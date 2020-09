VIDEO. Orban: Cât timp școala e online, părinții sunt plătiți

Şcoala va începe pe 14 septembrie, iar cât timp cursurile se vor desfășura online, părinții vor fi plătiți de guvern, a anunțat, luni, premierul Ludovic Orban.

„Dacă e sistem mixt, de exemplu, sunt 15 zile şi 15 zile. Deci, în cele 15 zile în care copilul va frecventa şcoala online, va beneficia un părinte de această formă de sprijin, pentru a putea sta cu copilul acasă”, a precizat el, la finalul unei reuniuni cu echipa de campanie electorală a PNL.

În urmă cu câteva zile, Orban lua în calcul deschiderea școlii online pe 14 septembrie și în clase din 1 octombrie. Acum ănsă, el s-a suciit: „Atât preşedintele, cât şi Guvernul au anunţat modalitatea de deschidere a şcolilor, în funcţie de nivelul de răspândire a virusului: până la 1 la mie se poate începe pe scenariul verde, adică cu copiii în clasă; între 1 şi 3 la mie rata infectării, deci cazuri cumulate pe ultimele 14 zile, învăţământul mixt – jumătate în clasă, jumătate online; ce este peste 3 la mie, se va începe şcoala online. Pe 14 septembrie va începe şcoala, asta am anunţat tot timpul!”.

Consiliile de administraţie ale şcolilor vor stabili cum vor începe cursurile, pe baza datelor transmise de direcţiile de sănătate publică (DSP) şi cu avizul Inspectoratului Şcolar General din fiecare judeţ”.

„Dacă începe în clasă, trebuie să ia toate măsurile pentru începerea în clasă; dacă începe în scenariul mixt, jumătate în clasă jumătate online, managementul şcolii, susţinut de administraţiile locale şi de inspectoratele şcolare, trebuie să ia toate deciziile care se impun, inclusiv informarea părinţilor, care trebuie făcută de învăţător sau de diriginte. (…) Evident, toate măsurile de pregătire trebuie să continue – dotarea cu măşti, cu substanţe dezinfectante, cu tablete. Pe lângă tabletele pe care le vom achiziţiona la nivel naţional, am prevăzut 100 de milioane, ceea ce înseamnă aproximativ 500.000 de tablete, care pot fi achiziţionate de autorităţile locale sau de unităţile şcolare. De asemenea, am alocat 50 de milioane de euro pentru achiziţiile făcute pentru echipamente de protecţie sanitară şi dezinfectanţi; de asemenea, am alocat 25 de milioane de euro şi pentru cisternele sanitare, acolo unde nu există conectare la reţeaua de apă”, a arătat şeful Guvernului.

Orban nu a spus însă că, din totalul de 250.000 de tablete vor ajunge la elevi numai 80.000.

Între timp, ministrul Educației, monica Anisie, a anunțat că au fost licitate numai 85.000 de tablete.

Orban a spus însă că a discutat acest subiect cu reprezentanţii localităţilor şi, în acest sens, Guvernul va face o alocare de echilibrare a bugetelor, care să compenseze parţial pierderile de venituri şi o să aibă şi resurse financiare suplimentare.

Premierul a vorbit și despre angajarea de cadre didactice: „În toată perioada verii au fost organizate astfel de pregătiri, la care au participat mii de cadre didactice, pregătiri de dezvoltare a competenţelor digitale pentru predarea online. (…) Ne aflăm în faţa unei situaţii în premieră, în care toţi profesorii care sunt în situaţia scenariului galben – adică predare jumătate în clasă, jumătate online – vor trebui să se adapteze. Sunt convins că ei vor comunica între ei, o să încerce să utilizeze toate experienţele dobândite, toate experienţele favorabile, astfel încât să poată să transmită informaţiile din lecţie şi pentru cei din clasă, şi pentru cei online. (…) Legea va permite angajarea de personal didactic acolo unde o să apară îmbolnăviri, dar eu insist foarte mult pe respectarea regulilor. După părerea mea, la şcoală, copii sunt mai în siguranţă, pentru că sunt sub supravegherea cadrului didactic, poartă măşti, sunt cât de cât la un nivel distanţare fizică, pe când copiii în vacanţă, mai ales copiii care au fost lăsaţi liberi pe terenurile de sport, în parcuri, au avut o interacţiune mult mai mare decât interacţiunea care va fi la şcoală”.

„În timp, ăsta este obiectivul: de a conecta toate şcolile la reţeaua de internet, astfel încât să se permită învăţământul online. (…) Acum, noi nu putem recupera într-o lună ceea ce nu s-a întâmplat de la înfiinţarea telefoniei mobile. Se ştie foarte clar că, de regulă, conectarea la internet este mai dificilă în zonele de munte, de deal, unde sunt localităţi în văi, unde este necesară inclusiv construcţia de antene noi, care să transmită semnalul sau extinderea reţelelor de fibră optică, pentru a putea conecta toate acestea; presupun lucrări de investiţii, pe care le vom face într-un ritm cât mai rapid posibil”, a explicat Orban.