Vlad Voiculescu: Guvernul Orban a blocat, prin OUG 190, convocarea CGMB până după 6 decembrie

S-a elucidat misterul prin care primarul general Nicușor Dan nu are viceprimari și Consiliu General nici la aproape două luni de la alegerile locale

Vlad Voiculescu acuză Guvernul Orban că a modificat „abuziv” Codul Administrativ, prin Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 190 adoptată pe 30 octombrie, astfel încât Consiliul General al Municipiului București (CGMB) nu poate fi convocat nici la două luni după alegerile locale.

Astfel, s-a elucidat manevra prin care primarul general Nicușor Dan nu are, în prezent, viceprimari și Consiliu General.

Voiculescu ar urma să fie viceprimar al Capitalei, potrivit protocolului de colaborare încheiat de PNL – USRPLUS.

„Săptămâna asta se împlinesc 2 (două) luni de când votul bucureștenilor nu e respectat: Consiliul General al Municipiului București nu avut nici măcar o ședință iar viceprimarii generali nu au fost aleși de Consiliu și nu au preluat – așa cum v-am promis vouă, celor care ne-ați votat – responsabilități care să le permită să ducă la îndeplinire promisiunile făcute bucureștenilor. Explicația pentru toate acestea este de găsit nu în codul administrativ, ci într-o modificare a Codului Administrativ de acum o lună. La o lună după alegeri, guvernul PNL a modificat în mod (1) abuziv, (2) electoral interesat, (3) prostesc și iresponsabil una dintre legile fundamentale ale funcționării statului: Codul Administrativ”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

El susține că Guvernul Orban a făcut această modificare dintr-un interese politic: „Nu e un secret că PNL acționează doar electoral, că își dorește toată puterea și că încearcă să amâne până după alegerile din 6 Decembrie orice negociere”.

„Efectele acestei OUG „blochează respectarea promisiunilor votate de sute de mii de oameni (176.000 de voturi a avut doar Alianta USR PLUS în București), nu rezolvă problemele reale ridicate de pandemie (ex: alegerile de persoane – viceprimari, comisii, etc. – trebuie în continuare făcute fizic, ceea ce în condițiile date va fi dificil) și perpetuează starea de fapt din perioada Firea PSD. În spitalele din București – care, teoretic, erau în responsabilitatea mea – asta se traduce prin perpetuarea grobianismului, a cumetriilor, a hoției, a incompetenței, a amenințărilor față de avertizorii de integritate și a celor care așteptau schimbarea”, acuză Vlad Voiculescu.

În prezent, PMP și PSD nu și-au anunțat supleanții în CGMB, după ce mai mulți consilieri generali au renunțat la funcție, a anunțat primarul general Nicușor Dan, susținând că „este „deficiență în codul Administrativ”, fără să spună însă că acesta a fost modificat de Guvernul PNL, în 30 octombrie, la peste o lună de la alegerile locale.

Iată scuza lui Nicușor Dan, atunci când a fost întrebat de jurnaliști de ce nu a convocat până acum ședința de constituire a CGMB:

„Din cauza faptului că atât la PSD, cât şi la PMP, în mod legitim, nişte persoane au renunţat la mandat şi urmează să intre alţi supleanţi – aici este deficienţă în Codul administrativ, care spune că titularii şi supleanţii nu se validează simultan de către instanţă, o singură dată, ci se face asta în două etape – suntem în această situaţie. Supleanţii abia au fost validaţi de către prima instanţă. Așteptăm o decizie definitivă. Sunt 45 de consilieri care au fost validaţi acum trei săptămâni şi au putut să depună jurământul şi mai sunt alţi zece care au trecut de prima instanţă. După ce se va judeca apelul, estimez că, într-o săptămână, CGMB va fi în formulă completă şi atunci o să putem să alegem şi viceprimarii şi comisiile de specialitate şi putem să schimbăm şi componenţa Adunării generale în companiile municipale”.

Amintim că Nicușor Dan a criticat aproape zilnic faptul că și-a preluat funcția abia după o lună și două zile de la alegerile locale.

Însă până acum nu s-a arătat deranjat că au trecut aproape două luni și nu are un Consiliu General cu care să lucreze.

În schimb, Nicușor Dan face asiduu campanie PNL, afișându-se cu premierul Ludovic Orban și cu vicepremierul Raluca Turcan, la diverse evenimente cu promisiuni electorale.