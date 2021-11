Vîlceanu: Vineri va fi adoptată rectificarea bugetară şi nu vor exista probleme cu salariile şi pensiile

Ministrul demis al Finanțelor, Dan Vîlceanu, care va ocupa în noul Guvern PNL-PSD-UDMR funcția de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), că vineri va avea loc rectificarea bugetară, pentru a fi asigurate sumele necesare salariilor și pensiilor.

„Vineri, din câte ştiu, va fi adoptată rectificarea bugetară şi nu vor exista niciun fel de probleme la plata salariilor şi a pensiilor sau a altor drepturi către cetăţenii români (…) Nu este o gaură la bugetul de pensii. În fiecare an există rectificări bugetare în luna noiembrie sau decembrie, dar anul acesta a fost un an special pentru că nu am avut un guvern cu puteri depline care să poată adopta ordonanţe de urgenţă. Bugetul de pensii este o estimare pe care o facem la începutul anului şi în fiecare an estimarea este ajustată la ultima rectificare bugetară astfel încât niciodată nu au fost probleme şi nici anul acesta nu vor fi probeleme. Chiar ieri am avut o întâlnire cu viitorul ministru al Finanţelor, am discutat despre rectificare. Am simţit nevoia şi mi s-a părut normal să participe la această discuţie despre rectificare, pentru că este şi ministrul care va semna rectificarea. Şi aşa cum am declarat nu este nicio gaură”, a declarat Vîlceanu, la finalul dezbaterilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament , după ce a primit aviz favorabil pentru portofoliul de la MIPE.