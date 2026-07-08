Argumentul și selecția spectacolelor din cadrul Festivalului Național de Teatru, a 36-a ediție. […] perfect uman. FNT36

Ediția a 36-a a Festivalului Național de Teatru va avea loc la București, în perioada 16-25 octombrie, Program permanent al UNITER, este unul dintre cele mai importante evenimente teatrale din România, spațiu al expunerii diversității și complexității fenomenului teatral românesc, transmit organizatorii.

Echipa curatorială a Festivalului Național de Teatru 2026, formată din criticii de teatru Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Sebastian-vlad Popa, prezintă argumentul și selecția ediției curente.

[…]perfect uman. FNT36

Ediția 2026 a Festivalului Național de Teatru ne surprinde în plină reconsiderare de paradigmă a umanității. Ne aflăm într-un moment în care ne repoziționăm și negociem rolurile în relație cu noi înșine, cu ceilalți, cu societatea ca mecanism politic, economic, social și cultural, și, pentru prima oară ca partener cvasi-conștient, cu tehnologia. Realitatea devine un spațiu al interogațiilor până de curând improbabile, care se deschid în cascadă. În lume și pe scenă se naște un dialog viu și polemic între natură – din ce în ce mai antropomorfizată – și tehnologie – cu trăsături tot mai recognoscibil familiare.

Teatrul s-a aflat mereu la punctul de intersecție dintre realul multistratificat, filtrat prin sensibilități creatoare, și ficțiuni credibile. Propunerea pe care echipa curatorială o lansează prin selecția de spectacole pentru FNT36 plasează ca centru de greutate al ediției trăsătura cea mai vulnerabilă a umanității: (im)perfecțiunea drept calitate și defect ale acestui spirit etern uman.

Am parcurs o stagiune caracterizată prin lipsă de predictibilitate, constrângeri exterioare voințelor de factură artistică și nesiguranță individuală și sistemică. În acest context, procesul de selecție s-a adaptat aceleiași realități supuse imperfecțiunii inerente.

În multe cazuri, vizionarea spectacolelor mijlocită prin suport video a presupus aplicarea unui tip de receptare special, care să suplinească în mod profesionist experiența directă. Imposibilitatea vizionării live a unui număr satisfăcător din premierele stagiunii, o consecință a restricțiilor de factură economică, a reprezentat una dintre provocările care ne-au condus la interogarea limitelor din ce în ce mai puțin flexibile în care ne desfășurăm activitatea ca breaslă. Libertatea este o trăsătură profund umană, iar interpretarea și gestionarea ei țin de aceeași ambivalență pe care o propune tema (im)perfecțiunii.

Cât de important este pentru un produs artistic să frizeze perfecțiunea și cât de important să își păstreze și umanitatea? Întrebările pe care încercăm să le configurăm prin lista de spectacole la care ne-am oprit pentru FNT36 sunt provenite din experiența acestui an teatral. Contururile dintre autoritate profesională, libertate creativă pe de-o parte, și societate de consum, noi tehnologii și restricții economice de cealaltă se estompează firesc, generând un climat cultural bogat, viu, mai atent la valorile pe care le promovează și, poate, mai alert.

Mai e spațiu-timp pentru perfecțiune șlefuită cu răbdare, chiar dacă atenția pentru detalii e înlocuită frenetic de nevoia de noutate generată artificial. Lista cu posibile interogații pe care ne-am dori să le lansăm odată cu tema și selecția de spectacole din acest an rămâne perfect deschisă.

Varietatea de teme, estetici, opțiuni creative pe care am încercat să le reunim prin selecția de mai jos păstrează aceeași constantă a performanței profesionale filtrate de percepția consensuală a celor trei curatori. Atât selecția de spectacole, cât și argumentul reflectă punctul de întâlnire a trei perspective distincte asupra stagiunii teatrale 2025-2026 în plan național.

Echilibrul este una dintre trăsăturile pe care am încercat să le avem în vedere, iar diversele ponderi de reprezentare se mențin în contrabalans. Din cele peste 150 de spectacole vizionate, ne-am oprit la suma de 36, un număr imperfect (dar perfect, ca orice număr), dar încărcat de simbolistica umanității procesului de selecție prin care am trecut în cele patru luni în care am format echipa curatorială a FNT36.

Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac, Sebastian-vlad Popa

Selecția spectacolelor din cadrul FNT36

16 – 25 octombrie