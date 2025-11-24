Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Reformă-pilot la 10 companii de stat – 6 din transporturi și 4 din energie”. Mai rămân 1.402

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că va începe reforma-pilot la 10 companii de stat, care încă nu au fost selectate. Dar mai rămân 1.402 de companii de stat, multe dintre ele fiind adevărate „găuri negre”, potrivit premierului Ilie Bolojan.

România are 1.502 companii de stat, dintre care 230 sunt la nivel central, iar 1.272 se află în subordinea autorităților locale.

Situația financiară a acestora este „dezechilibrată”, în special la nivelul companiilor centrale, a precizat Gheorghiu. Aici, 83 de entități concentrează cele mai mari pierderi, istorice, care însumează aproximativ 14 miliarde de lei.

„Această reformă nu are ca obiectiv concedieri, nu ăsta este obiectivul reformei. (…) Evident că va fi nevoie de ajustări, evident că vor fi companii unde, probabil, numărul de locuri de muncă se va reduce, dar asta nu va fi ceva consistent, intuiesc, iar dacă va fi cazul, statul român va trebui să ia niște măsuri compensatorii”, a spus evicepremierul.

Selectarea celor 10 companii care vor intra la reformă se va face „în urma consultărilor cu Ministerul Transporturilor și Ministerul Energiei”, urmând ca lista finală să fie stabilită în cursul acestei săptămâni.

În acest prim val, vor intra șase companii din transporturi și patru companii din energie, potrivit vicepremierului.

Ilie Bolojan aanunțat, săptămâna treită, că 27 de companii de stat au capital propriu negativ, adică datorii mai mari decât activele. Anul trecut au avut pierderi de două miliarde de lei și acumulează din trecut încă 5 miliarde.

„Sunt cam 83 de companii care au plăți restante de 6,5 miliarde de lei. Au încasat peste 8 miliarde de lei subvenții și fiecare leu care se economisește din aceste subvenții l-am putea duce în sănătate, educație sau investiții. Cele care nu pot fi salvate trebuie închise. Cele care trebuie menținute, dar au pierderi, trebuie să-și îmbunătățească, să facă reformă”, a spus premierul.