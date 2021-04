USR-PLUS blochează bugetul Capitalei propus de Nicușor Dan. PNL îl susține, dar n-are voturi suficiente

UPDATE ora 13. 45: Bugetul Capitalei NU a fost aprobat. Au fost numai 17 voturi „pentru”, iar 22 de consilieri au votat împotrivă și 14 s-au abținut.

Bugetul Capitalei pentru anul 2021, propus cu multă întârziere de Nicușor Dan, nu va fi votat, miercuri, de consilierii USR-PLUS, care îl consideră nerealist.

PNL a anunțat că îl susține pe Nicușor Dan, dar are doar 11 consilieri, ceea ce înseamnă voturi insuficiente pentru a asigura adoptarea bugetului. USR PLUS are 17 voturi, PSD 21 de voturi, iar PMP, 5 voturi.

Dacă Primăria Capitalei nu va avea buget până pe 7 mai, va intra în incapacitate de plată, iar angajații vor rămâne fără salarii, pentru că Guvernul nu poate să îi dea bani.

Conflictul mocnește de mai multe luni și a atins acum apogeul: primarul Nicușor Dan i-a delegat cu întârziere atribuțiile viceprimarului Horia Tomescu (USR PLUS), dar nu i-a dat și drept de semnătură, astfel că nu îl poate schimba pe directorul Administrației Spitalelor (ASSMB), instalat fără concurs de Gabriela Firea și menținut în funcție, fără probleme după evacuarea în plină noapte a Spitalului Foișor, de actualul edil ce se dă independent.

Nicușor Dan, în izolare la domiciliu

Nicușor Dan se află în izolare la domiciliu exact când trebuie votat bugetul, după ce a descoperit subit că fetița lui, în vârstă de câțiva ani, a fost testată pozitiv de COVID-19.

Edilul a stat ascuns în momentul scandalului evacuării în plină noapte a pacienților de la Spitalul Foișor, deși se afla pe locul doi, după Raed Arafat, în lanțul decidenților din acest caz, deoarece unitatea medicală se află sub autoritatea sa, prin ASSMB.

Astfel, toate criticile mass-media au fost îndreptate către ministrul de atunci al Sănătății, Vlad Voiculescu (USR PLUS), demis între timp de premierul Florin Cîțu (PNL).

USR PLUS a cerut atunci, „de urgență, primarului general al Capitalei, Nicușor Dan: – demiterea directorului Spitalului Foișor; – demiterea directorului ASSMB; – deblocarea reformelor în spitalele care aparțin de Primăria București prin împuternicirea viceprimarului dr. Horia Tomescu pentru a începe reforma”.

Nu s-a întâmplat acest lucru.

Tabloul va fi complet dacă mai amintim că Nicușor Dan, deși este fondatorul USR, a invitat la scenă deschisă bucureștenii să voteze PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie – aceasta după ce s-a implicat asiduu în campanie pentru liberali, afișându-se alături de premierul Ludovic Orban și vicepremierul Raluca Turcan, la diverse evenimente cu promisiuni electorale.

În acest context, susținerea declarată a consilierilor municipali ai PNL pentru primarul general este fără echivoc.

„Sunt uluit”

Nicușor Dan face pe niznaiul și se declară „uluit” de decizia consilierilor USR PLUS de a nu vota bugetul Capitalei.

„Vă spun sincer, sunt uluit. (…) În opinia mea, toate discuțiile care trebuia să aibă loc au avut loc pe buget. Haideți să dăm bucureștenilor bugetul de care au nevoie”, a declarat el, prin videocam, din izolarea la domiciliu.

USR PLUS a anunțat încă de marți seară, pe Facebook, că nu va vota bugetul Capitalei

Declarația viceprimarului Horia Tomescu li a consilierilor generali ai USR PLUS privind bugetul Capitalei: „De 2 săptămâni se află în dezbatere publică bugetul Bucureștiului pentru anul 2021. Echipa de consilieri generali USR PLUS a analizat acest buget și vreau să vă prezint poziția noastră înainte de votul de mâine din ședința Consiliului General.

Am făcut niște promisiuni cu bună credință în fața bucureștenilor și vrem să ne achităm de ceea ce am promis. De aceea, trebuie să spunem că actualul buget nu sprijină realizarea obiectivelor pe care le-am asumat în fața cetățenilor.

În bugetul de anul acesta, avem estimate venituri de aproape 7 miliarde. Am fost surprins să văd această sumă prinsă în buget, pentru că în toate discuțiile pe care le-am avut cu primarul și cu directorii din primărie, sumele avansate au fost în jur de 4,5-5 miliarde de lei. Atunci când am văzut proiectul de buget pus în dezbatere publică și am văzut suma de 7 miliarde, am cerut notele de fundamentare, adică explicațiile, pe ce se bazează aceste sume. Răspunsul primit de la direcțiile din primărie a fost că primarul a interzis accesul consilierilor și viceprimarului la orice fel de detalii care să explice forma actuală a bugetului.

Avem deci motive să credem că aceste estimări de venituri nu sunt realiste.

Nu putem să ne mințim că anul acesta, dintr-o dată, o să avem o mulțime de bani dacă în anii trecuți nu s-a întâmplat asta. Dacă facem așa, pentru toate investițiile pe care le planificăm în sănătate, asistență socială, mediu, sport și așa mai departe, va trebui să tăiem din bani.

Noi vrem să avem un buget realist, așa încât să prioritizăm cheltuielile și ele să fie respectate.

Nu e momentul să fim populiști, ci să fim responsabili și buni gospodari. Noi asta cerem de la primarul general pe care l-am susținut. Vrem să-l sprijinim să construiască bugetul pe baze reale și să spună care sunt cheltuielile prioritare.

Apropo de cheltuieli, USR PLUS și-a asumat că se va ocupa cu prioritate de câteva domenii în administrația locală: sănătate, asistență socială, protecția mediului, educație.

La București NU a început reforma în sănătate. Nu există nici măcar o intenție declarată a primarului de a face curățenie în ceea ce putem numi o mafie. Vorbim de bugetul ASSMB care începe cu 78 de milioane de lei datorii din anul precedent, de achiziții prin negociere directă fără publicare, dintre care 50 de milioane doar în 2020. Contracte umflate de sute de ori atât în ASSMB, cât și în cele 19 spitale subordonate. Inflație de personal pentru același obiect de activitate, deci aceleași servicii la un preț mai mare pentru bucureșteni.

Avem resposabilitatea pentru tot ce se întâmplă în București. Nu se reformează nimic, aceasta e o mare nemulțumire a noastră. Indiferent că vorbim de aparatul Primăriei, de subordonate, de managementul Administrației Spitalelor din București.

Vrem să ne așezăm la masă, să vorbim și să venim în fața bucureștenilor cu un buget realist bazat pe venituri reale și care să prioritizeze cele mai importante proiecte pentru București.

Nu putem aproba ceva ce nu a fost discutat. E ca și cum Parlamentul ar fi în situația de a aproba bugetul Guvernului fără să știe pe ce se bazează. Noi nu am venit aici să ne jucăm, avem o responsabilitate, ne-au votat oamenii.

Cerem primarului să retragă proiectul. USR PLUS va vota bugetul doar după ce vor fi îndeplinite aceste standarde, există deja o decizie oficială a conducerii politice.

Asta nu înseamnă că investițiile pe acest an nu se vor realiza. Imediat ce bugetul va fi așezat pe niște fundamente reale și legale, grupul de consilieri USR PLUS din Consiliul General îl va vota. Trebuie să ne întoarcem la masa discuțiilor în cel mai scurt timp posibil și să facem un buget pentru bucureșteni”.

Argumentele PNL pentru susținerea bugetului

Grupul consilierilor PNL din Consiliul General a susținut o conferiță de presă înainte de ședința CGMB, care a început la ora 10.00.

„PNL susţine propunerea de buget iniţiată de primarul general, Nicuşor Dan. Suntem parteneri corecţi şi ştim să fim alături de primarul general în eforturile lui şi mai ales atunci când are nevoie de susţinerea şi înţelegerea noastră. Avem foarte multe aşteptări şi noi faţă de ceea ce trebuie făcut, dar le putem rezolva lucrând împreună. Facem acest lucru din respect faţă de primar, dar în special din respect faţă de bucureştenii care ne-au acordat voturile, pentru că ei vor să ne apucăm de treabă în Bucureşti”, a declarat Diana Mardarovici, consilier PNL șim purtător de cuvânt al grupului liberalilor.

Sorin Purcărea, președintele comisiei de buget, a declarat că dacă bugetul nu este votat, Primăria Capitalei nu va primi la începutul lunii mai cotele defalcate din impozitul pe venit.