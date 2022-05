USR a depus un nou proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Ciolacu vrea și el, dar PNL susține că „nu e necesar”

USR a depus, vineri, un nou proiect de lege pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, după ce Curtea Constituțională a trântit, în urmă cu o zi, Legea 7/2021 inițiată de PSD în acest sens și îmbrățișată fără rezerve de PNL, dar care s-a dovedit că are vulnerabilități.

Curtea Constituţională a României a constatat că legea a fost adoptată într-o singură zi, „cu încălcarea tuturor termenelor”, „ceea ce reprezintă o afectare a procedurii de adoptare în ansamblul său”.

„Decizia de ieri a Curţii Constituţionale se bazează pe un neadevăr, cum că legea ar fi fost adoptată în 2021 într-o singură zi, când, de fapt, a existat o diferenţă de 8 zile între depunere şi adoptare. Redepunem astăzi propunerea legislativă de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor pentru ca, după adoptare, să vedem ce motive vor mai inventa unii judecători ai CCR, eventual foşti parlamentari afectaţi personal de eliminarea acestor pensii speciale, pentru a declara legea neconstituţională. Suntem dispuşi să redepunem acest proiect de lege şi altele referitoare la celelalte categorii de pensii speciale până se vor epuiza toate pretextele din lume”, declară deputatul USR Cristian Seidler.

Potrivit unui comunicat al USR, decizia adoptată joi de judecătorii CCR şi motivarea acesteia nu au apărut încă în Monitorul Oficial, „ceea ce înseamnă că, în acest moment, Legea 7/2021 prin care au fost desfiinţate pensiile speciale ale parlamentarilor este încă în vigoare”.

USR menţionează că depune un nou proiect de lege în acest moment tocmai pentru a permite un timp mai larg pentru dezbateri, urmând însă ca raportul comisiei sesizate în fond şi, mai apoi, votul în plenul Parlamentului să fie realizate după ce este publicată în Monitorul Oficial decizia CCR.

„Proiectul depus astăzi prevede desfiinţarea pentru viitor a pensiilor speciale ale parlamentarilor, dar stabileşte şi că, de la data intrării ei în vigoare, încetează plata pensiilor speciale în plată. Pensiile speciale – ale parlamentarilor, în primul rând, dar şi ale altor categorii privilegiate – reprezintă o sfidare pentru românii care au muncit cinstit şi au contribuit o viaţă întreagă la fondul de pensii, dar şi o sursă de profund dezechilibru în sistem”, menţionează sursa citată.

Conform USR, pensiile speciale totalizează anual circa 2 miliarde de euro, iar dacă se vor plăti pensii speciale pentru aleşii locali, suma va creşte şi mai mult.

Ciolacu e prea tânăr: „Eu nu am pensie specială”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că decizia CCR „este obligatorie” şi Parlamentul va ţine cont de ea, în sensul că „ne vom însuşi observaţiile şi vom veni urgent cu un nou proiect de lege”.

„Iar politicienii de 30 de ani care îşi rup cămaşa în lupta cu ‘specialele’, dar în privat îşi freacă mâinile la gândul privilegiilor nenumărate sau colecţionarii de speciale de la Bruxelles vor fi din nou dezamăgiţi. Pensiile speciale trebuie să dispară definitiv”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

„Eu nu am pensie specială. Şi nu voi avea niciodată. Pentru că mi-am dat de fiecare dată demisia înainte de a avea un mandat complet de parlamentar. De aceea, pot să vorbesc deschis despre acest subiect. Am fost întotdeauna împotriva acestor privilegii imorale şi nejustificate. Am promovat ca preşedinte PSD mai multe legi de impozitare sau tăiere a pensiilor speciale. La fel voi face şi de data aceasta”, a mai scris Ciolacu.

Partidul Naţional Liberal susţine însă că nu este necesară o nouă lege de desfiinţare a pensiilor speciale pentru parlamentari.

„Poziţia Partidului Naţional Liberal este fermă: susţinem revenirea pensiilor la principiul contributivităţii. Pensiile speciale pentru parlamentari nu sunt reinstituite, pentru că decizia CCR nu repune în vigoare textul abrogat prin legea declarată neconstituţională. Este necesară procedura de reexaminare a legii prin Parlament, legea trebuie pusă în acord cu decizia CCR”, precizează liberalii, într-o postare pe pagina oficială de Facebook a partidului.

PNL consideră că nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege şi să aibă parte de beneficii acordate preferenţial, arată sursa citată.