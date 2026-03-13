Aniversare Odeon 80

Teatrul Odeon aniversează 80 de ani, de Ziua Mondială a Teatrului. Evenimentul „Odeon 80” este prezentat și conceput de Răzvan Mazilu.
Programul include prezentarea filmării spectacolului
Amadeus
de Peter Shaffer
regia Dinu Cernescu
scenografia Daniela Codarcea
Cu: Radu Beligan, Răzvan Vasilescu, Irina Mazanitis, Paul Ioachim, Mircea Cruceanu, Ion Vâlcu, Sergiu Demetriad, Mihail Stan, Jorj Voicu
Spectacolul a avut premiera în 1982 și a fost înregistrat de Casa de Producție a TVR în 1990.
Momentul muzical al evenimentului va fi oferit de Blue Noise, formație care creează muzică a cappella.
Cu această ocazie, se va lansa și Albumul Odeon 80, care cuprinde premierele din întreaga istorie a teatrului.
27 martie 2026, ora 19.00, Sala Majestic
Intrarea la eveniment este cu invitație, și se face pe bază de rezervare la adresa de email:
odeon.art@teatrul-odeon.ro până la data de 23 martie, ora 12.00.