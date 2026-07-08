VIDEO. Moment jenant la Summitul de la Ankara. Nicușor Dan nu a știut să răspundă la întrebarea privind extinderea conductelor NATO: „Pentru aprovizionare sau pentru ce?”

Moment jenant miercuri, în prima zi a Summitului NATO de la Ankara: președintele Nicușor Dan nu a știut să răspundă întrebării pe care i-a adresat-o, în limba română, jurnalista de la Bloomberg, referitoare la extinderea conductelor militare.

Inițial, șeful statului a părut să nu înțeleagă întrebarea, așa că a răspuns printr-o întrebare: „Pentru aprovizionare sau pentru ce?”.

Jurnalista de la Bloomberg i-a spus: „Conductele fuel pipelines”.

Nicușor Dan s-a arătat și mai încurcat, a cerut din priviri răspunsul la stafful său, și-a căutat cuvintele pentru câteva momente, apoi a spus ceva care nu avea legătură cu întrebarea formulată: „Aaa… Da… Din câte știu eu, infrastructura noastră e printre cele mai bune din regiune”.

Iată și întrebarea adresată de jurnalista de la Bloomberg:„ Președintele Poloniei a spus acum câteva minute că va împinge ca pe agenda summitului să fie și extinderea sistemului de conducte NATO, fuel pipelines. România este un beneficiar important, dar înțeleg va nevoie și de o contribuție a statelor membre. E pregătită România să își asume un angajament?”.

Sistemul de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System – NPS) datează din perioada Războiului Rece şi poate fi utilizat în cazul unui conflict militar. State precum Polonia şi România susţin de mult timp că ar trebui să aibă acces la acest sistem de conducte NATO care aprovizionează forţele occidentale în caz de război şi care în prezent se opreşte în Germania, potrivit Agenției Bloomberg.

La summitul NATO de la Ankara ar urma să se ia decizia de extindere spre Europa de Est și Turcia a acestor conducte, după ce s-a ajuns la un consens după mai mulţi ani de deliberări, . Conductele conectează baze militare, ajutând la livrarea de combustibil în situaţii de criză.

Proiectul e crucial pentru apărarea României, Poloniei, țărilor baltice și a fost promovat puternic de Grecia. Inițial, țările care nu erau beneficiare, precum Franța, Spania, Italia și Canada, și-au exprimat rezervele cu privire la costul, durata implementării și supervizarea unui proiect cu un orizont de 25 de ani.

Apoi, Turcia a încercat să amâne aprobarea unei propuneri în acest sens deoarece se temea că va consolida rutele grecești de aprovizionare și interconectarea cu Bulgaria și România. Ankara a insistat asupra necesității revizuirii întregului proiect, ceea ce a provocat o puternică nemulțumire Poloniei, care, la rândul ei, a amenințat că va bloca aprobarea declarației comune a NATO.

Decizia de extindere ar urma să fie anunțată miercuri.