UPDATE! Nicușor Dan, la finalul CSAT: „Cererea SUA pentru disclocare de avioane de alimentare și echipamente am trimis-o Parlamentului”

UPDATE: Parlamentul a aprobat, cu 272 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și cinci abțineri scrisoarea șefului statului.

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la finalul ședinței CSAT, că a trimis Parlamentului cererea SUA pentru disclocare de avioane de alimentare și echipamente.

Astfel, deși membrii CSAT au decis în unanimitate aprobarea dislocării de echipamente şi forţe americane în România, este nevoie de votul Legislativului.

„Un al treilea punct al discuțiilor: Cererea SUA pentru disclocare de avioane de alimentare, echipamente de monitorizare si echipamente satelitare. Sunt echipamente defensive și nu sunt înzestrate cu armament. Ele vor fi disolcate în baza acordului de parteneriat. Este similară cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac. Am trimis o scrisoare Parlamentului și vom avea discuția în această după-amiază”, a precizat șeful statului.

Celelalte două puncte dezbătue în CSAT au fost repatrierea românilor din Orientul Mijlociu și scumpirea carburanților.

„5.700 de oameni au revenit din zona de conflict, mul’i ajuta’i de Miniesterul de Externe. S-a discutat și despre creșterea prețurilor petrolului și care va fi reacția statului român. În ceea ce privește gazul, guvernul a adoptat deja de la 1 maprilie o schemă de plafonare”, a spus el, în scurta declarație.