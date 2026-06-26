UPDATE! Nicușor Dan acuză PNL că „și-a schimbat poziția”. Grindeanu are contracandidat la funcția de prim-ministru: Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR-UDMR

UPDATE ora 19:00: S-au încheiat fără niciun rezultat discuțiile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Minorităților naționale.

Președintele Nicușor Dan a amânat desemnarea unui nou premier, deși este atributul său.

El acuză PNL, într-un mesaj pe Facebook, că și-a schimbt poziția:

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.

Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare.

De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”.

Un val de comentarii critice au fost postate de internauți la acest mesaj al președintelui. Redăm câteva:

„ Ștefan Amza

Pareti foarte suparat ca nu reusiti sa aveti guvern PSD. Rusine! Hai cu anticipatele! PSD a acceptat acele „anumite condiționări fata de programul de guvernare”? Ati uitat sa adaugati acest detaliu.

Ionut Rusu Domnule președinte, păreti puțin supărat ca a venit și PNL cu o variantă de premier?

Cosac Elena Iuliana Haaa…a dat vina pe PNL

Alexandru Vraciu Nu ti au iesit combinatiile cu PSD.. hai cu anticipatele, apoi suspendare si demitere

Daniel Bodea Îmi este rușine ca te-am votat

Cristian Muresan Jenant!

Octavian Popovici …hai la anticipate si terminam bâlciul!

Loredana Banuta Foarte bine a făcut PNL.

Poftă Bună Şuncuiuş Ai avut guvern.,de ce nu l-ai pastrat? Nicu Tuturuga Asa îți trebuie.Culegi ce ai semanat!nici nu sti cât de mic incepi sa fi! Razvan Ionut Acum nu mai propuneți pe cine vreți? Siegfried Mureșan nu e suficient de bun??? Constantin Camilar A fi, sau a nu fi (parte a sistemului), asta e întrebarea…”.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, are contracandidat pentru funcția de premier, după două zile de la susținerea lui de către conducerea partidului. Astfel, PNL, USR și UDMR au decis, vineri, să îl propună președintelui Nicușor Dan pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

La ora 18:00, părțile sunt invitate de șeful statului la Cotroceni, însă desemnarea noului prim-ministru rămâne atributul lui Nicușor Dan.

Anunțul privind propunerea lui Sigfried Mureșan a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă comune susţinute de liderul PNL, Ilie Bolojan, alături de preşedintele USR, Dominic Fritz, și de Turos Lorand, de la UDMR.

„Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiţii, este un om profesionist, un om care a dovedit în aceşti ani că este ataşat valorilor europene şi credem că pentru actuala perioadă este o soluţie pentru România; propunerea noastră vine să ofere soluţii în aşa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui Guvern în perioada următoare. Partidul Naţional Liberal a încheiat acum câteva minute o şedinţă a Biroului Permanent Naţional în care a votat sprijinul pentru domnul Mureşan“, a declarat liderul PNL și premier interimar, Ilie Bolojan.

„Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență de negociere și de construcție de bugete. Este un om pe care îl putem susține pentru o echipă funcțională de guvernare”, a spus și Dominic Fritz, președintele USR.

Liderul USR a respins varianta unui guvern monocolor PSD și a susținut că un Executiv minoritar format din PNL, USR și UDMR, cu Siegfried Mureșan premier, ar putea debloca actuala criză politică.

Turos Lorand: „După circa două luni de criză politică, se pare că azi am venit cu o soluţie viabilă. Azi dimineaţă, prezidiul executiv al UDMR a decis să îl susţinem pe domnul Siegfried Mureşan pentru a fi premierul României. Sper ca în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală, şi să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an”.