10 ani de „Domnul Ibrahim și florile din Coran”, la Teatrul Metropolis

Teatrul Metropolis aniversează 10 ani de la premiera spectacolului Domnul Ibrahim și Florile din Coran de Éric-Emmanuel Schmitt, regia Chris Simion-Mercurian.

Evenimentul va fi marcat printr-o reprezentație aniversară, pe 19 ianuarie la ora 19:30, la sala Mică. Reprezentația va fi urmată de o sesiune Q&A cu publicul și echipa artistică, moderată de criticul de teatru Monica Andronescu.

Éric-Emmanuel Schmitt (n. 1960) este una dintre cele mai importante voci ale literaturii franceze contemporane, autor de romane, eseuri și piese de teatru. Cu studii în Filosofie, Schmitt construiește povești cu teme complexe, dar scrie într-un limbaj accesibil, fără să pună între paranteze emoția directă și intensitatea afectivă a universului său. S-a impus în anii 1990, odată cu succesul pieselor „Vizitatorul”, distinsă cu mai multe Premii Molière, și „Variațiuni enigmatice”, montate pe numeroase scene internaționale. Dramaturgia lui se remarcă prin forța dialogului și reflecția constantă asupra condiției umane, explorând subiecte precum credința, identitatea și relațiile interumane.

După 10 ani, Domnul Ibrahim și Florile din Coran, în montarea regizoarei Chris Simion-Mercurian, rămâne la fel de relevant: o poveste despre întâlnirea dintre două lumi și despre felul în care un om poate deveni sprijinul de care altcineva are nevoie, o distribuție formată din personalități artistice puternice și un tip de regie care știe să lase emoție să respire, fără să o împingă spre discurs. Parcursul în timp și longevitatea spectacolului sunt rezultatul acestui echilibru rar: o poveste caldă, actorie și regie unite de nevoia de a recupera ceea ce pare că este deficitar societății contemporane – compasiunea.

În centrul spectacolului se află Momo, un băiat evreu de 13 ani care trăiește doar cu tatăl său, un avocat prea ocupat pentru a fi cu adevărat prezent în viața copilului. Domnul Ibrahim, un băcan musulman a cărui prăvălie se află pe o stradă a Parisului ocupată predominant de evrei, începe să suplinească tot mai mult rolul de figură paternă care îi lipsește lui Momo.

De la el, băiatul învață să zâmbească „cu adevărat”, acel zâmbet care cuprinde întregul chip, nu doar colțurile gurii, iar învățămintele din Coran pe care Domnul Ibrahim le trăiește firesc, zi de zi, devin pentru Momo repere simple despre cum poți duce o viață mai împăcată.

Relația dintre cei doi capătă cu totul coordonatele uneia de tată fiu, așa că Domnul Ibrahim îl adoptă pe tânărul evreu și îi lasă moștenire băcănia. Ajuns adult, Momo este pus în fața uneia dintre cele mai dificile încercări morale, mama sa se va întoarce în viața lui pentru a-i cere să o ierte. Deși ezită, înțelege că singura cale este să lase în urmă resentimentele izvorâte din abandonul ei.

Reprezentația din 19 ianuarie îi are în distribuție pe Marian Râlea, Vlad Logigan, Gavril Pătru, Alma Lascu, Elena Penescu și Dana Rusu.

Următoarele reprezentații ale spectacolului vor avea loc în datele de 22 și 23 februarie 2026, de la ora 19:30, la sala Mică a Teatrului Metropolis. Biletele sunt disponibile online, prin accesarea site-ului www.teatrulmetropolis.ro, și la casa de bilete din Mihai Eminescu, nr. 89.

Domnul Ibrahim și florile din Coran

de Éric-Emmanuel Schmitt

Regia: Chris Simion-Mercurian

Traducerea şi dramatizarea: Chris Simion-Mercurian

Scenografia: Maria Miu

Cu: Marian Râlea, Vlad Logigan, Gavril Pătru, Magda Catone / Alma Lascu, Elena Penescu, Dana Rusu

Durata: 1h 50 min (fără pauză)

Spectacol recomandat publicului peste 16 ani!