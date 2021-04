Voiculescu îi bate obrazul lui Nicușor Dan: „Spitalul Foișor este sub autoritatea PMB. Jumătate din paturi erau libere”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu (USR PLUS), a precizat duminică, într-o declarație de presă, că Spitalul „Foișor” nu se află sub autoritatea Ministerului Sănătății (MS), ci a Primăriei Municipiului București condusă de Nicușor Dan.

„Mai pe scurt și mai pe românește, MS nu poate decide peste un manager de spital aflat în subordinea unei primării sau al unui consiliu județean. chiar dacă vorbim despre o situație de criză. Lucrurile pot fi blocate fie din interes mediatic, politic”, a insistat Voiculescu, în prima sa reacție după scandalul orchestrat, vineri, de managerul spitalului Foișor pentru a bloca evacuarea pacienților pentru a permite aducerea unoe bolnavi de COVID-19.

Primarul Capitalei a adoptat poziția struțului

Edilul Capitalei, Nicușor Dan (care ne amintim că la parlamentare a făcut apel către bucureșteni să voteze PNL), a stat ascuns în ultimele două zile, făcând jocul „anumitor televiziuni care nu mai primesc bani” (Guvernul Orban le-a livrat 76 de milioane de lei în anul electoral 2020, pentru așa-zisa reclamă la măști – n.r.), a reclamat Voiculescu, fără a-l nominaliza însă pe edilul fost lider al USR.

Ministrul s-a mulțumit doar să spună: „Nu vreau să fac procese de conștiință, aș vrea doar să spun că este regretabil că acest lucru s-a întâmplat (scandalul evacuării spitalului – n.r.) și este cât se poate de evident că, de la un punct încolo cel puțin, s-a încercat folosirea unei situații de urgență pentru a câștiga capital politic”.

PNL a mușcat momeala

Voiculescu a așteptat ceva cu reacția, lăsând să se „coacă” scandalul la tv și iasă public cineva din PNL să-i ceară demisia – ceea ce s-a și întâmplat, prin vocea lui Ben Oni Ardelean. „În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, voi solicita premierului Florin Cîţu, în cadrul Biroului Politic Național, DEMITEREA de urgență a ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Tot circul, bâlbâiala și bătaia de joc la adresa pacienților de la Spitalul Foișor a umplut paharul”, a scris el pe Facebook.

Numai că Ben Oni Ardelean a „uitat” cum fostul ministru al sănătății, liberalul Nelu Tătaru, se declara legat de mâini și de picioare în privința demiterii managerului de la Spitalul Județean Piatra Neamț.

Amintim că la acel spital, în urma incendiului din noiembrie 2020, soldat cu 10 morți COVID la Secția ATI, a fost nevoie ca decizia de demitere a managerului să fie luată de Consiliul Județean (CJ) Neamț, condus de baronul PSD Ionel Arsene – for care îl numise în funcție pe manager, de doar două luni. Între timp, managerul Micu – dost primar PNL la Roman până în vara lui 2020, când a migrat la PSD supărat că PNL nu l-a mai susținut pentru un nou mandat, deoarece era incompativil – a demisionat.

Așadar, Voiculescu a arătat cu degetul spre Primăria Capitalei, unde, în mod misterios, Nicușor Dan îi menție în funcție atât pe directorul Spitalului Foișor, cât și pe șeful ASSMB – acesta din urmă instalat fără concurs de fostul primar PSD Gabriela Firea.

Voiculescu a mai spus că în momentul în care s-a luat decizia de evacuare a pacienților din Spitalul Foișor, „erau libere mai bine de jumătate de paturile de la ATI Foișor și aproape jumătate din toate celelalte paturi”.

Mai amintim că Vlad Voiculescu reclama în noiembrie 2020, la două luni după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de primar general, că Spitalul Colentina este condus în continuare de un manager care era plasat primul pe lista PSD Argeș la alegerile parlamentare din 6 decembrie, iar premierul de atunci Ludovic Orban s-a întâlnit cu acesta „fără să găsească ceva în neregulă”.

În schimb, ministrul Tătarul clama „depolitizarea spitalelor”, în timp ce managerul Spitalului Filantropia, Ştefan Sâmpălean, care a fost numit ăîn funcție de Gabriela Firea, „şi-a redescoperit vechi simpatii liberale”.

Publicăm integral declarația de presă aministrului Vlad Voiculescu:

Scandalul mediatic din ultimele zile a fost despre cei puțin peste 100 de pacienți internați la spitalul Foișor. Am vorbit cu toți acești pacienți externați, care sunt acum acasă, și i-m informat, de asemenea, asupra stădii de sănătate a pacienților care au fost transferați din spitalul foișor în alte spitale din București și din țară. Împreună cu colegi din MS i-am sunat persoanl pe fiecare dintre cei externați, pe mulți i-am sunat persoanl în cursul zilei de ieri și de astăzi.

Fără excepție, cei cu care am vorbit și-au declarat solidaritatea cu cei care se luptă acum pentru propria viață. Fără excepție, oamenii au fost impresionați de faptul că acum, în acest moment, la Spitalul Foișor, pacienți care au nevoie acut de terapie intensivă sunt ajutați să lupte pentru viețile lor.

Am fost, de asemenea, impresionat de empatia și de solidaritatea tuturor celor cu care am vorbit. mi-am amintit de începuturile acestei pandemii și de solidaritatea de care românii au dat atunci dovadă. Vă amintiți cu toții toate acele donații, toate acele gesturi mai mici sau mai mari de solidaritate ale unor oameni, ale unor companii.

Românii nu s-au schimbat. Ce s-a schimbat este scena politică și ceea ce s-a schimbat, de asemenea, este faptul că anumite televiziuni nu mai primesc bani.

O parte dintre pacienții cu care am vorbit fuseseră deja operați, o altă parte urmau să fie operați la Spitalul Foișor. Fără excepție, pacienții cu care am vorbit au avut cuvinte de laudă la adresa medicilor lor. Mulți dintre ei sunt în legătură cu medicii curanți în continuare, iar MS a găsit deja soluții pentru cazurile urgente, pentru operații și tratament, la Spitalul „Agrippa Ionescu” (Spitalul Clinic de Urgență al SRI – n.r.). Conducerea spitalului și medicii de acolo s-au oferit să primească și medicii curanți de la Foișor, pentru a opera pacienți, acolo unde este cazul, pentru a-i vedea, pentru a le oferi consultația de care au nevoie. Și asta, imediat.

De mâine, pacienții care au nevoie de operații sau de tratament și pentru controale pot merge deja la Spitalul „Agrippa Ionescu” sau la alte spitale din țară cu care MS a luat legătura.

Toți pacienții care au fost externați de la Foișor și care ar putea să aibă nevoie de o reprogramare, respectiv de tratament sau controale vor fi contactați în termen de 24 de ore, urmând să fie programați la Spitalul „Agrippa Ionescu”.

Toți pacinții externați de la Spitalul Foișor au avut de ales în a fi transferați la un alt spital din Capitală și din țară, sau în a merge acasă

Toți pacienții au avut de ales între a fi transportați acasă cu ambulanța sau vor fi preluați de către familii. Cei care au nevoie să fie văzuți de medicul care i-a văzut o vor putea face, așa cum am spus, printr-o colaborare între Spitalul Foițor și echipa Spitalulșui „Agrippa Ionescu”.

Medicii de la Foișor – medicii curanți, cu care pacienții sunt în legătură, în continuare, vor putea să-i opereze pe aceștia dacă vor dori și dacă pacienții vor dori acest lucru. De asemenea, vor putea să o facă la Spitalul „Agrippa Ionescu”, fără costuri suplimentare pentru pacienți, desigur.

În ceea ce îi privește pe cei internați cu COVID-19, vorbim despre 12 pacienți care au fost transferați la spitale din Capitală și din țară. La Spitalul Clinic de Urgență Floreasca au fost transferați 4 la Secția Ortopedie, la Spitalul Universitar București au fost transferați 5 pacienți la Secția Ortopedie – vorbim despre 4 femei și un bărbat de 72 de ani, toți pacienții sunt în stare stabilă -, la Spitalul de Urgență „Dr. Bagdasar-Arseni” a fost transferat un pacient, la Spitalul Universitar de Urgență „Elias” au fost transferat un pacient, la Spitalul Clinic Județean Buzău a fost transferat, de asemenea, un pacient în stare stabilă.

Despre situația de la Foișor: Discuțiile despre includerea în circuitul COVID-19 nu sunt din ziua de vineri, ci sunt nici mai mult, nici mai puțin, de un an de zile în urmă. MS a dat avizul pentru ca spitalul să devină COVID-19 că de acele locuri depindea și depinde în continuare viața unor oameni. Da, s-a întârziat nepermis de mult cu transferul pacienților, și acordul managerului, respectiv formalitățile întocmite de conducerea spitalului și de ASSMB au venit ultimele – și trebuie să spunem că au venit cu întârziere.

Spitalul Foișor nu este sub autoritatea Ministerului Sanătății, ci a Primăriei Municipiului București și a ASSMB (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, din cadrul Primăriei Capitalei)

Mai pe scurt și mai pe românește, MS nu poate decide peste un manager de spital aflat în subordinea unei primării sau al unui consiliu județean. chiar dacă vorbim despre o situație de criză, lucrurile pot fi blocate fie din interes mediatic, politic, fie dintr-o neînțelegere a situației de criză în care sistemul sanitar se află, și MS are capacitate limitată de a trece peste decizia unui manager, respectiv refuzul de a semna, respectiv o întârziere.

Nu vreau să fac procese de conștiință, aș spune doar să spun că este regretabil că acest lucru s-a întâmplat și este cât se poate de evident că, de la un punct încolo cel puțin, s-a încercat folosirea unei situații de urgență pentru a câștiga capital politic.

Ca să înțelegeți și mai bine, în momentul în care s-a decis transformarea Spitalului Foișor în spital COVID-19, în mai multe unități de primiri urgențe din țară erau pacienți de zile întregi. Unitățile de primiri urgențe sunt destinate trierii, evaluării rapide a pacienților și apoi a îndrumării lor către secții din spital, acolo unde pot fi tratați cu ceea ce au nevoie.

În momentul în care locurile dintr-un UPU – Unitate de Primiri Urgențe sunt ocupate, activitatea spitalului se blochează și triajul, evaluarea de care au nevoie pacienții de COVID-19 și ceilalți pacienți sunt blocate. Oamenii pentru care locurile de la Foișor, și anume în speciali secțiile de Terapit Intensivă (ATI) și terapie intermediară reprezintă o șansă la viați. În contextul zilelor noastre reprezenta, nu de puține ori, singura șansă la viață.

Trebuie spus, de asemenea, că la momentul în care această decizire a fost luată, erau libere mai bine de jumătate de paturile de la ATI Foișor și aproape jumătate din toate celelalte paturi.

În acest moment, la Spitalul Foișor sunt 4 pacienți COVID intubați, 14 pe CPARP (aparat care ajută bolnavii să respire fără ventilator – n.r.) 16 sunt pe secții și despre un pacient știm că este instabil. Este o situație în urmă cu câteva ore.

Despre situația de astăzi a gestionării pandemiei COVID-19: Am spus-o de multe ori că situaţia nu este una uşoară. Am folosit de mai multe ori cuvântul „critic”. De trei luni de zile încercăm să căutăm soluţii. Am făcut reorganizarea spitalelor COVID-19 prin Ordinul de ministru 555, aşa încât pacienţii să aibă acces la servicii de îngrijire corespunzătoare. Nu vorbesc doar de pacienţii COVID-19, ci de toţi pacienţii. Acolo unde s-au putut face fluxuri separate chiar în spitale COVID-19 am venit cu soluția ca toți pacienții să poată accesa servicii de sănătate de calitate. Zi de zi însă – și lucrul acesta nu mai depinde doar de sistemul sanitar, sau depinde foarte puțin -,numărul celor infectați cu COVID-19 a crescut, iar nr. celor care au nevoie de terapie intensivă sau de terapie acută a crescut.

La această oră, în spitalele din România sunt internaţi cu infecție SarSCoV 2 un număr de 11.875 de pacienți adulţi şi 94 de copii. 1.513 pacienţi adulţi sunt la secţiile de Terapie intensivă. 16 pacienţi copii sunt la Terapie intensivă în ţară, din care 4 sunt intubaţi în acest moment. În toată ţara, în acest moment, mai sunt 6 paturi la Terapie intensivă. Șase paturi libere. Suntem într-o situație gravă, care cere într-adevăr măsuri responsabile, iar MS împreună cu DSU trebuie să se asigure că cei care au nevoie de ajutor aflându-se în situații critice îl pot primi pe un pat de spital, cu asigurarea îngrijirii medicale adecvate.

Aș vrea, în final, să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care fac eforturi pentru a salva vieți, aș vrea, de asemenea, să le mulțumesc tuturor românilor care au grijă de ei înșiși și de cei din jurul lor. În general, aș vrea să le mulțumesc oamenilor care sunt responsabili din această țară. Vă mulțumesc”.

USR PLUS, atac la Nicușor Dan

Alianța USR PLUS a lansat un val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan, într-un comunicat de presă transmis sâmbătă:

„Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie să plece! Modul în care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor este inacceptabil.

Managerul spitalului a blocat formalitățile pentru transformarea Spitalului Foișor în spital COVID-19 și prin asta a întârziat nepermis de mult transferul pacienților.

Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie demiși. Spitalul Foișor aparține de Primăria București, în subordinea directă a ASSMB, o structură a primăriei condusă și acum de oamenii numiți fără concurs de fostul primar PSD Gabriela Firea.

Consilierii generali USR PLUS au început evaluarea spitalelor din subordinea Primăriei încă de anul trecut. Rezultatul evaluării este că aceste spitale sunt conduse dezastruos. Ele sunt pline de cazuri de corupție, furt din bani publici.

Viceprimarul USR PLUS, dr. Horia Tomescu, a cerut în repetate rânduri demiterea oamenilor numiți de doamna Gabriela Firea și reforma sistemului prin lansarea de concursuri transparente pentru funcțiile de conducere a spitalelor. Până acum, însă, toate încercările USR PLUS de a reforma spitalele bucureștene au fost blocate. Viceprimarul Horia Tomescu nu a primit nici până la acest moment atribuțiile prevăzute în protocolul pre-electoral care permit începerea reformei.

„Pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor, cerem încă o dată ceea ce am cerut de la începutul mandatului: demiterea directorului ASSMB și efectuarea de concursuri corecte, transparente și accesibile tuturor pentru funcțiile de conducere a spitalelor care aparțin de Primăria București“, a declarat viceprimarul USR PLUS, dr. Horia Tomescu.

Oamenii puși de către doamna Gabriela Firea, fie din incompetență, fie din rea voință, vor continua dezastrul din sistem. Costurile amânării în continuare a reformei sunt plătite în primul rând de pacienții vulnerabili.

Lucrul acesta este inacceptabil.

Cerem, așadar, de urgență, primarului general al Capitalei, Nicușor Dan: – Demiterea directorului Spitalului Foișor; – Demiterea directorului ASSMB; – Deblocarea reformelor în spitalele care aparțin de Primăria București prin împuternicirea viceprimarului dr. Horia Tomescu pentru a începe reforma”.