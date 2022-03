Update! PNRR. Vîlceanu: O să vedeţi că o să avem o lege a pensiilor; jalonul este începutul anului viitor

UPDATE: Dan vîlceanu a declarat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria:

„În luna martie avem de atins 24 de jaloane. Ele sunt în diverse stadii în acest moment. Nu există îngrijorări cu privire la atingerea acestora. Şi cred că ele vor fi închise. Sunt diverse acte normative în diverse stadii. Pentru o parte din jaloane nu este nevoie de acte normative – hotărâri de guvern sau ordonanţe de urgenţă -, ci pur şi simplu de ordine de ministru, fie pentru publicarea unor ghiduri, fie pentru diverse proceduri care trebuie făcute în ministere. Pentru finalul lunii martie nu ar trebui să fie probleme”.

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dan Vîlceanu, a dat asigurări, miercuri, că nu vor exista întârzieri privind adoptarea unei noi legi a pensiilor, termenul prevăzut în PNRR fiind începutul anului viitor.



„O să vedeţi că o să avem o lege a pensiilor, aşa cum ea este programată, jalonul este începutul anului viitor şi nu vor exista întârzieri din acest punct de vedere, în acel procent de 9,4%”, a declarat Dan Vîlceanu, la Senat.

El a participat la o dezbatere la Comisia pentru afaceri europene, pe tema stadiului absorbţiei fondurilor europene şi a stadiului implementării Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Vîlceanu a precizat că ministrul Muncii, Marius Budăi, se ocupă de reforma pensiilor: „Partea de reformă a pensiilor se referă la toate sistemele de pensii şi de această chestiune răspunde domnul Budăi, este coordonator de reformă”.

„Avem un dialog, vreau să vă spun că la Ministerul Muncii, în ceea ce priveşte PNRR, legat de noua lege a pensiilor, s-a şi format acel grup de lucru, a început să lucreze, au încheiat şi contractul cu Banca Mondială pentru asistenţă tehnică. (…) Eu prefer să existe mai multă dezbatere pe lege şi ea să rămână neschimbată pentru un număr mare de ani, decât să facem o lege şi, după aceea, să o schimbăm de 10 ori. Şi vă aduc aminte că asta s-a întâmplat şi cu legea pensiilor din 2011, care nu a fost o lege rea, ci prin modificările succesive şi foarte multe a devenit o lege care generează inechităţi şi aşa s-a întâmplat şi cu legea salarizării. Cred că prima ordonanţă de urgenţă de modificare a venit la câteva luni după ce a fost adoptată în Parlament”, a mai spus ministru.

Potrivit acestuia, reforma pensiilor, cuprinsă în PNRR, se referă la eliminarea inechităţilor şi creşterea pensiilor mici.

„La asta se referă inclusiv reforma care este cuprinsă în PNRR – eliminarea inechităţilor şi creşterea pensiilor mici. Ne referim, pe de o parte, la inechităţile din sistemul de pensii actuale, aşa cum am dat şi exemplu cu diferenţe între pensionarii care au ieşit la pensie în condiţii similare. Celelalte pensii se referă la judecători, militari ş.a.m.d. Aşa cum ştiţi, în ceea ce priveşte magistraţii există o cartă a magistraţilor, care trebuie respectată. Şi în ceea ce priveşte pensiile militare, ele există în toată lumea, dar şi acolo trebuie eliminate inechităţile. Şi în sistemul de pensii militar există aceste inechităţi pe care le observăm în sistemul public, adică un militar care a ieşit la pensie acum, anul ăsta, primeşte o pensie cu 10 – 15 milioane (lei vechi – n.r.) mai mare decât un militar care a ieşit la pensie în urmă cu câţiva ani”, a afirmat ministrul.

„Prima cerere de plată pe care o vom depune în mai are legătură cu jaloanele închise în decembrie. (…) Nu sunt riscuri în acest moment, nu există niciun risc, cel puţin din analiza pe care o am, nu am văzut acest risc să nu putem depune cererea de plată în mai, aşa cum ne-am programat”, a mai precizat Vîlceanu.