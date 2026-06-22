Veștea, PSD și Nicușor Dan au bătut palma pe lista miniștrilor. Alina Gorghiu – pe făraș din PNL – figurează ca vicepremier. Voturile AUR, decisive

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan peste „capul” PNL, Adrian Veștea, a bătut palma cu PSD pe Programul de Guvernare și pe lista miniștrilor noului guvern, care au fost depuse la Parlament duminică aproape de miezul nopții.

Anunțul a fost făcut de Veștea pe Facebook, unde a prezentat și lista finală a membrilor Cabinetului pe care îl dorește aprobat de Parlament – doar cu voturi de la AUR, așa cum arată aritmetica parlamentară.

Alina Gorghiu (PNL) a fost aleasă de Veștea și de oamenii lui Grindeanu să fie vicepremier, alături de Marian Neacșu (PSD) și de Diana Morar, propusă de Nicușor Dan.

Șeful statului va avea propriii miniștri

De altfel, președintele Nicușor Dan va avea propriii miniștri în Cabinetul celui pe care l-a propus prim-ministru. Cinci miniștri și un vicepremier – în total 6 membri în noul guvern.

Gorghiu are termen până luni la ora 12:00 să își dea demisia din PNL, în caz contrar ea urmând să fie dată afară din partid, așa cum a decis majoritatea liberalilor la Congresul Extraordinar de duminică.

Iată lista finală a membrilor Cabinetului pe care Veștea îl vrea învestit luni:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

Reducere de TVA nu există în Programul de Guvernare

Cât privește Programul de Guvernare, în acesta nu a fost prinsă reducerea TVA, mult clamată de contestatarii premierului demis Ilie Bolojan.

Calendarul învestirii Cabinetului Veștea: pe repede înainte

Luni este programată pentru ora 10:00 ședința Birourilor reunite ale Senatului și Camerei Deputaților, pentru aprobarea calendarului de învestire. Dacă membrii AUR vor vota aici, este clar că vor da și votul în plen.

De la 12:00, ar urma începerea audierii în comisiile de specialitate a miniștrilor propuși, iar la ora 17:00 – ședința de plen, pentru votul de învestitură.

Petrișor Peiu acuză PSD și pe Nicușor Dan: „Singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea Guvernului”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a transmis luni dimineață pe Facebook:

„Nicuşor Dan şi PSD s-au pus în situaţia dificilă de a propune un Guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea Guvernului. Dar asta ar aduce prăbuşirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?”.