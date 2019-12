UPDATE! VIDEO. Premierul Orban, la a doua angajare a răspunderii: Am amânat cu 1 an pensiile speciale pentru primari

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, în plenul reunit al Parlamentului, la angajarea răspunderii pentru Bugetul de stat pe 2020, pentru Bugetul asigurărilor sociale de stat și a modificării OUG 114, că a amânat cu un an pensiile speciale pentru primari și a eliminat – cu unele excepții – posibilitatea cumulării pensiei cu salariul de la stat, acestea fiind doar câteva dintre măsurile pe care a dorit să le facă un cadou românilor de sărbători.

Amânarea pensiilor speciale pentru primari a fost cerută de USR. Liderul acestui partid, Dan Barna, l-a convins pe Orban să accepte mai multe amendament, printre care cel amintit mai sus, dar și eliminarea subvențiilor alocate ”academiilor de politruci și sinecuriști”, plus alte amendamente la Sănătate și Mediu

În schimb, Orban a făcut un pas în spate și a renunțat la plafonarea sporurilor pentru condiții deosebite de muncă la o sumă fixă de 15% din salariul brut la nivelul lunii decembrie 2019, astfel că acestea se vor acorda în continuare.

„Vă propun să le facem un cadou de Crăciun și de anul Nou românilor, și anume Bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat pe anul următor. Nu am înțeles de ce nu au aprobat și alte guverne bugetul, nu am înțeles niciodată de ce nu s-a respectat acest termen. Obiectivul nostru a fost să adoptăm până la 31 decembrie bugetul. Vă mărturisesc că folosim în premieră o modalitate de aprobare a bugetului de stat, care nu a mai fost folosită: angajarea răspunderii Guvernului. E o procedură care, spre deosebire de ordionanța de urgență (OUG), are foarte multe aspecte care o fac democratică. Sigur, poate am surprins pe foarte mulți”, a spus Orban la începutul prezentării sale.

El a adăugat că a aprobat ”foarte multe amendamente, ale grupurilor și parlamentarilor individual”.

„Am ales această procedură pentru că, altfel, nu am fi putut adopta bugetul”, a mai spus el.

Orban i-a invitat pe cei nemulțumiți să atace prin procedura constituțională: moțiunea de cenzură, el fiind sigur că nu vor apela la ea, deoarece o cădere a Guvernului ar duce la alegeri anticipate.

Bugetul pe 2020:„Ne bazăm pe creștere economică de 4,1%”

„Construim bugetul pe date pe care le considerăm reale. Ne bazăm pe creștere economică de 4,1%, apropiată de estimările Comisiei Europene și FMI. Rata inflației – 3,1% în 2020, cursul mediu de schimb e de 4,75 lei pentru euro.

Trebuie să facem față un creșteri de cheltuieli majore: legea pensiilor, un plus de 16 miliarde lei pentru creșterea pensiilor de la 1 septembrie 2020.

Am crescut suma alocată investițiilor la peste 50 miliarde lei, un efort extrem de mare. Estimare a marilor lucrări de infrastructură: doar în transporturi sunt necesari în următorii zece ani circa 40 miliarde de euro.

Vom avea o alocare de 4,6 miliarde euro fonduri europene pentru infrastructură în viitorul exercițiu financiar al UE, 2021-2027, dar din aceștia foarte mulți vor merge pentru proiecte vechi. Deci finanțarea europeană pentru marile lucrări de infrastructură se va reduce dramatic.

Am văzut campanii că scad cheltuielile pentru sănătate – e fals, o minciună gogonată. Alocarile pentru sănătate se fac la Ministerul Sănătății și Casa Națională. Nu putem merge pe fake-news la nesfârșit. Bugetul crește și față de execuția bugetară, și față de precedentul buget.

Sumele cresc și pentru educație față de anul trecut. Cresc în bugetul Ministerului Educației, dar se găsesc și în alte locuri – autoritățile locale, fonduri europene extrem de generoase. Pe supracontractarea pe care o prevedem, vrem creșterea semnificativă pentru investiții în unitățile de învățământ.

Ne onorăm angajamentul de a aloca 2% din PIB către Apărare, e un angajament luat către NATO.

Dăm mai mulți bani către alocările sociale.

La autoritățile locale am modificat modul de alocare a impozitului pe venit. Am crescut la 63% din impozitul pe venit sumele lăsate la bugetul localităților. Am preluat 50% din cheltuielile sociale la bugetul de stat de la bugetele locale, pentru a le degreva de cheltuielile și amputările de buget provocate în 2019”, a spus Ludovic Orban.

Taxa de 2% pentru companiile din energie, desființată

Înainte de a veni la Parlament, premierul a convocat o ședință de Guvern, în cadrul căreia a adoptat mai multe amendamente, solicitate de USR, PMP, ALDE și Pro România.

„Am desființat taxa de 2% pentru companiile din energie (…) În ceea ce privește Pilonul II de pensii, abrogăm acele prevederi care obligau administratorii să-și majoreze capitalul. Consecința ar fi fost retragerea de pe piață. (…) Și în domeniul comunicațiilor, și în domeniul financiar bancar am optat pentru abrogarea prevederilor care au afectat negativ piețele respective”, a declarat Orban.

Ulterior, în Parlament, premierul a declarat:

”ANRE, deși știa că noi ne angajăm răspunderea pentru modificarea OUG 114, a inclus taxa de 2% în costurile de anul viitor, ceea ce a dus la creșterea prețurilor. După intrarea în vigoare a acestei legi, vor putea recalcula tarifele fără această taxă de 2%.

În ce privește pilonul II de pensii, abrogăm prevederile care obligau administratorii fondurilor să-și majorează capitalul social, prevedere care ar fi făcut aproape imposibilă continuarea activității acestor administratori, pentru că nu ar fi avut capacitatea să facă această majorare de capital și ar fi fost obligați să iasă din piață. Iar banii românilor ar fi rămas fără administratori, cu consecințe negative privind plasarea lor în plasamente cu randamente bune

În domeniul comunicațiilor și cel financiar bancar am abrogat prevederile care au afectat negativ piețele și companiile

Am reglementat situația Fondului de Dezvoltare și Investiții (FDI). Unde sunt contracte pentru care s-au acordat avansuri și s-au făcut lucrări, rambursăm cheltuielile, urmând ca restul finanțării să fie problema autorității locale, eventual PNDL 3”.

Detașările din sectorul privat în cel public vor înceta la 1 ianuarie 2020

De asemenea, premierul a eliminat de la 1 ianuarie 2020 detașările din sectorul privat în cel public vor înceta, excepție făcând personalul Ministerului de Externe.

“Am introdus în lege ca de la 1 ianuarie să înceteze toate contractele prin detașare din mediul privat în mediul public. A existat o practică ca în instituțiile publice să fie angajați prin detașare oameni care fuseseră angajați în ONG-uri, în companii private, care pur și simplu erau detașați fără niciun concurs (…), încălcându-se obligația ca funcțiile publice să fie ocupate prin concurs sau să fie ocupate prin detașare sau prin transfer de la alte instituții publice de către oameni care au exercitat funcția publică și despre care există clar o evaluare privitor la capacitatea girării funcțiilor publice”, a explicat Ludovic Orban.

Șeful Executivului a precizat că Ministerul de Externe va avea termen până la 31 august pentru reglementarea situației, menționând că 50% dintre angajații personalului misiunilor diplomatice sunt din sistemul privat.

În ceea ce privește cumularea pensiei cu salariul la stat, aceasta a fost interzisă de la 1 ianuarie 2020, cu excepția profesorilor din învățământul preuniversitar (deoarece 4.000 de posturi rămâneau descoperite), a însoțitorilor persoanelor cu handicap, judecătorii CCR, angajații de la CFR Marfă, Școala Superioară de Aviația Civilă și Academia Română – unde foarte mulți angajați sunt pensionari.

”Am acceptat amendamente ca să arătăm că nu suntem lipsiți de realism”, a argumentat Ludovic Orban.