UPDATE! PSD a depus din nou amendamentele neconstituționale la Legea ANI, care a trecut de Cameră cu voturile AUR

UPDATE: Plenul Camerei Deputaților a votat amendamentele neconstituționale depus de PSD. A trecut și amendamentul AUR privind includerea partenerilor de viață în declarațiile de avere și interese.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 184 de voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” și 16 abțineri. Alți 68 de deputați nu au votat. Actul normativ merge la Senat, care este for decizional.

Amendamentele PSD, care se aplică retroactiv:

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat în mod definitiv că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității, funcției sau activității respective în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Persoana prevăzută la aln. 1 are interdicția de a mai ocupa o funcție sau demnitate publică ori eligibilă, dintre cele prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de pană la 3 ani, care operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, moment de la care este decăzută din funcție.

Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Persoanelor față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi, le încetează funcția, demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, după caz.

Neaplicarea sancțiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcției publice de către persoanele care au atributul numirii sau, după caz, al sancționării, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu constituie infracțiune.

Nerespectarea perioadei de interdicție de până la 3 ani în conformitate cu prevederile art. 25 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei. În această ultimă situație, toate actele juridice sau administrative încheiate direct de către persoana căreia i se aplică interdicția sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispozițiilor legale privind perioada de interdicție de până la 3 ani, sunt lovite de nulitate absolută, prevederile art. 23 aplicându-se în mod corespunzător”.

Deputatul USR Radu Mihaiu a acuzat, în plen: „Pentru că PSD are o problemă cu Dominic Fritz și pentru că AUR are o problemă cu Nicușor Dan, v-ați unit PSD cu AUR să faceți praf o lege și să o transformați într-una profund neconstituțională. Ați inventat o sancțiune nouă pentru fapte care s-au întâmplat înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, Ați dat de pământ cu decizia Curții de Justiție a UE”.

Amendamentul AUR nu este neconstituțional: „Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu Președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuți la art. 18 din OUG 57/2019, cu șeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general și cu secretarii generali adjuncți ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum și cu asimilații acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese, în aceleași termene și condiții prevăzute (…)”. Declarațiile de interese financiare ale acestora vor fi publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.

știre inițială

Parlamentul a început o altă sesiune extraordinară, luni, pentru legile PNRR rămase de adoptat până la 31 august. PSD a depus din nou la Legea ANI amendamentul privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor pentru incompatibilitate și/sau conflict de interese.

Amendamentul, vădit neconstituțional, îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și a fost introdus la Comisia Juricdică a Camerei Deputaților- for condus de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Din cauza acestui amendament, legea a picat în sesiunea parlamentară extraordinară de săptămâna trecută. Acum, istoria se repetă.

Între timp, AUR a anunțat, luni, că va vota legea doar dacă include partenerii de viață în declarațiile de avere și interese ale persoanelor care ocupă funcții publice. Ținta este, evident, președintele Nicușor Dan, suspectat că își ascunde averea pe numele concubinei sale Mirabela Grădinaru (n. 1984, la Vaslui) care este managera unei companiei auto internaționale. Cei doi au o relație de 20 de ani, din care au rezultat o fată născută în 2016 și un băiat născut în 2022.

Camera Deputaților va adopta în plen, luni, forma finală a Legii integrității, urmând ca miercuri să fie transmisă la Senat, – forul decizional.