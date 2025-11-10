André Rieu & Johann Strauss Orchestra, 5 concerte la BT-Arena din Cluj-Napoca; program și reguli de acces

Celebrul violonist și compozitor olandez André Rieu va susține cinci concerte consecutive pe scena BT Arena din Cluj-Napoca, în perioada 11-15 noiembrie.

Timp de cinci seri, începând cde la ora 19:30, peste 40.000 de spectatori vor fi purtați într-o călătorie muzicală ce îmbină valsuri celebre, muzică de film, arii de operă și melodii pop. Muzicianul le va interpreta, alături de invitați speciali, alături de Johann Strauss Orchestra, cea mai mare orchestră privată din lume.

Organizatorii transmit publicului programul oficial și regulile de acces pentru o desfășurare sigură și plăcută a concertelor.

PROGRAM DE ACCES

Accesul publicului în BT-Arena se va face începând cu ora 18:00 .

Concertele încep la ora 19:30 și se vor încheia în jurul orei 22:30 .

Fiecare concert va include o pauză de aproximativ 20 de minute .

Organizatorii recomandă folosirea porților de acces corespunzătoare zonelor indicate pe bilete și prezentarea din timp la locație , pentru a evita aglomerația.

REGULI DE ACCES ȘI BILETE

Accesul se face exclusiv pe baza unui bilet valid , o singură dată, pentru o singură persoană.

Copiii cu vârsta de până la 3 ani au acces gratuit, fără loc, iar minorii peste 3 ani intră pe baza unui bilet valid și trebuie să fie însoțiți de un adult .

Utilizarea garderobei este opțională, contra cost.

Persoanele care ajung cu întârziere își vor putea ocupa locurile doar în pauza dintre melodii .

Spectatorii vor fi ghidați de voluntari către locurile specificate pe bilete.

Atenție la sursele de achiziționare a biletelor!

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru biletele achiziționate de pe alte platforme online sau prin intermediari. Singura platformă autorizată pentru vânzarea biletelor este Eventim.ro. Biletele cumpărate din alte surse nu pot garanta accesul la concert, iar posesorii acestora riscă să nu fie validați la intrare.

TRANSPORT ȘI PARCARE.

Se recomandă folosirea mijloacelor de transport în comun sau deplasarea pe jos , pentru o experiență mai confortabilă și pentru fluidizarea traficului din zonă.



Publicul este rugat să evite deplasarea cu autoturismul personal .

Accesul în parcarea subterană a BT Arena va fi restricționat , fiind rezervat echipei de organizare.

OBIECTE INTERZISE

Din motive de siguranță, NU este permis accesul cu: băuturi și alimente aduse din exterior, sticle (inclusiv de parfum), cutii, conserve, spray-uri, lasere, artificii, bannere cu bețe, scaune, umbrele, obiecte contondente, arme, lanțuri, animale de companie, rucsacuri și bagaje mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau de înregistrare audio-video, etc..

Locația nu dispune de spații pentru depozitare, de aceea spectatorii sunt rugați să nu aducă obiecte interzise. La intrare se vor efectua controale de securitate, iar obiectele reținute vor putea fi recuperate la finalul evenimentului.

FILMĂRI ȘI FOTOGRAFII

Realizarea de fotografii sau materiale video în scopuri comerciale este permisă doar cu acordul scris al organizatorului. În caz contrar, echipamentele pot fi reținute până la sfârșitul concertului.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Publicul este rugat să respecte regulile de prevenire a incendiilor și toate instrucțiunile personalului de securitate și de evacuare în caz de urgență;

Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul sau continuarea participării persoanelor care pun în pericol siguranța sau confortul celorlalți participanți. În toate cazurile neprevăzute de acest regulament, măsurile necesare vor fi luate de organizator.

Pentru informații suplimentare și actualizări, urmăriți pagina oficială de Facebook a organizatorului: facebook.com/TazamaProductions.