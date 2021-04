Vlad Voiculescu îl acuză pe Florin Cîțu: Să demiți fără nicio discuție e echivalentul politic al acelui „Fă, nenorocito!”

Ministrul demis al Sănătății, Vlad Voiculescu (USR PLUS), l-a acuzat, vineri, pe premierul Florin Cîțu (PNL), că nu a avut nicio discuție cu el sau cu secretarul de stat Andreea Moldovan, reputat medic epidemiolog, pe care de asemenea a demis-o intempestiv, în plină pandemie.

„Am rămas după ziua de alaltăieri cu o imagine: o protestatară care arunca cu oase și striga „Fă, nenorocito!” la doctorul Andreea Moldovan. Această imagine se oglindește întrucâtva în modul în care a acționat premierul. Să demiți un medic ca Andreea Moldovan – nu mă mai pun și pe mine – fără nici o discuție e echivalentul ceva mai elegant, mai cizelat, mai politic al acestui „Fă, nenorocito!”. Nu a existat nici o discuție a premierului cu mine și Andreea Moldovan. Nu a existat între mine și premier nici măcar o singură discuție despre ce aș putea face mai bine”, a spus vlad Voiculescu, într-o conferință de presă la Parlament.

O altă acuzație adusă premierului Florin Cîțu este că a respins inițiativele prin care Vlad Voiculescu aducea transparență în sănătate.

Voiculescu l-a ironizat pe premier, spunând că și-a permis o „ievaluare” exact ca Tudorel Toader acum câțiva ani.

„Gestionarea pandemiei, așa cum s-a petrecut în ultimele luni, a avut parte de câteva episoade pe care publicul le-a realizat mai puțin: premierul României discutând aproape niciodată cu MS, premierul lansând targeturi, ținte, fără să discute cu nimeni, premierul României transformându-se în primul epidemiolog al țării, vorbind de lucruri pe care nu le cunoștea, pe care nu le-a discutat cu experții. (…) M-am gândit că într-un guvern de coaliție există totuși limite. În final, ne-am pomenit cu un premier care își bate joc de munca unei echipe, pe care n-a cunoscut-o și pe care și-a permis să o „ievalueze” exact ca Tudorel Toader acum câțiva ani”, a lansat Vlad Voiculescu tirul atacurilor.

Vicepremierul Dan Barna a anunțat că Alianța USR PLUS îi retrage sprijinul lui Florin Cîțu și că așteaptă o convocare urgentă a coaliției la guvernare, în care liderul PNL, Ludovic Orban, să desemneze alt prim-ministru.

PNL nu a răspuns solicitării, astfel că ședința coaliției va fi abia luni.

Prezent la conferința de presă, liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat: „Eu personal le mulțumesc pentru tot efortul și vreau să vă asigur că lupta continuă, pentru că este o luptă grea, complicată, care abia a început și pe care o vom duce mai departe. USR PLUS alături de Vlad, rămânem fideli crezului că fiecare român trebuie să aibă o șansă egală cu boala, indiferent de câți bani are în buzunar, de ce numere are în telefon. Fac din nou un apel la partenerii de coaliție să ne întâlnim să deblocăm această criză politică generată de premierul Cîțu”.

De asemenea, Andreea Moldovan a transmis că ordinul privind carantinarea publicat în Monitorul Oficial fără știința premierului, care a reprezentat în final motivul revocării de la MS, a fost discutat în două ședințe alături de experți din cadrul INSP și DSU, printre care și Raed Arafat și Adriana Pistol.

Iată declarațiile susținute la USR PLUS:

Vlad Voiculescu: „Aș vrea să le mulțumesc din nou celor care duc greul zilele astea. Mă gândesc la medici, la asistente, la ambulanțieri, inclusiv la foarte mulți manageri de spital. Sș vrea apoi să mulțumesc echipei de la Ministerul Sănătății, care a venit alături de mine și a rămas parțial la MS astăzi. Ai celor care mi-au scris, mi-au transmis gândurile lor în aceste zile, înseamnă mult pentru mine personal. Aș vrea să îi mulțumesc în mod deosebit doamnei doctor Andreea Moldovan, un om și un profesionist impecabil”.

Andreea Moldovan:

„Scurt dar plin de experiențe din care am învățat extrem de mult, și bune și rele. Am venit în echipă la solicitarea domnului ministru Voiculescu, mi-am dorit să fiu alături de el pentru că știam că are planuri bune și gânduri bune. Am apreciat că nu am fost deloc condiționată din punct de vedere politic. ”ături de mine au venit și alți profesionisți apolitici.

Pentru mine a fost extrem de important venind din sistem, afectat de pandemie, să știu ce se întâmplă și astfel am venit cu problemele pe care le cunoșteam foarte bine și să încerc să le rezolv.

Un alt avantaj al meu a fost că știu să comunic cu colegii mei din țară și am știut ce se întâmplă în țară. Acele calluri în miez de noapte cu reprezentanții DSP-urilor, cu medici, cu manageri, cu personalul din serviciile de ambulanță, au reprezentat prilejuri adevărate să știm ce se întâmplă și ce e de făcut.

Am vrut să ținem cont nu numai de pandemie, deși asta ne preocupă pe toți de un an de zile, există și pacienții cu afecțiuni cronice pe care nu putem să îi uităm. Am vrut să oferim un parcurs clar atât pacienților Covid cât și non Covid

Mulțumesc tuturor colegilor din minister, îi mulțumesc lui Vlad pentru că am avut ocazia să lucrez cu el, pentru că mi-am dorit înca din 2016, și acum a venit momentul. Am știut să lucrăm până noaptea târziu împreună și să avem proiectele la care am știut să punem toți umărul.

Am regretul mare că mai erau niște ordine care trebuiau să iasă. Aici este poate singurul regret. Sper să nu fie proiecte care să fie încheiate aici, pentru că sunt proiecte bune.

Despre criteriile de carantinare, vreau doar să menționez că discutarea lor s-a făcut în două zile succesive, la sediul MS, într-o companie mai mult decât selectă, reunind reprezentanți ai INSP, printre care și doamna Pistol, reprezentanți DSU, printre care și Raed Arafat, iar din partea noastră un grup de epidemiologi, eu și domnul ministru.

Forma finală a fost forma agreată de toată lumea, nu am lucrat de capul meu. Eu personal îmi asum tot ceea ce am avut bun sau rău de făcut, o voi face în continuare la fel. Vă rog pe toți să fim obiectivi, calmi, constructivi, pentru că situația în țară nu este liniștitoare. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, Vlad, pentru tot!”.

Vlad Voiculescu:

„Mandatul meu s-a încheiat acum două zile și asta a pus punct unui șir de 113 zile. 113 zile de mandat și 113 zile dacă vreți de ciocniri între mentalități. Nu cred că este nimic nou și acesta este motivul pentru care mulți dintre noi am intrat în politică, pentru a încerca să schimbăm și lucrurile mai mari, mentalitățile.

Sunt aici să vă spun, și m-am gândit mult, aș prefera să fiu cât se poate de sincer și să spun că în continuare mi-e teamă pentru oamenii din țara asta, pentru cei care au nevoie de ajutor, care sunt văzuți de politicieni pur și simplu ca electorat, mi-e teamă de oamenii din sistem, care așteptau de multă vreme o schimbare, care au văzut că dacă superi sistemul, nu mai are nevoie de argumente pentru a te elimina.

Aveam experiența din 2016 și totuși am văzut vulnerabilitățu și probleme înfricoșătoare. De la nivelul instituțiilor centrale și din teritoriu sunt înfricoșătoare, pentru că vorbesc despre neputința coordonării, a unui sistem de a-și servi cetățenii. Pentru asta ai nevoie de timp, de oameni, de o anumită abordare ca să schimbi lucrurile. Ai nevoie de oameni ca Andreea Moldovan, ca cei pe care i-ați văzut pe pagina ministerului, nu de puține ori criticați și ironizați că sunt consilieri onorifici.

Am preluat un MS în colaps și se vorbește mult despre imaginea unui ministru sau al altuia, despre capabilitățile de comunicare. Sunt foarte importante, pentru că vrem să transmitem mesaje potrivite către oameni, adevărul, dar în același timp instituții nu se construiesc doar prin imaginea cuiva, doar prin comunicare, instituțiile se construiesc cu echipe, aducând oameni buni, cu timp, așezare. Altfel, în urma noastră nu rămâne nimic.

Problema statului român rămâne capacitatea limitată a instituțiilor sale. Am considerat că alegerile au trecut și că suntem în guvern o echipă, care vrea sa construiască. Cred că am greșit în anumite aspecte și când m-am așteptat la o anumită decență în vremuri când oameni mor în fiecare zi, când m-am așteptat la decență din partea unor politicieni și de la o anumită parte a presei, cred că am greșit.

Cred că în general România are nevoie de politiceni care să acționeze în interesul oamenilor. Am crezut că am ieșit din epoca epoleților, a specialilor. Cred că și aici m-am înșelat, mai avem ceva drum până acolo. Dar suntem siguri că acesta este drumul.

Câteva exemple din cele 113 zile de astfel de ciocniri de mentalități:

Vaccinarea. Am insistat la începutul acestui an ca vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni și bolnavi. A fost decizia altcuiva ca lucrurile să se întâmple altfel. Nu m-am așteptat să avem mai multe centre închise pentru speciali decât cele deschise.

În România, o țară care și-a asumat un anumit nivel de transparență, un guvern investit cu doar câteva luni în urmă în care ideea că toți suntem egali în fața legii și a statului, era una dintre valorile de bază, ne-am pomenit cu un corp de control care a aruncat în spațiul public acuzații neîntâlnite în lumea civilizată.

Un guvern care transmite către parchet lucruri pe care nu le transmite public. Un premier care dă un semnal, semnalul că pentru orice om din sistemul de sănătate este că, daca vrei să aperi interesul public, daca vrei transparență, dacă vrei să oferi informații publice, trebuie să te temi.

Pentru că dacă deranjezi pe cine nu trebuie, sistemul va acționa împotriva ta cu tot ce are.

Gestionarea pandemiei, așa cum s-a petrecut în ultimele luni, a avut parte de câteva episoade pe care publicul le-a realizat mai puțin: Premierul României discutând aproape niciodată cu MS, premierul lansând targeturi, ținte, fără să discute cu nimeni, premierul României transformându-se în primul epidemiolog al țării, vorbind de lucruri pe care nu le cunoștea, pe care nu le-a discutat cu experții.

Deschiderea școlilor s-a transformat într-o pasare continuă a vinii la Ministerul Sănătății.

Este un lucru peste care putem să trecem la nivel personal, e un lucru mai puțin îmbucurător pentru un stat. Fiecare accident din sistemul sanitar a fost manipulat, folosit politic de către opoziție. Sigur, este firesc.

Ce este nefiresc e ca parteneri de coaliție să folosească accidente sau moduri mai puțin perfecte de a aborda o situație precum cele de la Foișor, respectiv de la Babeș, lucruri care nu țineau de MS.

Spun că responsabilitatea clară pentru evacuarea de la Foișor era în sarcina altcuiva. Am lăsat lucrurile astea să treacă pentru că m-am gândit că într-un guvern de coaliție există totuși limite. În final, ne-am pomenit cu un premier care își bate joc de munca unei echipe, pe care și-a permis să o „ievalueze” exact ca Tudorel Toader acum câțiva ani.

Pretextul demiterii din cauza publicării acelui ordin este fals. Ordinul stabilește pe baza unor date reale și relevante niște recomandări, care, de altfel, nu am văzut să fie combătute de nimeni.

Despre decesele provocate de COVID: Vă spun că există indicii că există o diferență. Că sunt mai puține decese raportate. Vorbim de o statistică și o metodologie care trebuie clarificată.

Problemele țării nu se rezolvă politic, cu certuri de la unul la altul. Problemele țării se rezolvă cu profesionalism, bazându-ne pe date reale și adevăruri. Nu e nimic nou, nimic dramatic. Dar ordinul nu a fost abrogat, lucru care nu este de laudă. Dacă urmăriți interesul public, ar trebui să mergeți pe fond, pe ce este bine pentru oameni.

Aveți vreo îndoială că există interese financiare la Casele Județene de Asigurări de Sănătate? Am fost singurul care și-a dorit funcția de ministru pentru că îmi pasă. O să pun umărul în continuare dintr-o poziție sau alta.

Doctorul Rafila este o dezamăgire. În 2016, eu i-am prelungit mandatul ca reprezentant la OMS.

La fiecare pas, oriunde te uiti în sistemul de sănătate, la fiecare pas găsești oameni puși de un partid sau altul. Majoritatea posturilor de la DSP-uri, din spitale, sunt oameni numiți politic, care răspund comenzilor politice. E cea mai mare problemă a sistemului de sănătate.

Nu se poate cu actuala structură din MS să construim spitale. Ce trebuie să construiești e o echipă.

Am demarat proiecte pentru centre de arși, am alocat bugete pentru dotarea clinicilor de arși, am asigurat resurse pentru testarea în școli și farmacii, am pregătit OUG pentru creșterea tarifului pentru vaccinarea în cabinetele medicilor de familie

Am eliminat plafonul la norma de hrană din spitale, pentru ca pacienții să nu mai fie înfometați în spitale.

Vaccinul antigripal l-am făcut disponibil pentru toată lumea, am reintrodus lista de medicamente esențiale, săptămâna aceasta trebuia aprrobată.

Am luat măsuri pentru ca medicamente precum Euthyrox să fie din nou disponibile

Am suplimentat paturile la ATI până la 1.687

Am oprit în Guvern, în plină criză sanitară, cu cletuieli fulminante, și banii pentru presă. Nu cred că era oportun să mai prelungim ceva ce s-a întâmplat anul trecut.

Vorbeam despre politizare peste tot în sistem. Am avut acum 2 săptămâni evaluarea directorilor din DSP – nivelul profesional al unei țărți nu e un lucru cu care să ne mândrim.

E nevoie de depolitizare și e nevoie de adevăr și asta a încercat MS. Nici pandemia, nici sănătatea nu pot fi gestionate doar în spitale, dar e responsabilitatea noastră să ne asigurăm că toți indicatorii reflectă realitatea.

Avem acum un ministru interimar al Sănătății. O să îl rog pe dl ministru interimar, care ocupă funcția de prim-ministru, să revadă metodologia făcută în guvernarea partidului domniei sale cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID. Nu aș vrea să arunc cu numere, pentru că nu am reușit să documentăm.

Investigația pe care am început-o arată diferențe fundamentale între ceea ce se raportează și datele reale

A doua problemă – situaţia UNIFARM. Unifarm a primit prin OUG 1,2 miliade, este una din companiile în pericol de dispariţie ale statului român, e unul din marile jafuri ale pandemiei, cel mai mare, cu siguranţă.

Ar fi bine dacă în acest interimat aceste două lucruri ar fi clarificate, mai ales că sunt legate de partidul care îl susţine pe premier.

Întrebări și răspunsuri

Au existat reproșuri în alianță?

Nu am primit absolut nici un reproș în Alianță. Eu am rămas după ziua de alaltăieri cu o imagine: o protestatară care arunca cu oase și striga „Fă, nenorocito!” la doctorul Andreea Moldovan. Această imagine se oglindește întrucâtva în modul în care a acționat premierul. Să demiți un medic ca Andreea Moldovan – nu mă mai pun și pe mine – fără nici o discuție e echivalentul ceva mai elegant, mai cizelat, mai politic al acestui „Fă, nenorocito!”. Nu a existat nici o discuție a premierului cu mine și Andreea Moldovan.

Nu a existat între mine și premier nici măcar o singură discuție despre ce aș putea face mai bine.

Am vorbit în repetate rânduri despre necesitatea acelui ordin: despre numărul de paturi ATI, despre posibilitatea carantinării unei regiuni, nu doar a unei localități. Nimic altceva nu e în acel ordin.

Putem să arăt mai bine ce era în interior, munca colegilor mei. Pare că lucrurile trebuie demonstrate în fiecare zi. Aș fi putut face o treabă mai bună în a răspunde mai bine unor întrebări.

Pare că nu am evaluat bine diversele deranjuri produse în diverse sfere ale societății, respectiv a unor instituții.

Cred că pentru 4 luni s-a muncit enorm, cu rost, pe bazele corecte. Nu pe ce trebuie unui partid, ci pe ce le trebuie oamenilor.

M-am mirat să aflu de la TV că premierul vorbește de un target sau altul pe sănătate fără să avem o minimă discuție anterior.

Spuneați că există diferențe între decesele raportate… Există indicii că există diferențe între decesele raportate, mai puține decese. Vorbim despre o statistică și o metodologie care trebuie schimbată. Premierul știa despre ordinul privind carantinarea? Ordinul pentru carantinare a fost un pretext. Nu era necesar un aviz CNSU (așa cum a afirmat Florin Cîțu), au fost 2 zile de dezbateri, au fost decizii. Ordinul stabilește date precum numărul de paturi libere de aTI, și erau niște recomandări, care nu am văzut să fie combătute de nimeni. Nu a fost altceva decât un pretext Problemele șării nu se rezolvă politic, ci bazându-ne pe date reale și pe adevăr. ordinul vorbește exact despre asta – date, adevăr Există un comitet al cărui președinte este Arafat, dacă cineva trebuie să informeze, acesta trebuia să fie președintele acestui comitet. Cine este „sistemul”, pe cine ați supărat?

Supărările sunt între cei care au beneficiat de acces privilegiat la vaccinuri. Dacă șeful unei case județe (de Asigurări de sănătate – n.r.) răspunde doar la comenzi politice, atunci cum credeți că va direcționa banii? Nu vorbim despre Casa Națională de Asigurări, casele județene au independență foarte mare, decid cum se duc banii. Aveți vreo îndoială cât de mică că există inclusiv interese financiare? Cred că există destui oameni în România care să conștientizeze nevoia de schimbare în sănătate – depolitizare și adevăr Iese USR-PLUS de la guvernare?E o decizie care nu-mi aparține, s-a exprimat foarte clar legat de premier. Când oferi încredere și dai forță cuiva nu te aștepți să o folosească în afara regulilor și valorilor comune. Despre tragediile de la Balș și Babeș La Balș a fost un accident. La Babeș, cu toată responsabilitatea spun că nu a fost legat de ceva ce putea face MS și nu a făcut Avem un buget la MS împărțit în toate spitalele, nu vorbim în niciun caz de micșorare

Dvs ce vă reproșați?

Sigur, aveam multe lucruri de îmbunătăți. Comunicarea – sigur, putea m să arată mai bine să se întâmpla în interior și munca colegilor mei. Pare că aș fi putut face o treabă mai bună în a răspunde unor întrebări mai repede, mai ferm. Pare că nu am evaluat cum se cuvine diversele deranjuri produse într-o sferă sau alta a societății, respectiv a unei instituții. Nu am să-mi reproșez lucruri care țin de fapte, de munca mea și a colegilor. 4 luni s-a muncit bine, cu rost, pe baze corecte. Nu putem să avem petreceri în București, pe Valea Prahovei și să ne uităm doar la spitale, de ce nu avem paturi. M-am mirat să aflu de la TV că premierul vorbește despre un target pe sănătate fără să avem măcar o comunicare sumară. Am venit după 1 an de guvernare liberală și unele lucruri nu reflectau situația reală – calcularea incidenței, metodologie atunci când ne uităm la decese. Sunt lucruri care trebuie ajustate și a fost o provocare să le ajustăm fără să acuzi sau să strârnești reacții. Lucrurile trebuie corectate, deciziile trebuie bazate pe date reale și pe adevăr. Una din prioritățile noastre a fost să comparăm cifrele, cred că putem avea încredere în trenduri. Dacă lipsa mea din peisaj scade nivelul de nervozitate și de politizare atunci e un lucru bun. De ce ați ieșit din minister pe ușa din spate, în ziua demiterii? Care a relevanța? Sunt în fața dvs și voi fi și în continuare dacă îmi vor permite timpul și sănătatea. Am fost un moment greu pentru mine. Abia a doua zi am avut puterea să mă uit la imaginile cu dna dr Moldovan. Din punctul meu de vedere, Florin Cîțu nu e premierul de care România are nevoie în acest moment, și prin felul în care înțelege să ia decizii. Ce partide conduc interesele din sănătate? Toate partidele care au fost la conducere. Poți număra pe degete șefii de DSP-ruri fără carnet de partid Lucrurile nu se vor schimba dacă următorul ministru nu va fi sprijinit să depolitizeze sistemul V-a învins sistemul? Haideți să nu luăm citate vechi. (….) Premierul nu mai are susținerea USR-PLUS și o o reacție firească, pentru modul în care a acționat – fără nicio discuție. (…) Ceea ce a făcut Florin Cîțu cu această echipă din Ministerul Sănătății este o mizerie. Nu numai inoportun, neetic și politic mizerabil. Ce veți face după plecarea de la Ministerul Sănătății? Îmi doresc să pun umărul în continuare la a schimba lucrurile în sănătate și a îi ajuta pe cei care au nevoie. E ceva dincolo de a fi politician. E rostul pe care l-am găsit până acum în viața mea.