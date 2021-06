Vlad Voiculescu a fost ales președintele USR PLUS București, învingându-l pe Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății demis instempestiv, după nici 3 luni de mandat, de premierul Florin Cîțu, a fost ales președintele USR PLUS București, la alegerile interne desfășurate timp de 3 zile.

El l-a învins pe Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, potrivit unui comunicat al partidului.

Voiculescu a obținut 1.224 voturi, adică 62% din voturile valabil exprimate. Contracandidatul său, Octavian Berceanu, a obținut 38% din voturile valabil exprimate (755). Alegerile pentru conducerea organizației municipale care au avut loc pe parcursul a trei zile, în intervalul 26-28 iunie 2021.

În cadrul alegerilor au fost aleși și membrii Biroului Municipal București al USR PLUS, care vor asigura conducerea organizației alături de președintele Vlad Voiculescu:

Claudiu Năsui – prim-vicepreședinte

Cristina Prună – vicepreședinte

Diana Buzoianu – vicepreședinte

Simona Spătaru – vicepreședinte

Ștefan Pălărie – vicepreședinte

Silvia Dinică – vicepreședinte

Radu Mihaiu – vicepreședinte

Denisa Neagu

Alexandru Dimitriu

Adina Săniuță

Mihaela Ciocoiu

Mihnea Jida

Tudor Pop

Dragoș Radu

Din Biroul Municipal București al USR PLUS fac parte și președinții organizațiilor de sector ale partidului:

Clotilde Armand – președinte USR PLUS Sector 1

Silviu Serban – președinte USR PLUS Sector 2

Lucian Judele – președinte USR PLUS Sector 3

Paul Ene – președinte USR PLUS Sector 4

Iustin Roșca – președinte USR PLUS Sector 5

Alin Stoica – președinte USR PLUS Sector 6

Membrii Comisiei de Arbitraj:

Emil Duhnea

Silviu Cătălin Boroi

Vicențiu Gurlui

Ionuț Stîrcu

Marian Teișanu

Comisia de Cenzori:

Alexandru Balan

Sendroiu Ioana