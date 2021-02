Voiculescu: Vorbesc de asumare 3 foști miniștri ai Sănătății anchetați de DNA

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a acuzat, luni, PSD că „și-a bătut joc de sistem”, iar acum îi cere să își asume, după doar o lună de conducere a ministerului, eșecul lor.

Declarațiile au fost făcute în plenul Camerei Deputaților, unde a fost citită și dezbătută moțiunea simplă depusă de social-democrați împotriva lui Voiculescu.

„Mi se cere să îmi asum răspunderea pentru ce s-a întâmplat într-un spital condus aproape 30 de ani de colegul dvs, dle profesor Streinu Cercel, într-un oraș condus de 12 ani tot de PSD, Oprescu, Firea. Vorbesc de asumare trei foști miniștri ai Sănătății anchetați de DNA. Vorbesc de asumare oameni care au condus ministerul timp de 18 ani, timp în care și-au format rețele mafiote care au ajuns până în Parlament. Am găsit sistemul de sănătate mai rău decât era, v-ați bătut joc de tot ce am început în 2016 și era un început de reformă reală: decuplarea clienților politici de la banii din Sănătate și asta v-a speriat. În cele 7 luni când am fost ministru am introdus lista medicamentelor esențiale și la începutul lui 2017 ați eliminat-o, lăsând oamenii fără medicamente. 16.349 de oameni au notificat ministerul, prin mecanismul de feedback creat de mine,că li s-a cerut șpagă în spitale și le-ați îngropat la MS. V-au cerut să le apărați demnitatea și v-ați bătut joc de ei. V-am lăsat un plan de organizare a spitalelor pentru autorizațiile ISU, iar în 2017 le-ați prelungit din pix. Ați abandonat orice șansă de a face spitale decente și așa ne-a găsit pandemia”, a spus Voiculescu.

Miercuri va fi dat votul pe moțiunea simplă intitulată „Incompetenţa şi lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea şi viaţa românilor”, semnată de 109 deputaţi PSD.

Puteți urmări aici întreaga dezbatere de luni din Camera Deputaților: