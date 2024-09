BIFF 2024 – ediția aniversară XX: Membrii Juriului internațional

Bucharest International Film Festival (BIFF), ajuns la cea de-a XX-a ediție aniversară, va avea loc în perioada 19-29 septembrie, fiind ingura competiție internațională de lung metraje din Capitală.

Juriul internaţional este alcătuit din personalități marcante ale lumii cinematografiei, care vor avea sarcina de a evalua și recunoaște excelența în regie, interpretare, scenariu, imagine și multe alte aspecte esențiale ale producțiilor cinematografice.

Iată membrii juriului:

• Cunoscutul regizor și scenarist canadian Philippe Lesage va fi președintele Juriului Bucharest International Film Festival (BIFF) din acest an. Inițial realizator de documentare, Philippe Lesage a intrat în cinematografia narativă în anii 2010 cu filmele Copenhague: A Love Story, The Demons (Les Démons) și Genesis (Genèse). Filmul Genesis a câștigat numeroase premii printre care Lupul de Aur (Festivalul New Cinema, Montreal), Premiile pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor la Seminci din Valladolid (Spania) și cel mai bun film la Los Cabos International Film (Mexic). Filmul a fost, de asemenea, selectat la renumitul Muzeu de Artă Modernă și Societatea de Film din Lincoln Center ‘s New Directors/New Films Festival, AFI FEST și Rotterdam Film Festival.

„Sunt foarte bucuros să particip și ca președinte al juriului dar și ca invitat, pentru a susține sesiunile de întrebări și răspunsuri după proiecția celui mai recent film al meu, Who by Fire”, declară Philippe Lesage.

• Paul Cozighian este regizor și jurnalist independent franco-român. A studiat regie de film la București cu Gheorghe Vitanidis și la Paris cu Eric Rohmer. A ales apoi meseria de jurnalist, „obsedat fiind – afirmă el deseori – de a povesti adevărul prin intermediul reportajelor de televiziune”. Cozighian este în prezent corespondent permanent la București pentru cotidianul Le Figaro, pentru radiourile France Info, France Inter și France Culture precum și pentru France Télévisions. La finalul anilor ‘90 Paul a fost corespondent de război în fosta Iugoslavie unde a produs numeroase reportaje TV și radio pentru media franceză precum și documentarul „Fin de Siècle à Belgrade”. Martor implicat în Revoluția Română din decembrie 1989, Paul Cozighian a filmat cele mai importante secvențe din primele ore ale revoltei populare din București, aducând în atenția opiniei publice mondiale singurele imagini cu Baricada din centrul Bucureștiului dar și cu confiscarea ulterioară a Revoluției de către fosta nomenclatură comunistă. Documentarul său „Nu avem dreptul să uităm” a fost interzis în România vreme de zece ani. El este astăzi disponibil pe canalul: youtube.com/c/PaulCozighian. Pe același canal YouTube se pot consulta toate imaginile filmate de Cozighian la Revoluție precum și un amplu interviu cu scriitorul Paul Goma, cel mai important opozant al comunismului din România.

„În toți acești ani de prezență pe diversele teatre ale actualității interne și internaționale dragostea pentru cinema nu m-a părăsit niciodată…” mărturisește Cozighian, admirator al cinema-ului lui Godard, Truffaut, Bergman și Welles. ”Cinema-ul se vede în sală, pe marele ecran. Nu-l neglijați. Nu vă va dezamăgi niciodată!”, adaugă Cozighian, invitând publicul să trăiască magia filmului la BIFF.

• Ana Ularu a jucat alături de Keanu Reeves (în thrillerul romantic Siberia, cu premiera la New York, în 2018), Tom Hanks (în Inferno, partea a treia a francizei Codul lui Da Vinci, regia: Ron Howard), Bradley Cooper şi Jennifer Lawrence (în Serena, în regia căștigătoarei de Oscar Susanne Bier).

Anul trecut, au avut premiera, printre altele, serialul Alex Rider, produs de Sony Pictures Television, sau animația Death and the Knight, a regizorului Radu Gaciu. Până la început de 2020, Ana Ularu a jucat în O intervenție și Constelații (Teatrul Act), roluri pentru care a primit, respectiv a fost nominalizată la Premiul UNITER pentru cea mai bună actriță, alături de premii în alte festivaluri. Fanii din întreaga lume continuă să îi scrie pentru rolul din seria NBC Emerald City, inspirat de povestea Vrăjitorul din Oz, ce a urmat filmărilor pentru serialul Familia Borgia (HBO, cu Jeremy Irons în rol principal), thrillerului noir The Marker (r: Justin Edgar), Muse (r: Jaume Balagueró), Chosen (r: Jasmin Dizdar) și SF-ului Index Zero (r: Lorenzo Sportiello).

Personajul său din lungmetrajul Periferic (2010, r: Bogdan George Apetri) i-a adus trofeul Boccalino – Premiul criticii elveţiene pentru cea mai bună actriţă, la Locarno, cea mai bună performanță feminină la festivalurile de la Salonic și Novi Sad, un Premiu Gopo și o menţiune specială la Varşovia. Ana Ularu este unul dintre cei mai talentați 10 tineri actori europeni selecționați în prestigiosul program Shooting Stars, la Berlinale 2012. Dacă, în teatru, primul rol a fost Lolita, alături de Ștefan Iordache, în regia Cătălinei Buzoianu, în film Ana a debutat la 9 ani, într-o producție franceză, pentru ca unul dintre primele roluri principale să fie în drama Italiencele (2004, r: Napoleon Helmis).

În România, a colaborat cu regizorii Cristian Mungiu (Turkey Girl), Radu Muntean (Hârtia va fi albastră), Francis Ford Coppola (Tinereţe fără tinereţe, filmat în țară), Stere Gulea (Sunt o babă comunistă), Anca Damian (O vară foarte instabilă), Anca Miruna Lăzărescu (La drum cu tata), Andrei Crețulescu (Charleston) sau Radu Gaciu (scurtmetrajul de animație Death and the Knight), iar în televiziune, Ana a jucat în Cu un pas înainte (PRO TV). Vorbește limbile română, engleză, spaniolă, franceză și italiană și, până acum, a interpretat peste 50 de roluri în filme de cinema şi de televiziune, în producții românești sau internaționale.

„Iar publicului ii doresc Vizionare Plăcută. Cinema-ul e magie!”, este invitația Anei Ularu pentru publicul cinefil.

• Valeriu Andriuță a absolvit Institutul de Teatru și Cinema din Tbilisi, specializarea actorie după care a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Valeriu a jucat în filme regizate de Cristian Mungiu, Sergei Loznitsa, Emanuel Pîrvu, Bogdan George Apetri, fiind unul dintre cei mai cunoscuți actori români. A debutat ca regizor cu o trilogie de scurtmetraje despre Republica Moldova, iar în prezent își pregătește filmul de debut de lungmetraj, care se află în faza de pre-producție. În 2002, Andriuță joacă în lungmetrajul de debut al lui Cristian Mungiu, Occident, prezentat în cadrul secțiunii Quinzaine des Réalisateurs la Festivalul de la Cannes. În 2012, joacă rolul Preotului din ”După Dealuri” regizat de Cristian Mungiu, film proiectat în secțiunea oficială a Festivalului de Film de la Cannes. În 2016, Valeriu Andriuță are o apariție efervescentă în rolul Suspectul Nr.4, în filmul Bacalaureat, cu care Cristian Mungiu obține premiul pentru regie, în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Revine la Cannes cu ”A Gentle Creature” în 2017 cu filmul lui Sergei Loznitsa. Filmul se află în selecția oficială pentru Palme d’Or a Festivalului de Film de la Cannes. În 2018 joacă în Donbass, filmul lui Sergei Loznitsa, prezentat în premieră la Cannes, în secțiunea Un Certain Regard. În 2018 joacă în rolul principal în drama romantică a lui Florin Serban, ”Dragoste 1. Câine”, film distins cu premiile Cineuropa Award si CICAE Award la Sarajevo Film Festival. În 2017, își face debutul în regia de film cu scurtmetrajul, Chers Amis.

• Marija Razgutė este o producătoare de film lituaniană, care a înfiinţat M-Films în 2008. Ea a produs filme ale unor personalităţi apreciate la nivel internaţional, precum Marija Kavtaradze: Slow (premiul pentru cel mai bun regizor la Sundance FF, candidată lituaniană la Oscar, 2023) şi Summer Survivors (Toronto FF, 2018); Vytautas Katkus: Cireşe (Cannes, 2022); Karolis Kaupinis: Nova Lituania (candidată lituaniană la Oscar, 2019), Andrius Blaževičius: Runner (Shooting Stars, 2021) şi The Saint (Busan, 2016). Marija este membră a rețelei de producători ACE, precum și membră a Consiliului European de Film al Academiei pentru perioada 2024-2025. Marija Razgutė vine tocmai din Lituania pentru a ne fi alături, așteptând cu nerăbdare să ia contact cu publicul cinefil din România.