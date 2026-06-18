Close Menu

    Veștea vrea să-l detroneze pe Bolojan: „Îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al PNL”

    By Politica

    „Cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, le-a transmis joi Adrian Veștea colegilor de partid.

    Totodată, el cere amânarea Congresului Extraordinar de duminică, 21 iunie, cu o săptămână – în care speră să obțină de la AUR voturile necesare pentru a deveni prim-ministru.

    Motivul amânării: pentru a avea timpsă-și pregătească o moțiune de candidatură.

    „Haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică”, a precizat Veștea.

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2026 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.