    USR: Radu Miruţă preia portofoliul Apărarii, iar senatorul Irineu Darău devine ministrul Economiei

    USR îl propune pe Radu Miruţă ministru al Apărarii după demisia lui Ionuț Moșteanu în 28 noiembrie, iar senatorul Irineu Darău preia portofoliul Economiei – ocupat până în prezent de Miruță.

    Propunereile vor fi validate vineri de Comitetul Politic al USR, convicat de liderul formațiunii, Dominic Fritz, pentru ora 12:00, în format online.

    Președintele Nicușor Dan, care se află la Bruxelles, a declarat: „Sunt oameni în care am încredere”.

    Radu Miruță s-a implicat în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacțiune între Ministerul Apărării și industria națională de apărare de la Ministerul Economiei, se arată într-un comunicat.

    Irineu Darău, senator de Brașov, are o experiență profesională de peste 15 ani în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale. El a lucrat pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic. Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte și echipe, precum și colaborarea cu clienți internaționali de anvergură

