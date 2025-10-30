Close Menu

    VIDEO. Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan

    Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a depus jurământul de învestitură în fața președintelui Nicușor Dan, care a semnat decretul de numire, în ciuda criticilor lansate de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

    La evenimentul care a avutloc joi  dimineață au luat parte premierul Ilie Bolojan și unii consilieri prezidențiali.

    Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, va ocupa postul rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu, pe 27 iulie. În această perioadă, interimatul l-a asigurat premierul Ilie Bolojan.

    Asociația Dăruiește Viață a construit din donații un spital pentru copiii bolnavi de cancer.

    Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu: „Dacă voi fi numită vicepremier, voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului în relația cu SUA”

