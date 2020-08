Actorul Vlad Zamfirescu, despre numirea sa ca manager interimar al Teatrului „Bulandra”

Talentatul actor și regizor Vlad Zamfirescu (fiul fostului rector al UNATC, marele actor Florin Zamfirescu) este manager interimar al Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”.

El a fost numit în această funcție miercuri, prin dispoziţia primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Vlad Zamfirescu arată, joi, că va lua împreună cu echipa teatrului „decizii simple, corecte și transparente”, până la desemnarea prin concurs a noii conduceri.

„Referitor la decizia privind numirea mea ca manager interimar la Teatrul Bulandra:

Aceasta pozitie, chiar si interimara, este o palarie foarte mare pentru care, foarte cinstit, nu ma consider cu adevarat pregatit. Evident, ma onoreaza, dar am primit-o cu multa prudenta si doar pentru ca decizia a venit ca urmare a consultarii actorilor teatrului.

Sunt de peste 20 de ani actor al Teatrului Bulandra, am infiintat si condus mai bine de 10 ani o asociatie culturala independenta care a produs zeci de proiecte, dar managementul unui institutii cu anvergura Teatrului Bulandra reprezinta o provocare de cu totul alt nivel.

In perioada in care voi exercita aceasta pozitie – teatrul nostru are nevoie cat mai curand de o conducere definitiva, validata de un concurs – ma voi baza pe intreaga familie Bulandra (artisti, echipa tehnica si administrativa) pentru a lua, impreuna, decizii simple, corecte si transparente in beneficiul Teatrului si al Publicului care ne-a fost si ne este mereu alaturi”.