unele primării comunicau date eronate pentru că nu erau actualizate toate bazele de date și a fost nevoie de două, trei săptămâni până lucrurile s-au stabilizat.

Am discutat aceste aspecte cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, pentru că problema impozitelor pe proprietate este una destul de complexă și are o paletă largă de aplicare, dar aș face câteva precizări. Așa cum știți, România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, în așa fel încât reperul să fie prețul de piață al acestor locuințe, sigur, fiecare localitate având o marjă de a aplica un procent sau altul, lucru care ar trebui să se aplice de la finalul acestui an. Deci mai avem de lucrat pe această schemă, suntem într-o formulă intermediară”.

Primarii din 1.300 de comune și orașe se pregătesc de grevă

Angajații primăriilor din peste 1.300 de comune și orașe vor declanșa, pe 10 februarie, o grevă de avertisment, urmând să intre în grevă generală, instigați de primarii care au descoperit că nu le rămân toți banii din majorarea impozitelor locale.

Anunțul a fost făcut de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR), care acuză Guvernul de măsuri discriminatorii împotriva administrației publice locale, în special a comunităților sărace.