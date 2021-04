Voiculescu, de ce n-a fost lângă Cîțu și Arafat: „Dacă premierul m-ar fi invitat, aș fi mers”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a răspuns marți curiozității televiziunilor care au făcut „breaking news” din faptul că nu s-a dus conferința de presă de luni seară de la Guvern, împreună cu premierul Florin Cîțu și șeful DSU, Raed Arafat, secretarul de stat în MAI.

„Cred că premierul l-a invitat pe dl Arafat pentru ca cel care e direct implicat în operarea unității mobile să ofere toate detaliile tehnice. Dacă m-ar fi invitat, aș fi mers. Explicațiile de ieri au fost binevenite”.

Declarațiile ministrului Sănătății:

„Știm că sistemul e suprasolicitat, dar asta nu justifică o tragedie. Am solicitat la DSP București avizul de funcționare. Am solicitat astăzi la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti avizul de funcţionare al Unităţii Mobile de Terapie Intensivă. Direcţia de Sănătate Publică a eliberat în data de 9 aprilie avizul de funcţionare cu caracter temporar pe perioada stării de alertă, la fel ca în alte cazuri.

Din punctul de vedere al raportului DSP, în urma evaluării documentaţiei şi a expertizării, Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă respectă normele de igienă şi de sănătate publică.

Conform raportării zilnice a spitalelor, azi avem 1687 de paturi ATI, din care 50 paturi destinate copiilor. Există 50 de pacienți ATI internați în plus față de paturi, numărul variază zilnic în funcție de situația locală.

Azi avem 846 pacienți, în UPU, 20 intubați, 134 pe ventilație noninvazivă”

Întrebări și răspunsuri:

Ora la care ați aflat de tragedia de la Victor Babeș?

VV: După ora 18.00 a fost confirmată problema, primul lucru făcut a fost să sun la alte spitale pentru transferul pacienților. După 18.30 am ajuns la spital.

Ce măsuri imediate ați dispus?

VV: Prioritatea a fost să găsim locuri pentru pacienți. Imediat ce am ajuns, m-am interesat de situația celorlalți pacienți. M-am asigurat că poliția și familiile pacienților sunt anunțate

Există un protocol MS – DSU pentru astfel de situații?

VV: Cu dl Arafat am vorbit imediat după ora 18.00. La spital, procedurile sunt clare: salvarea pacienților, transferul pacienților, după care anunțată poliția

Ora incidentului?

VV: Presupun că înaintea orei 18.00, eu am aflat în jur de ora 18.00. Am întrebat dacă Poliția fusese anunțată, nu mi-a fost confirmat, am insistat ca Poliția și familiile să fie anunțate.

Secretarul de stat Monica Althamer: La ora 19.25, ministrul a cerut să fie anunțată Poliția. Nu erau medicii într-o stare obișnuită, au asistat la o tragedie, prioritatea a fost salvarea vieții oamenilorș

De ce a durat 4 ore până la apariția în presă?

Monica Althamer: Conform legislației în vigoare, trebuie anunțate mai întâi familiile pacienților.

Când ați anunțat aparținătorii?

Monica Althamer: Anunțul se face de către medicul de gardă, la 2 ore aproximativ de la momentul decesului

Cine v-a sunat să vă spună?

VV: Am aflat de la doamna secretar de stat care are în subordine serviciul de urgențe. Am cerut ca Poliția și familiile să fie anunțate imediat. Esențial într-o astfel de situație e să încerci să ajuți, apoi să anunți organele cu atribuții, apoi să faci un anunț de presă.

Ați vorbit cu Nicușor Dan?

VV: Când eram în drum în drum spre Victor Babeș, l-am sunat (pe primarul General – n. red.), dar nu a răspuns. Dar nu e ceva ce primarul putea să facă în momentul acela.

Monica Althamer: La 17.47 am vorbit cu managerul spitalului, după care l-am informat pe ministru. A confirmat că trei persoane sunt în stop și că există un incident.

VV: Am indicații că defecțiunea e dinăuntrul TIR-ului, dar investigația va arăta cauza. Din explicațiile de la DSU, care a cumpărat și operează TIR-urile, știm că a fost o problemă legată de presiunea oxigenului.

Dl Arafat m-a asigurat că toate unitățile mobile sunt verificate la fiecare două luni, că au toate avizele în ordine. Ancheta ne va arăta cauzele – greșeală umană sau defecțiune tehnică.

De ce nu ați participat la conferința de luni?

VV: Cred că premierul l-a invitat pe dl Arafat pentru ca cel care e direct implicat în operarea unității mobile să ofere toate detaliile tehnice. Dacă m-ar fi invitat, aș fi mers. Explicațiile de ieri au fost binevenite.

Ați participat la discuțiile de ieri cu Arafat, MAI și premier?

VV: MS colaborează cu DSU. În practică nu există nimic de discutat legat de ce s-a întâmplat ieri: am discutat imediat cu dl Arafat, cu premierul, am încercat să discut cu primarul. Un grup de lucru nu putea face nimic suplimentar față de ce s-a făcut: transferul pacienților, comunicare, explicare.

În urmă cu câteva zile, o companie ce a realizat lucrările de aprovizionare cu oxigen a reluat o lucrare făcută de altă companie.

O companie care a făcut o lucrare cu o țeavă de o anumită dimensiune, dar apoi o firmă a reluat lucrarea. Puteți cere datele de la Spitalul Victor Babeș. A fost nevoie de două rânduri de lucrări pentru ca unitatea mobilă să fie pusă în funcțiune.

VV: MS nu poate stăvili numărul de pacienți, ci să îngrijească pacienții. Ministerul Sănătății, cu toate spitalele, cu DSU și alte instituții, încearcă să crească capacitatea de paturi ATI și echipe de oameni, care sunt în număr limitat. Asta e tot ce poate face Ministerul. Problema pandemiei nu poate fi rezolvată doar de minister, e nevoie de efortul fiecăruia dintre noi

Mă simt responsabil pentru tot ceea ce fac. Ieri s-a făcut tot ce s-a făcut pentru pacienți. Facem eforturi să găsim locuri în București, ideal în spitale multidisciplinare, pentru pacienții Covid

Nu vorbim de transformarea Institului Clinic Fundeni în totalitate în spital COVID.