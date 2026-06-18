Veștea vrea să-l detroneze pe Bolojan: „Îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al PNL”

„Cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, le-a transmis joi Adrian Veștea colegilor de partid.

Totodată, el cere amânarea Congresului Extraordinar de duminică, 21 iunie, cu o săptămână – în care speră să obțină de la AUR voturile necesare pentru a deveni prim-ministru.

Motivul amânării: pentru a avea timpsă-și pregătească o moțiune de candidatură.

„Haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică”, a precizat Veștea.