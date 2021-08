VIDEO Cîțu: Dragi români, v-am promis vești extraordinare din economie. Sună bine, nu?

Premierul Florin Cîțu le-a transmis românilor un mesaj, marți, din biroul său de la Palatul Victoria, în care se laudă cu creșterea economică de 13,6% pentru trimestrul doi comparativ cu perioada similară din 2020, când economia a fost PE MINUS (-10,5% față de 2019), paralizată de starea de urgență decretată de președintele Klaus Iohannis în pandemie.

Niciun cuvânt însă despre împrumuturile enorme, de 50 de miliarde de euro, și nici despre deficitul imens.

În schimb, Cîțu a refuzat să le dea explicații românilor despre cele două dosare – dintre care unul penal – pe care le are în SUA.

De altfel, premierul a fugit de întrebările jurnaliștilor, preferând să citească un mesaj transmis video. Arogant, Cîțu se vede deja președintele României. Iar asta pentru că a fost propulsat rapid să acceadă la funcția de președinte al PNL.

„Dragi români, v-am promis vești extraordinare din economie: 13% creștere economică. Sună bine, nu?

În 2020, pentru a salva economia am propus o serie de măsuri precum IMM Invest, eșalonarea datoriilor, amânarea plății creditelor șamd. Și după cum bine vă aduceți aminte, am fost singurul optimist. Deși nimeni nu avea încredere, am promis că economia României va avea o revenire rapidă, în V. Am lucrat din greu și am reușit, iar pentru asta vă mulțumesc vou, dragi români, nu aș fi reușit fără voi. Adevărații eroi sunteți voi.

Cifrele arată că economia României a depășit criza în doar un an, fiind cea mai rapidă revenire economică pe care a avut-o România după o astfel de criză. Cred că ultima revenire a fost acum 100 de ani.

Avem nevoie de stabilitate și predictibilitate în viața economică.

13,6%. Această cifră atestă că mi-am făcut foarte bine treaba: anul trecut ca ministru al Finanțelor, anul acest ca premier.

Am spus și repet că guvernarea nu este afectată de campania din PNL. Pentru mine, întotdeauna interesul românilor este cel mai important. Atunci când alții aleg să discretiteze, să distrugă, să minimalizeze, eu aleg să construiesc.

Guvernul pe care îl conduc a schimbat paradigma folosită în guvernările anterioare timp de 30 de ani. Întâi investim, apoi avem creștere economică și rezultatele sunt împărțite tuturor românilor, pe criteriile economiei de piață, nu politice.

Obiectivul nostru e ca România să devină o destinație pentru investiții. Acest lucru e posibil cu forță de muncă educată și bine plătită și asta se întâmplă acum.

Este posibilă anul acesta o creștere economică de 2 cifre. De fiecare dată când am promis ceva, m-am ținut de cuvânt.

Vă promit că până în 2024 voi face toate reformele pe care mi le-am asumat atunci când nimeni nu avea curaj.

Îmi doresc să rămâneți alături de mine optimiști.

Când nimeni nu mai avea nicio speranță și toți eram înconjurați de scenarii sumbre, această guvernare a găsit și a pus în aplicare soluții reale pentru menținerea locurilor de muncă, asigurarea de capital și investiții. Voi continua cu această abordare și voi demonstra românilor că pot avea încredere în mine, atunci când vorbim despre responsabilitate și performanță în actul guvernării”, a spus Cîțu.