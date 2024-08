A murit Alain Delon

Actorul francez Alain Delon, simbol al cinematografiei modiale, a murit duminică, la 88 de ani. Nu a învățat niciodată actoria și nu a luat niciodată lecții.

Decesul actorului a fost anunţat de cei trei copii ai săi, conform bfmtv.com.

„Alain Fabien, Anouchka, Anthony şi (câinele său) Loubo sunt profund întristaţi să anunţe decesul tatălui lor. Acesta s-a stins din viaţă în linişte în casa sa din Douchy, înconjurat de cei trei copii ai săi şi de familia sa. (…) Familia sa vă roagă să îi respectaţi viaţa privată în această perioadă de doliu extrem de dureroasă”, se arată în comunicat.

„Actorul din «Plein soleil» şi din «Samourai» merge să se întâlnească cu (Fecioara) Maria printre stelele care îi erau atât de dragi inimii sale”, au mai precizat cei trei copii.

Alain Delon a jucat în peste 80 de filme, sub îndrumarea unor regizori ca Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville şi Jean-Luc Godard, şi alături de actori precum Romy Schneider, Jean Gabin, Yves Montand şi Lino Ventura.

Actorul a primit la Cannes, în 2019, premiul Palm D’or pentru întreaga sa carieră. „În seara asta este un omagiu postum, dar în timpul vieții mele”, a spus actorul, emoționat. „O să plec, dar nu voi pleca fără să vă mulțumesc.”

Legendarul Alain Delon a venit în România, în 2017, unde a primit, la TIFF, Premiul pentru întreaga carieră.

Figură emblematică a marelui ecran, Alain Delon a cucerit inimile publicului în epoca de aur a cinematografiei europene, fiind considerat unul dintre cei mai frumoși bărbați ai tuturor timpurilor.

Foarte slăbit de la un accident vascular cerebral în 2019, actorul locuia la proprietatea sa din Douchy. Cei trei copii ai săi, Anthony (59 de ani), Anouchka (33 de ani) și Alain-Fabien (29 de ani) au fost divizați cu privire la starea de sănătate a tatălui lor și cea mai bună modalitate de a avea grijă de el și au fost subiect fiebinte în mass-media, relatează TVR Info.

„Voi părăsi această lume fără regrete”, a declarat el într-un interviu nuanțat de amărăciune, acordat publicației Paris Match, la începutul lui 2018. Monstrul sacru al cinematografiei mondiale s-a plâns de timp și de singurătate, el cel care era înconjurat de cele mai frumoase femei.

El a cunoscut singurătatea încă din copilărie. Născut la Sceaux în 1935, micuțul Alain avea doar patru ani când părinții lui au divorțat. El este încredințat unei familii de plasament, al cărei tată era gardian. „Câți oameni știu că mi-am petrecut copilăria în închisoare? Chiar în curtea închisorii Fresnes – acolo tatăl meu adoptiv era gardian – unde mă jucam cu copiii altor gardieni”, mărturisea el pentru TV Mag, în 2015.

Mama sa, recăsătorită cu un măcelar-de delicatese, Paul Boulogne, tânărul Alain Delon s-a specializat în delicatese, conform sursei citate. Dar la 17 ani, pentru a scăpa de un destin care nu-l entuziasma, a anticipat chemarea și a făcut serviciul militar în marină. Implicat într-un furt de echipamente armatei, trebuie să aleagă între închisoare și Indochina, și astfel ajunge în Saigon, până la sfârșitul războiului din Indochina.

„Singura lume în care am fost cu adevărat foarte fericit a fost când eram soldat în armată”, i-a mărturisit în 2016 jurnalistei Léa Salamé de la Stupéfiant „Acolo am învățat tot ce am devenit, îi datorez armatei”.

Întors în Franța, a avut mici slujbe, neatractive. Actorul Jean-Claude Brialy îi observă frumusețea și o duce la Festivalul de Film de la Cannes. Acolo a primit primele sale oferte cinematografice. Yves Allégret i-a oferit primul său rol, în 1957, în When the woman s’en meddles. Aparatul este lansat.

„Să fiu actor este un accident”

Cinematograful este un accident fericit pentru cineva care nu avea idee care va fi viitorul lui. „Nu știam deloc ce voi face și eram deschis la orice”, a spus el în 1979, la emisiunea de televiziune Night Birds. Nu a învățat niciodată actoria și nu a luat niciodată lecții sau a urmat școala, spre deosebire de contemporanii săi Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort sau chiar Jean-Pierre Marielle care s-au întâlnit la Conservator.

„A fi actor este un accident”, a povestit Alain Delon pentru Le Figaro, în 2015. „Apare cineva pe care îl luăm și îl punem în slujba cinematografiei. A fi actor este o profesie care trebuie învățată. Burt Lancaster, Jean Gabin sunt accidente. Și eu sunt un accident!”

Cu toate acestea, este un actor înnăscut a cărui frumusețe magnetică iradia pe ecrane și atrăgea cei mai mari regizori ai vremii. „Este un actor ”foarte animal”, este chiar o fiară, în sensul bun al cuvântului Are o prezență incredibilă”, a subliniat Bertrand Blier într-un documentar intitulat Alain Delon: The birth of the myth. În anii 1960, filmele au venit unul după altul, inclusiv câteva capodopere.

Doi ani mai târziu, l-a jucat pe seducătorul Tom Ripley în Plein soleil de René Clément. Apoi joacă tânărul și nevinovat Rocco, alături de Annie Girardot, Rocco și frații săi, de Luchino Visconti, în același an. Urmează Eclipsa, de Michelangelo Antonioni, cu Monica Vitti, Melodie la subsol, de Henri Verneuil, cu Jean Gabin, unul dintre idolii săi, Ghepardul, din nou cu Visconti.

„Samuraiul sunt eu!”

În 1958, pe platourile de filmare ale lui Christine, a cunoscut o tânără actriță germană, cunoscută pentru rolul din Sissi. Este Romy Schneider, care va fi una dintre marile iubiri ale vieții sale.

A mai jucat în L’insoumis, de Alain Cavalier, în 1964, şi în Les félins, de René Clément alături de Jane Fonda în 1964. În acelaşi an a fost La tulipe noire, eroul lui Alexandre Dumas în filmul lui Christian-Jacque. În 1966, l-a jucat pe Jacques Chaban-Delmas în Is Paris Burning? Atâtea filme care au devenit clasice și l-au făcut legendar.

În 1963, a părăsit-o pe Romy Schneider pentru o tânără fotografă, Nathalie, cu care s-a căsătorit în 1964. Un an mai târziu, s-a născut fiul lor, Anthony. În ciuda unei relații pasionale, Nathalie ajunge să-l părăsească pe Alain Delon. Au divorțat în 1968.

Dragoste profesională la prima vedere

În 1967 a realizat primul său film cu Jean-Pierre Melville. O întâlnire semnificativă pentru regizor și actor. Între cei doi bărbați a fost o adevărată dragoste profesională la prima vedere. Delon a povestit, astfel, într-un interviu acordat Le Figaro, cum l-a primit pe Melville acasă, avenue de Messine, împreună cu soția sa Nathalie.

„Ne așezăm. Îmi spune: „Am un film pe care vreau neapărat să-l fac cu tine, nimeni altcineva. Se va numi Samuraiul”. Începe să citească scenariul. După o clipă, îl opresc: „Accept. Au trecut șase sau șapte minute și personajul meu încă nu a spus niciun cuvânt. Sunt eu! Să nu mai vorbim despre asta. Să mergem!”

Împreună au filmat Le Samouraï, apoi Le Cercle Rouge, cu Bourvil și Yves Montand, în 1970, și Un polițist, în 1972, cu Catherine Deneuve. Roluri de erou destul de tăcute, care se potrivesc bine lui Delon. Actorul cu ochi albaștri de oțel are o serie de thrillere, cu Melville, dar și Henri Verneuil. L-a găsit pe directorul Mélodie pentru Clanul Sicilienilor, în 1969, alături de Jean Gabin și Lino Ventura.

Alain Delon o va întâlni pe Romy Schneider în 1968, în filmul La Piscine de Jacques Deray. Filmul pecetluiește reunirea unui cuplu legendar, în apogeul frumuseții lor. Delon avea să mărturisească mai târziu că această filmare a fost una dintre cele mai frumoase amintiri ale sale. „Cea mai frumoasă amintire a mea a fost vara anului 1968. Casa din Saint-Tropez, lumina de acolo era magnifică. Romy… Aveam vârsta lui Hristos, 33 de ani, vârsta ideală pentru un bărbat”. Cu toate acestea, nu mai era nimic sentimental între ei. Romy Schneider s-a căsătorit cu regizorul german Harry Meyen, iar Alain Delon tocmai o cunoscuse pe Mireille Darc, alături de care va trăi cincisprezece ani.

„Am avut o viață extraordinară”

Una dintre ultimele sale apariții în cinema datează din 2008. A jucat în Asterix și Jocurile Olimpice, un Iulius Cezar plin de autodepreciere. „Am avut o viață extraordinară”, i-a mărturisit el în 2016 Léei Salamé, explicând că nu se teme să moară.

Alain Delon a strălucit pe marile ecrane în pelicule care au făcut istorie. Rocco și frații săi (1960), În plin soare(1960), Eclipsa (1962), Ghepardul (1963), Laleauaneagră (1964), Samuraiul (1967), Borsalino (1970), Notre histoire (1984) sau Pe cuvânt de polițist (1985) sunt doar câteva dintre filmele pentru care Alain Delon este considerat cel mai important actor francez al secolului XX.