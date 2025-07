VIDEO. Nicușor Dan: „Președintele nu este un notar. Din analiza celor 74 de cereri de pensionare, întreb CSM: Ce este cu această debandadă?”

Președintele Nicușor Dan cere mai multe modificări la Legea pensiilor speciale și dă explicații,miercuri, într-o conferință de presă, de ce nu a semnat până acum decretele de pensionare a celor 74 de magistrați care au solicitat acest lucru.

„Președintele nu este un notar. Din analiza celor 74 de cereri de pensionare, rezultă o întrebare către CSM: Ce este cu această debandadă?”, a spus șeful statuui.

Declarațiile complete:

„Este total aberant ca pe legea actuală pensia pe care o ia magistratul să fie cât salariul. Încurajează oamenii să iasă din sistem. Am pierdut foarte mulți specialiști și calitatea actului de justiție. Îmi arăt respectul față de magistrații care aleg să rămână în sistem în ciuda faptului că sunt încurajați să iasă.

Am avut 74 de cereri de pensionare de rezolvat. Doi dintre magistrați și-au retras cererea și au ales să rămână în profesie. Magistrații spun că nu s-ar pensiona dacă nu ar fi tot acest tăvălug de informații. Voi vorbi la telefon cu acești magistrați pentru a-i convinge să rămână. Analiza e finalizată pe cele 74 de dosare care au rămas, vor fi publicate vineri în Monitorul Oficial. Magistrații care eventual s-au răzgândit pot să îmi scrie până vineri la amiază.

În ce privește noua lege, este agreat de toată lumea că va fi o normă tranzitorie, persoanele care au avut niște condiții de pensionare și le vor păstra.

Din analiza celor 74 de cereri de pensionare, rezultă o întrebare către CSM: ce este cu această debandadă? Pentru că 70% din cererile de pensionare nu indică o dată precisă de pensionare. Și dacă lucrezi în cofetărie, la cojocărie, la inginerie, oamenii se pensionează dar au grijă să nu afecteze circuitul de producție și prevăd o dată de pensionare. Mai mult, există o regulă foarte bună care spune că magistratul care dorește să se pensioneze cu 90 de zile înainte anunță instanța și conducătorul instanței are grijă să nu-l mai trimită în complet pentru a putea redacta hotărârile pe care nu le-a redactat.

90% din cereri nu verifică această condiție. Consecința e că nimeni nu prevede când va fi momentul pensionării și colegii mei sunt asaltați de telefoane hai când semnează președintele

Președintele nu este un notar, nu asta a spus constituția. Rolul președintelui este de a da decretul de pensionare tocmai pentru a veghe la corectitudinea procesului. Cum vreau să lucrăm: Vreau ca un magistrat care vrea să se pensioneze să anunțe cu cel puțin 90 de zile înainte, și în cele 90 de zile magistratul să fie scos din complete.

Am observat o prevedere în legea statutului magistraților care este incorectă și voi solicita guvernului să o includă în pachetul doi de măsuri: un magistrat care s-a pensionat în trei ani de la pensionare se poate reangaja în justiție. Când face asta, primește și indemnizația de judecător și 15% din pensie, și asta nu e corect. Nu e corect ca un coleg să iasă di magistratură, să reintre și să ia cu 15% mai mult. Voi solicita ca această posibilitate să fie scoasă din lege.

Propunerea mea este să dăm un termen de 5 ani, în care judecătorul pensionar să poată să revină doar cu indemnizația lui la aceeași instantă de unde a plecat.

Premierul a anunțat componenta de pensie a magistraților. Vreau să avem o discuție cu toți factorii interesați, mă interesează subiectul acesta, astfel încât odată pentru totdeauna să închidem acest subiect și să existe predictibilitate în această meserie”,

Întrebări și răspunsuri:

Dragoș Anastasiu v-a fost consilier. Ați știut de situația domniei sale?

Nicușor Dan: Nu am avut această informație. Domnia sa a fost consilier onorific pt dl Bolojan, în această perioadă a obținut certificatul ORNISS care a continuat să funcționeze. În opinia mea, verificările care se fac pentru obținerea certificatului sunt acele vulnerabilități care vin din diferite forme de asociere cu persoane care nu sunt prietene cu statul român sau din anumite chestiuni prin care respectivele persoane au învinuiri penale. Situația dl Anastasiu a fost mai degrabă o chestiune de imagine din perspectiva ORNISS. Ce a făcut exact ORNISS nu am aprofundat.

Dl Neacșu este în executiv, ar trebui să plece?

Nicușor Dan: Am fost în parlament în mandatul 2016 – 2020, au fost mai mulți demnitari care au pățit același lucru, prevederea legală nefiind în opinia mea suficient de explicită pentru a preveni angajarea unei rude la cabinetul parlamentar. Este o coaliție în care fiecare partid decide pentru pozițiile pe care le-a negociat.

Când vor fi numiți șefii serviciilor?

Nicușor Dan: După o discuție cu partidele, în următoarele săptămâni.

E normal ca președintele să sune magistrații?

Nicușor Dan: Eu cred că da, cât timp nu intră în dosare.

Veți merge în zonele afectate de inundații?

Nicușor Dan: În măsura în care va fi necesar, da.

Cum veți rezolva conflictul dintre Guvern și magistrații?

Nicușor Dan: Într-un moment în care România trece printr-o criză bugetară, cum este acest moment, fiecare dintre noi trebuie să ne măsurăm cuvintele și să nu aruncăm cu acuze. Avem o problemă, faptul că în legea actuală pensia este cât salariul este o problemă și trebuie corectată. Toate aceste discuții trebuie să le purtăm cu calm, să ajungem la o soluție agreată. Dacă începem de acum să ne înjurăm nu cred că ajungem prea departe.

Ce le spuneți românilor care văd că pensia medie a magistraților e 25.000 de lei?

Nicușor Dan: Să ne uităm la salariu, sunt 4-5000 de magistrați. Ca principiu, e bine ca magistrații să fie bine plătiți, importanța socială a muncii lor e mare, și pentru a preveni ca în momentul în care dezbat cauze importante să nu fie tentați de diferite chestiuni colaterale, și aibă o siguranță, un confort al muncii. Dacă salariul trebuie să 3000 sau 6000 de euro e o dezbatere pe care trebuie să o avem. Pensia, raportată la salariu, aici este problema noastră. Dacă ea trebuie să fie 70%, 80%, pentru a încuraja oamenii să rămână în sistem.

V-ați întâlnit cu dl Drulă. V-ați ales urmașul la primărie?

Nicușor Dan: Am discutat foarte multe lucruri, în special legate de transportul în București, avem și niște alegeri, cred că cineva care are o expertiză pe transporturi e bine venit în aceste alegeri.

Are profilul de edil?

Nicușor Dan: Sigur, da.

Veți merge la o ședință a CSM? Cum o să explicați ce înseamnă de fapt debandadă?

Nicușor Dan: Debandadă în ce privește cererile de pensionare. Nu e admisibil ca în această instituție de elită să nu existe o minimă predictibilitate în ce privește datele de pensionare. Pe problema pensiilor trebuie să avem dialog, suntem cu toții oameni responsbabili, vedem din păcate scăderea calității actului de justiție în ultimii 4-5 ani, și societatea ne obligă să avem dialog. Desigur, o să particip de-a lungul mandatului la multe ședințe CSM.

Magistrații și-au majorat sporul de risc și de confidențialitate…

Nicușor Dan: Este un dialog necesar pe care urmează să-l avem, astfel încât la capătul acestuia să închidem mai multe lucruri: să dăm predictibilitate pentru meseria de magistrat, atât pentru tineri cât și pentru cei care se întreabă dacă să rămână sau nu în sistem, și pe de altă parte să închidem imaginea de multe ori nedreaptă pe care magistrații o au în societate. Trebuie să realizăm o pace socială cu privire la această chestiune.

Și Radu Oprea a scăpat de condamnare după ce a plătit prejudiciul. Nu ar trebui să plece oamenii care au avut probleme cu legea?

Nicușor Dan: Ar fi bine și ca deficitul să fie 2%, nu 9. Suntem într-o situație în care avem multe constrângeri și una este ca România să proiecteze stabilitate. Aceasta presupune participarea tuturor partidelor pro-occidentale. Pe de altă parte, dacă-mi permiteți să fiu puțin contra curentului, trebuie să ai și o expertiză tehnică în chestiuni care țin de administrație publică și stăm așa și așa. Nu avem 50 de specialiști pe fiecare post pe care să-i aducem să guverneze.

Mai poate rămâne în funcție ministrul Justiției, după ce a desființat tot ce a spus premierul?

Nicușor Dan: Suntem într-o poziție în care România are nevoie de stabilitate, care este obținută prin colaborarea unor structuri politice care au opinii divergente. Și dl ministru al justiției, și dl premier vor fi parte din dialogul din zilele următoare, pentru că noi avem un proiect, din discuțiile pentru pachetul de pensii speciale, pentru a ajunge la o versiune agreată de toți. Dacă viața reală ar fi enunț demonstrație, QED, nu ar mai exista meseria asta. Suntem în meseria asta, reprezentăm părți din societate care au opinii diferite, trebuie să mediem.

Vi s-a cerut să nu retrimiteți legea Vexler la Parlament. Veți contesta legea în continuare?

Nicușor Dan: Evident că România rămâne angajată în combaterea antisemitismului, nu poate fi discuție despre asta. Da, eu consider că legea este neclară și tocmai în spiritul unui dialog, dacă nu diminuarea măcar pentru neamplificarea tensiunilor care există, trebuie ca legea să fie foarte clară, și acesta e motivul pentru care o voi retrimite Parlamentului.

Cine a lucrat la proiectul privind pensiile magistraților?

Nicușor Dan: Orice proiect de lege are statut de text pe o foaie de hârtie. Sper să avem un dialog și să închidem cu compromisuri legitime, acest subiect.

Ați dat vreodată șpagă de supraviețuire?

Nicușor Dan: Nu-mi aduc aminte.

Maia Sandu a avertizat că Rusia se pregătește să interfereze în alegerile din Moldova

Nicușor Dan: Mă întorc la acele comunicate din 18 iulie, de la NATO, UE și UK, care spun că există interferență rusă în Europa, un război hibrid al Rusiei. Pentru Moldova, faptele sunt și mai clare și mai intense, acolo a existat și cumpărarea de voturi, dovedită deja. O să fie niște alegeri importante. Pe componenta de securitate cibernetică, la solicitarea omologilor, putem să-i ajutăm.

Legat de Neacșu, moralitatea se poate reabilita?

Nicușor Dan: A fost un moment în care mulți demnitari din stat au avut același tip de problemă, e foarte bine că s-a clarificat, trebuie să faci o optimizare între integritate și competență.

Interlopul Nicu Gheară este un prieten al statului român?

Nicușor Dan: Dl Nicu Gheară e o persoană controversată, știm cu toții, dar la prima vedere nu știu să aibă vreo suspiciune de a afecta interesele de securitate ale României. Ce povestește dl Bolojan a fost acum vrei 30 de ani…trebuie să avem un echilibru între o tranziție în care românia trecea de la un sistem la altul, și lucrurile nu erau foarte clare, legal, și ultimii 10-20 de ani în care sistemul de drept e cumva bine întipărit în mentalul colectiv și o faptă precum darea de mită e foarte concretă.

Cum calificați reacția în cazul inundațiilor?

Nicușor Dan: În ce privește componenta de salvare, eforturile au fost consistente. Problema noastră este în partea de prevenție. E o zonă în care astfel de fenomene s-au mai întâmplat, întrebarea este care este strategia statului pentru aceste zone? Acolo e suferința noastră.

Cum comentați acuzațiile legate de agresiuni sexuale la SNSPA? E nevoie de regândirea cadrului legal?

Nicușor Dan: Tipul acesta de manifestare este inacceptabil. Vorbim de cazuri generale, de ce în cazuri deja documentate victimele ajung să vorbească peste 10 ani, asta e o problemă a statului român, pentru că ele nu au avut încredere să meargă la autorități. Statul român nu trebuie să tolereze fapta unui partener de a-și amenința fosta parteneră, acești oameni trebuie urmăriți penal. Revenind la SNSPA, trebuie să fie o cercetare temeinică, cu respectarea dreptului de apărare a celui învinuit, un fundament al statului de drept.

Circa. 56% dintre români consideră comunismul un lucru bun pentru România

Nicușor Dan: Trebuie să reamintim celor tineri mai ales ce a însemnat regimul comunist. Întrebarea fundamentală este ne cred ei pe noi? Aici este discuția. Nu este nici neocomunism, nici extremism, fenomenul social pe care îl trăim e o uriașă neîncredere a unei părți a populației față de autorități. Lucrul cel mai important este să recâștigăm încrederea oamenilor, numind persoane competente, reducând corupția, evaziunea, atunci vom fi credibili să spunem că comunismul a fost ceva rău. Și furia lor e întreținută, dar ei sunt legitim exasperați, orice am spune noi nu ajunge la ei.

Aveți semnale legate de reducerea trupelor americane din România?

Nicușor Dan: Nu. Nu am informații.

Un raport UNICEF spune că o cincime dintre minorii traficați în Franța provin din România, Bosnia Herțegovina

Nicușor Dan: Este parte dintr-un standard de civilizație și moralitate pr care trebuie să-l asumăm. Nu sunt mulțumit de justiție, în special pe parchete, pe multe fenomene, unul dintre ele este acesta. De foarte multe ori cercetarea e o activitate birocratică, nu suntem în stare să separăm cazurile importante. În momentul în care ajungem în faza de judecată vedem că dosare importante durează extrem de mult. Cum putem corecta? O să fie o evoluție în timp. Trebuie să dăm o mare importanță activității manageriale a șefilor de parchete.

Aveți date noi despre vizita în SUA?

Nicușor Dan: Septembrie e adunarea generală a ONU, va merge ministrul de Externe. Eu cred că o vizită prezidențială în SUA trebuie pregătită foarte bine, în special pe partea economică. Miza noastră este să ne conectăm economic. (Care ar fi orizontul de timp?) Începutul anului viitor, ceva de genul acesta.

Ce ar însemna ieșirea PSD de la guvernare?

Nicușor Dan: Trebuie să separăm declarațiile publice de niște mecanisme care sunt funcționale. Este o coaliție, există o majoritate, a trecut primul pachet de măsuri, astea sunt fapte. Fiecare dintre politicieni încearcă să arate oamenilor că le apără interesele. Uneori eu consider că e mai bine să taci, alții consideră invers, asta este politica. E un examen de maturitate pentru partidele noastre.

Când veți prezenta lista de consilieri?

Nicușor Dan: Administrația funcționează. Avem o echipă de juriști foarte bună, ați văzut și niște excepții de neconstituționalitate…. urmează.

Ați blocat avizul pentru muzeul Holocaustului. Cum vor evolua relații cu comunitatea evreiască în acest context?

Nicușor Dan: Haideți să lămuri chestiunea cu muzeul, o chestiune foarte serioasă. Prin anul 2017-2018, statul a oferit o clădire pentru muzeul Holocaustului. Institutul Wiesel a făcut o achiziție publică, în care tema de proiect a fost restaurarea respectivei clădiri și funcționalizarea ei ca muzeu. Această licitație a fost câștigată de o echipă de constructori și arhitecți care a venit la primărie, au fost mai multe certificate de urbanism, și spre stupoarea noastră în 2022 a venit cu propunere, nerespectând tema de proiect, a propus demolarea lui și construirea unui imobil similar, cu care nu am fost de acord, încălca regulamentul zonei protejate. Am agreat la jumătatea lui 22023 printr-un certificat de urbanism ce anume să se păstreze, cam 55 din clădire, fațade și scări interioare, după 6 luni a venit din nou echipa cu un proiect care nu respecta certificatul de urbanism agreat, și cereau un altul în care să demoleze și mai mult. Construcția are niște părți care țin de alți proprietari, și legea spune co poți da autorizație numai pentru proprietar. Problema de proprietate aparent banală nu a fost rezolvată de guvernul României când eu am plecat de la primărie. Sunt convins că poziția mea este absolut legitimă față de situația legislativă existentă. Una e să fii ferm împotriva manifestărilor antisemite, alta e să dai o lege care mai mult încurcă decât ajută.

Dacă legea privind pensiile e declarată neconstituțională, luați în calcul un referendum pentru schimbarea constituției?

Nicușor Dan: Nu cred că e fezabil. Eu sper să avem o discuție cu juriștii la masă, astfel încât să găsim o soluție stabilă. Problema uriașă pe care noi o avem nu e legea, ci Inspecția Judiciară care judecă părtinitor iar uneori jucă politic. Aici trebuie să ne concentrăm.

Aveți o listă scurtă de nume la SRI?

Nicușor Dan: Da, trei patru.

Știați de relația de amiciție a lui Nicu Gheară cu fostul vicepremier Anastasiu?

Nicușor Dan: Cu cunoașterea pe care o am, cred că serviciile trebuie să prevină când există un risc la securitate națională. La dl Anastasiu a fost mai degrabă un risc de imagine. Nu a exsitat vreun risc să fie șantajat, să-i fie afectate atribuțiile de serviciu.

Despre dosarele de pensionare a magistraților..

Nicușor Dan: Am constatat citind cu atenție dosarele că unii oameni niciodată nu și-au exprimat intenția de a se pensiona, oameni de 52, 55 de ani, și care brusc în contextul discuțiilor despre legea pensionării, și-au exprimat această intenție. Cred că e mai clar acum că va exists acestă normă tranzitorie, că cine are un drept câștigat îl va avea în continuare.