UPDATE! Nicușor Dan, în Parlament cu Strategia Națională de Apărare 2025-2030: „În SRI, o unitate specială se va ocupa de corupție”

UPDATE: Parlamentul a adoptat miercuri, cu 314 voturi „pentru”, 43 „împotrivă” și 3 abțineri, Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030. Au fost înregistrate.

Președintele Nicușor Dan a prezentat în plenul reunit documentul, structurat pe șase mari capitole. „Vedem în mai multe locuri, inclusiv în proximitatea noastră, atacuri la infrastructura critică: războiul de lângă noi și războiul hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva României și împotriva multor țări europene, atacuri cibernetice, campanii coordonate de dezinformare și consecința acestor presiuni asupra democrației și asupra statului de drept”.

El a amintit că o amenințare menționată în Strategia Națională de Apărare este corupția. „

Proiectul Strategiei s-a aflat în dezbatere publică, iar luni a fost avizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și trimis Comisiilor parlamentare de apărare, pentru raport comun și întocmirea proiectului de hotărâre ce va fi aprobat în plen, la ora 14:00.

La elaborar a strategiei au contribuit toate instituțiile cu atribuții în domeniul securității și apărării, precum și reprezentanți/formatori de opinie ai societății civile, ai think-tank-urilor și ai mediului academic.

Proiectul „exprimă viziunea unei Românii moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții moderne, transparente și integre, orientate exclusiv către slujirea binelui public”.

Șeful statului subliniază în proiect: „Documentul nu este, prin urmare, despre statul român, ci despre obligațiile fundamentale ale instituțiilor publice față de cetățenii români. Mediul de securitate este diferit, fiind marcat de contestarea ordinii internaționale bazate pe reguli de către unele state guvernate autoritar, coroborat cu diminuarea capacității organismelor internaționale de a-și îndeplini vocația fondatoare. În egală măsură, statele se confruntă cu manipularea informațională, schimbarea raporturilor economice ca urmare a protecționismului, lupta pentru resurse, sabotajul și perturbarea infrastructurii critice, precum și cu creșterea amenințărilor transnaționale și transfrontaliere. În acest context, asigurarea securității cetățeanului și a întregii societăți reclamă o abordare transparentă și colaborativă, cu instituții funcționând într-o logică de cooperare onestă și responsabilă, deschise controlului cetățenesc și oferind, astfel, garanții reale că România devine un stat rezistent la șocuri interne sau externe, capabil să răspundă în mod adecvat noilor amenințări și riscuri de securitate”.

Conceptul-cheie al strategiei este independența solidară, ca exigență strategică și imperativ de acțiune, pe componentele de securitate și diplomație, se adaugă în document. Astfel, în lumina acestui concept, pe fondul celui mai dificil context internațional de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial, România alege să răspundă provocărilor actuale de securitate, urmărindu-și interesele naționale în deplină solidaritate cu partenerii și aliații săi.

„Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 semnalează o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României. După consolidarea rolului de membru al NATO și al UE și după accederea proximă la OCDE, România trebuie să își propună extinderea influenței în regiunea de interes imediat și proiectarea mai fermă a intereselor românești pe plan internațional. Strategia constituie cadrul fundamental pentru adaptarea și/sau revizuirea strategiilor sectoriale existente sau pentru refacerea acestora, acolo unde este cazul, precum și pentru elaborarea strategiilor sectoriale viitoare”, transmite președintele în document.