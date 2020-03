USR: Așteptăm de la Guvern planul de măsuri economice care să limiteze efectele crizei

„Guvernul trebuie să gestioneze cu înțelepciune prerogativele pe care le capătă prin instituirea stării de urgență”, transmite, sâmbătă seară, USR, după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că va decreta, luni, stare de urgență în România.

„Prioritatea numărul 1 este limitarea efectelor crizei de sănătate publică, iar toate eforturile trebuie îndreptate în acea direcție. De asemenea așteptăm din partea guvernului planul de măsuri economice menite să limiteze efectele crizei asupra locurilor de munca, bugetelor publice și companiilor”, se mai arată în mesajul Uniunii.

Într-un mesaj anterior, USR arată că „Avem guvern. 286 pentru, 23 împotrivă. USR și-a făcut datoria. Am venit la vot în Parlament și am votat pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Am avut o prezență masivă, excepțiile fiind colegi cu contraindicații medicale”.