    Aniversare Odeon 80

    By Teatru, Muzica si Film

    Teatrul Odeon aniversează 80 de ani, de Ziua Mondială a Teatrului. Evenimentul „Odeon 80” este prezentat și conceput de Răzvan Mazilu.

    Programul include prezentarea filmării spectacolului‌
    Amadeus
    de Peter Shaffer
    regia Dinu Cernescu

    scenografia Daniela Codarcea

    Cu: Radu Beligan, Răzvan Vasilescu, Irina Mazanitis, Paul Ioachim, Mircea Cruceanu, Ion Vâlcu, Sergiu Demetriad, Mihail Stan, Jorj Voicu

    Spectacolul a avut premiera în 1982 și a fost înregistrat de Casa de Producție a TVR în 1990.

    Momentul muzical al evenimentului va fi oferit de Blue Noise, formație care creează muzică a cappella.

    Cu această ocazie, se va lansa și Albumul Odeon 80, care cuprinde premierele din întreaga istorie a teatrului.

    27 martie 2026, ora 19.00, Sala Majestic

    Intrarea la eveniment este cu invitație, și se face pe bază de rezervare la adresa de email:
    odeon.art@teatrul-odeon.ro până la data de 23 martie, ora 12.00.

