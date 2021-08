Vîlceanu, noul ministru al Finanțelor: „Nu am nici un dubiu că voi face echipă bună cu premierul Cîțu”

Deputatul Dan Vîlceanu a fost validat, miercuri, de conducerea PNL să fie ministru al Finanțelor, a anunțat premierul Florin Cîțu la finalul ședinței Biroului Politic Național (BPN).

Singurul vot împotrivă a fost al liderului partidului, Ludovic Orban.

„În primul rând aș vrea să-i mulțumesc premierului pentru susținere. Este onorant pentru mine că azi am primit votul colegilor. Este o încredere pe care mi-o acordă și mă simt obligat. Nu am nici un dubiu că voi face echipă bună cu prim-ministrul. Am lucrat și împreună în Comisia de buget-finanțe. Cred că sunt 4-5 bugete pe care le-am dezbătut împreună. Îmi doresc ca această preluare a ministerului să se întâmple cât mai repede”, a declarat Vîlceanu, după validare.

El va depune jurământul tot miercuri, la Cotroceni, în fața președintelui Klaus Iohannis.

Joi urmează să aibă loc evenimentul de predare-primire de la Ministerul Finanșelor, din partea premierului Cîțu, care a asigurat interimarul după ce l-a demis pe Alexandru Nazare, în urmă cu o lună și jumătate.

Cine este Dan Vîlceanu

Dan Vîlceanu, fiu de PSD-ist cu state vechi care a fost și prefect al județului Gorj, și-a început cariera politică, evident, la social-democrați. Și nu oricum, ci direct pe funcția de lider al filialei Tineretului Social-Democrat (TSD) Gorj, pe care a condus-o în perioada 2006-2009.

Dar cum PSD a pierdut alegerile în 2008, Vîlceanu a sărit rapid în „barca” PDL, aflată la putere. A devenit secretar executiv al PDL Gorj, între 2011 și 2012 și apoi prim-vicepreședinte al filialei, între 2012 și 2013, când a fost ales președintele ei.

După fuziunea cu PNL, în 2015, Vîlceanu a ajuns copreședinte și apoi președinte al PNL Gorj – funcție pe care o deține și în prezent.

Între 2012 și 2016, Vîlceanu a fost și consilier județean la CJ Gorj, ales pe listă.

Apoi, a intrat în Parlament, tot pe listele PNL, fiind deputat în două mandate (2016-2020, 2020 – prezent).

Vîlceanu este considerat a fi mâna dreaptă a lui Florin Cîțu, dar tot pe filiera Alina Gorghiu.