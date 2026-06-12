USR îi spune NU premierului desemnat Tomac, după ce l-a ajutat să ajungă europarlamentar. Fritz invocă „masca” PSD

Comitetul Politic al USR a decis, vineri, cu peste 90% din voturi, să nu susțină guvernul propus de premierul Eugen Tomac, desemnat de președintele Nicușor Dan.

Liderul USR, Dominic Fritz, a argumentat că un guvern tehnocrat ar masca faptul că PSD „dorește să fie în barcă și cu AUR, și cu o majoritate pro-europeană”.

„PSD dorește să fie la putere, dar fără să își asume nimic. Într-un guvern tehnocrat nimeni nu ar mai ști cine dă comanda și cine plătește. Iar cine ar profita de o astfel de ceață politică? Cu siguranță nu cetățenii de rând, care își doresc claritate și dare de seamă. Ei sunt cei care trebuie să știe pe cine să sancționeze la vot”, a insistat el.

Amintim că Tomac a devenit europarlamentar pe listele comune USR-PMP- Forța Dreptei. Însă partidul condus de el, PMP, a obținut doar 1,8% voturi la alegerile parlamentare.

Criza este politică și soluția trebuie să fie tot una politică, a punctat Dominic Fritz.

„Noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern care, chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri. Dacă nu găsim susținere, trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să îi lăsăm pe ei să decidă, prin alegeri anticipate. USR e pregătit pentru a guverna responsabil alături de parteneri de încredere. Dacă nu găsim susținere, trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să îi lăsăm pe ei să decidă, prin alegeri anticipate”, a mai declarat președintele USR.