VIDEO. Cîțu: Soluția asupra prețurilor la energie NU poate veni de la premier. Nu le vom plafona

Premierul Florin Cîțu le-a spulberat, marți, orice speranță românilor că va rezolva scumpirile exorbitante la energia electrică și gaze.

„Soluția asupra prețurilor la energie nu poate veni de la premier. Vă spun din capul locului că nu vom plafona prețurile”, a declarat premierul, în debutul întâlnirii cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, cu ministrul Muncii, Raluca Turcan, ți cu reprezentanţii ANRE, Transelectrica, OPCOM şi Consiliului Concurenţei, convocați de el pe această temă.

Cîțu a precizat că se caută o soluție pe termen scurt pentru compensarea facturilor la iarnă și a avertizat că dacă se dovedește că o parte din creșterea facturilor este cauzată de ineficiența companiilor de stat, se vor lua cele mai dure măsuri.

UPDATE: Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține că scumpirile la energia electrică nu sunt „foarte mari”, dar a amenințat, la finalul întâlnirii, că furnizorii găsiți vinovați vor fi sancţionați cu un procent între 2% și 5% „la nivelul cifrei de afaceri”:

„Am discutat înainte la minister, am prezentat prim-ministrului şi ANRE a fost de acord ca, prin Ordonanţa de transpunere a Directivei 944 pe care o avem în lucru şi o să venim cu ea în Guvern prin Ordonanţă de Urgenţă, să modificăm, iar abaterile repetate ale distribuitorilor, ale furnizorilor care încarcă facturile, pun preţuri estimate (…) toate aceste lucruri mărunte care deranjează clienţii, deranjează românii, să le sancţionăm la nivelul cifrei de afaceri. (…) Ne-a prezentat ANRE structura amenzilor care au fost date: o amendă de 10.000 de lei pe care o ia un furnizor o plăteşte imediat şi se face că nici nu a văzut şi lucrurile se întâmplă în continuare. Vrem să stopăm aceste lucruri prin coercitiv, prin modificarea legislaţiei, în aşa fel încât să ştie că, dacă fac un lucru de genul acesta în mod repetat, evident nu vorbim de abuzuri din partea autorităţilor statului, vor trebui să plătească la nivelul cifrei de afaceri”.

Declarațiile premierului:

„E o îngrijorare în spațiul public care se accentuează în ceea ce privește prețurile la energie, în special pentru că vine sezonul de iarnă, plata facturilor, și atunci trebuie să venim cu soluții.

Soluția asupra prețurilor nu poate veni de la premier, trebuie să gasim soluțiile împreună.

Vă spun din capul locului că nu vom interveni pentru a plafona prețurile.

De la discuția noastră anterioară, m-am tot gândit și eu sunt gata să-mi asum acest obiectiv impreună cu dvoastră că este clar că avem nevoie de o independență energetică a României. Asta am înțeles eu din ceea ce s-a întâmplat în această perioadă – o creștere a consumului, a trebuit să creșltem importul și suntem dependenți de prețul energiei în UE. Am văzut că în Spania s-au triplat prețurile, dar noi avem resursele pentru a avea independența energitică a României.

Și atunci trebuie să creștem capacitatea de producție, avem câteva programe la care lucrăm deja, dar este important pentru această guvernare și îmi asum acest obiectiv de a atinge independența energetică a României.

Bineînțeles că acesta este un obiectiv pe termen mediu, care implică mai multe acte normative la care deja lucrăm si ăn parlament, dar trebuie să rezolvăm o problemă pe termen scurt, acum pentru iarnă.

Și de asta ne-am întâlnit aici pentru a definitiva soluțiile pe care deja le-am anunțat în spațiul public.

În primul rând este vorba de soluția, pe care am propus-o, de a compensa o parte din factura pentru consum în această iarnă. Pentru această soluție trebuie să-i găsim forma finală cât mai repede. În primul rând trebuie să le explicăm oamenilor de ce au crescut prețurile la energie și aici iarăsi un paradox, suntem în România unde producția energetică este făcută în majoritate de companii de stat, unde sunt oameni numiți in funcții politic și totuși oamenii trebuie să înțeleagă că prețurile la facutrăfăcutede companiile de stat au crescut.

Trebuie sa le explicăm oamenilor de ce a crescut acest pret.

Eu nu aș vrea să se întâmple si am spus la inceputul anului despre reforma companiilor de stat pentru că aceasta reformă a avut ca obiectiv eliminarea ineficiențelor. Când am vorbit de reforma companiile de stat, am fost foarte clar, că nu vreau ca ineficiențele să fie transferate asupra consumatorului.

Nu vreau să descoperim că o parte din creșterea facturii la consumatorul final, și de asta am și chemat ANPC, se datorează din transferul unor ineficiențe ale companiilor de stat către consumatorul final. Dacă așa ceva se întâmplă și găsim așa ceva, vom lua cele mai dure măsuri. Acesta este mesajul meu foarte clar. Nu vreau ca nicio companie să profite de această situație să-și umfle profiturile dintr-o situație conjucturală.

De aceea este azi și ANPC pentru a ne asigura de acest lucru, dar trebuie să facem detaliile și de asta am chemat-o si pe dna ministru al Muncii și pe dl ministru al Energiei pentru a vedea cum definitivăm soluția pentru iarnă în ceea ce privește facturile și cum compensăm.

În același timp avem legea consumatorului vulnerabil. Și aici trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Este o lege de prin 2012, care a tot fost împinsă și niciun Guvern până la acest Guvern nu a avut curajul să-și asume această lege.

Astăzi am văzut că sunt tot felul de curajoși care apar în spațiul public din toate partidele politice cu soluții. Această lege este din 2012 pregătită și nu a fost luată în calcul până la acest moment.

În primăvară am adoptat această lege, și ea stă în Parlament din primăvară.

Toată vara am discutat despre prețurile la energie. Nimeni din Parlament, niciun președinte de Camera Deputaților sau Senat, niciun lider politic nu a venit să spună că face sesiune extraordinară pentru a adopta mai rapid această lege.

A trebuit să vin tot eu să spun că vom trimite amendamente la Ministerul Muncii și la Ministerul Energiei pentru a completa legea și s-o adoptăm mai devreme. Deci este foarte multă discuție, dar nimeni nu vrea..și atunci ne asumăm noi acest lucru.

Mă interesează după aceste discuții să ne asigurăm că nu se transferă vreo ineficiență, vreo problemă, către consumatorul final și cine profită de această situație va suporta consecințele și în același timp, și nu este ultima noastră întâlnire, va trebui să venim cu un plan prin care va trebui să asigurăm pe termen mediu independența energetică a României. Și de aceea este ministrul Energiei aici, sunt câteva soluții.

Nu vreau ca pe viitor, pentru că nu o să fie singurul episod acesta, asta învățăm din istoria economică, să mai avem astfel de situații, când avem atâtea resurse: avem și resurse de gaz natural, avem deja acel Memorandum cu Statele Unite pentru pentru energie nucleară, deci avem planurile. Să vedem doar cum să le facem mai repede să nu mai ajungem în această situație”.