Virgil Popescu şi-a retras candidatura de prim-vicepreşedinte al PNL. Ciucă îl felicită

Liderul PNL, premierul Nicolae Ciucă, l-a felicitat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru faptul că şi-a retras pe ultima sută de metri candidatura de prim-vicepreşedinte al partidului, în domeniul strategiilor politice.

„În această dimineaţă aici, în această sală, când domnul Virgil Popescu şi-a asumat să renunţe la candidatură şi am apreciat că este un gest de mare onoare, pentru că, aşa cum am spus în cadrul Consiliului, este foarte important ca la nivelul PNL să avem responsabilităţile foarte bine asumate, iar Ministerul Energiei este un minister care are foarte, foarte multă treabă de făcut”, a declarat Ciucă, vineri, la Consiliul Naţional al PNL, care are loc la Poiana Braşov.

În cadrul reuniunii, parlamentarii Ben Oni Ardelean şi Sorin Moldovan și-au retras și ei candidaturile pentru funcția de vicepreşedinte în domeniul apărării şi siguranţei naţionale.

Europarlamentarul Dan Motreanu a fost ales prim-vicepreşedinte în domeniul strategiilor politice, iar ministrul de Interne, Lucian Bode – singurul candidat -, în cea de secretar general al partidului,

Totodată, senatorul Virgil Guran a fost ales vicepreşedinte în domeniul apărării şi siguranţei naţionale.