UPDATE! Parlamentul, în altă sesiune extraordinară. PSD a depus din nou amendamentul neconstituțional la Legea ANI

UPDATE: Plenul Camerei Deputaților a votat amendamentul neconstituțional depus de PSD. A trecut și amendamentul AUR privind includerea partenerilor de viață în declarațiile de avere și interese.

Proiectul a fost adoptat cu 184 de voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” și 16 abțineri. Alți 68 de deputați nu au votat. Actul normativ merge la Senat, care este for decizional.

Parlamentul a început o altă sesiune extraordinară, luni, pentru legile PNRR rămase de adoptat până la 31 august. PSD a depus din nou la Legea ANI amendamentul privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor pentru incompatibilitate și/sau conflict de interese.

Amendamentul, vădit neconstituțional, îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și a fost introdus la Comisia Juricdică a Camerei Deputaților- for condus de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Din cauza acestui amendament, legea a picat în sesiunea parlamentară extraordinară de săptămâna trecută. Acum, istoria se repetă.

Între timp, AUR a anunțat, luni, că va vota legea doar dacă include partenerii de viață în declarațiile de avere și interese ale persoanelor care ocupă funcții publice. Ținta este, evident, președintele Nicușor Dan, suspectat că își ascunde averea pe numele concubinei sale Mirabela Grădinaru (n. 1984, la Vaslui) care este managera unei companiei auto internaționale. Cei doi au o relație de 20 de ani, din care au rezultat o fată născută în 2016 și un băiat născut în 2022.

Camera Deputaților va adopta în plen, luni, forma finală a Legii integrității, urmând ca miercuri să fie transmisă la Senat, – forul decizional.