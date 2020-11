VIDEO. Iohannis, după tragedia de la ATI Neamț: „Nu, Guvernul Orban nu trebuie să plece acasă”

Persoane cu putere de decizie au fost fie eliberate din funcție, fie au renunțat la funcție, și cu siguranță se vor găsi alții care vor lucra mai aplicat și mai competent.

Digi 24: Ionuț Anghel a murit după ce a așteptat trei ani un transplant pulmonar.

Klaus Iohannis: Este evident o situație emoțională, tragică, îmi pare rău pentru acest tânăr. Tocmai de aceea e nevoie de o reformă profundă a sistemului. Ambiția mea e să avem un sistem care îi tratează pe tinerii bolnavi aici, în țară. Oricât de greu de crezut ar fi acest lucru este posibil

România TV: Ce se întâmplă cu spitalele care nu au autorizație la incendiu?

Klaus Iohannis: Un spital plin de pacienți nu poate fi închis, însă se pot lua măsuri pentru a îmbunătăți net siguranța. Aceste lucruri sunt posibile și trebuie făcute

TVR: Olguța Vasilescu a anunțat că va organiza un târg de Crăciun în Craiova. Este posibilă organizarea unor astfel de evenimente?

Klaus Iohannis: Organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie, mi se pare imposibilă și inoportună. Aceste târguri de Crăciun în acest an nu se pot organiza

Realitatea PLUS: Va- fost semnalat faptul că din cauza grabei s-ar putea ca instalațiile să pună probleme?

Klaus Iohannis: Nicio grabă nu poate să pună în dificultate pacientul. Niciodată nu trebuie făcute improvizații care pun în pericol viața pacienților și personalului medical. Nicio grabă în amenajarea unei secții nu poate fi folosită ca scuză în nerespectarea unor norme care nu sunt chiar foarte complicate. E destul de clar că improvizația nu trebuie acceptată în nicio circumstanță

Antena 1: De ce s-a luat decizia ca medicul să fie transferat în străinătate?

Klaus Iohannis: Această decizie s-a luat la ministerul Sănătății.

Antena 3: Ministrul Sănătății spunea că noi toți suntem vinovați. Care e partea dvs de vină?

Klaus Iohannis: O afirmație un pic nerumegată, nu toți suntem de vină, sunt de vină cei care au fost la guvernare, la conducere, cei care gestionează spitalele județene și care nu au alocat resurse, nu s-au îngrijit de calitatea personalului. Mai vinovați sunt cei care au vinovat mai mult în ultimii 30 de ani ș au permis ajungerea sistemului de sănătate în această stare. Mă refer la marele PSD, ăsta este vinovatul moral

Kanal D. Cum vor arăta sărbătorile în acest an?

Klaus Iohannis: Ele vor avea loc, ca în fiecare an, dar sub semnul pandemiei. Vor trebuie respectate toate măsurile în vigoare. Cu siguranță marile petreci nu vor putea să aibă loc, dar Crăciunul vine și așa

Adevarul: De ce România nu poate trata o persoană cu arsuri grave?

Klaus Iohannis: Reformele se fac cu o majoritate parlamentară solidă, care înțelege nevoia de reformă. Noi am avut din n2016 diverse guverne PSD-iste, dar au avut și o majoritate parlamentară care nu le-a folosit decât la irosirea banului public. Speranța mea e să se constituie o nouă majoritate parlamentară, în jurul PNL, care împreună cu mine poate să se apuce la modul foarte serios de reformarea marilor sisteme publice, pentru că altfel România nu poate merge mai departe. Acum, guvernul se luptă cu pandemia iar PSD pune frână la toate măsurile guvernamentale

DC News: Când veți merge în Republica Moldova?

Klaus Iohannis: Am avut o discuție cu doamna Maia Sandu ieri, am felicitat-o și la invitația domniei sale i-am promis că voi face o vizită imediat după ce va prelua funcția. Cu premierul am discutat la o oră după și am început să căutăm soluții pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova

Epoch Times: Cătălin Predoiu va rămâne ministru al Justiției în viitorul Guvern ?

Klaus Iohannis: Personal am fost un promotor al luptei anticorupție din prima zi de mandat. Eu cred că România are nevoie de luptă anticorupție eficientă. De cu totul altă părere a fost și este PSD, care în trei ani de guvernare a încercat să pună cizma pe gâtul justiției. Noi trebuie să reparăm tot ce s-a stricat, legislația, să intervenim cu măsuri clare, ferme, moderne, nu doar în a repara ce s-a stricat, ci pentru a pune la punct o legislație modernă, europeană, care ne scoate definitiv din zona statelor unde câteodată se mai poartă discuția în jurul statului de drept. Ați urmărit probabil că în ultima vreme când se vorbește în UE de această problemă, România nu mai este o temă. Demersul este unul lung și poate fi continuat doar cu o nouă majoritate solidă.

Împreună cu ministrul Predoiu am convenit din primăvară să înceapă să lucreze la un pachet de legi. Esența acestui pachet a fost prezentată public, e în dezbatere publică, a asociațiilor, a mediilor de specialitate. După alegeri, propunerile vor merge în Parlament pentru a da un nou cadru întregului pachet. Dl Predoiu a pregătit acest pachet, cum alegerile sunt alegeri, nu cred că vă așteptați de la mine cine pe ce portofoliu îl văd, dar dl Predoiu a făcut o treabă bună până aici.