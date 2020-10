Bucharest Fashion Film Festival revine într-un format exclusiv online

Astfel, primele titluri anunțate pe site-ul festivalului, dar și pe platforma TIFF Unlimited. Documentarul Martin Margiela In His Own Words (2019), portretul unic al celui mai mare mit din istoria modei și The Disappearance of My Mother (2019), povestea captivantă a unei mame, top model internațional în anii ‘60 și muză pentru Salvador Dali și Andy Warhol.

„Este foarte important pentru noi să transmitem conținut de calitate, dar în același timp să-l adaptăm într-o formă cât mai plăcută și accesibilă celor care ne urmăresc. Primul pas a fost dezvoltarea site-ului oficial al festivalului, care va include întreaga selecție de scurtmetraje și va avea în focus comunitatea din jurul evenimentului. Mai apoi, pentru lungmetraje, ne-am dorit să lucrăm cu o platformă de streaming deja existentă și am ales TIFF Unlimited. Am făcut asta pentru că ne-am dorit flexibilitate în ceea ce privește timpul de vizionare a filmelor“, a declarat Ioana Diaconu, co-fondatoare Bucharest Fashion Film Festival.

Primul lungmetraj din cadrul festivalului, Martin Margiela In His Own Words (2019), dezvăluie detalii despre viața și filosofia din spatele creațiilor iconice, rostite în premieră de însuși Martin Margiela.

Timp de 20 de ani în care a condus propria casă de modă, Martin Margiela a rămas în anonimat, fără interviuri sau apariții în presă. 70 de piese cheie din colecțiile acestuia, incluse în retrospectiva din 2018 de la Musee Galliera din Paris, sunt prezentate prin voiceover-uri, alături de carnete de schițe din copilărie și obiecte personale.

Cel de-al doilea lungmetraj anunțat la BFFF 2020 este The Disappearance of My Mother (2019). Documentarul a fost prezentat în premieră mondială la Festivalul de Film de la Sundance și prezintă povestea Benedettei Barzini, top model al anilor ’60 și feministă radicală în anii ‘70, a luptat pentru drepturile și emanciparea femeilor.

Ajunsă la vârsta de 75 de ani, Benedetta se străduiește să scape de asocierea cu lumea modei și să se retragă definitiv, dar determinarea fiului ei de a face un film despre ea provoacă o colaborare neașteptată între cei doi.

Cu scopul de a pune bazele unui forum de discuție despre relația dintre film și modă, programul Bucharest Fashion Film Festival de anul acesta va include în continuare secțiunea competiţională în cadrul căreia sunt premiate cele mai bune filme de modă locale și internaționale.

De asemenea, programul festivalului are în componență filme cult, documentare despre personaje marcante din istoria modei și dezbateri susținute de profesioniști din sfera locală și internațională. Lor li se adaugă noi secțiuni, un podcast, dar și un masterclass despre cum va evolua industria filmului de modă.

„Începând cu această ediție, Bucharest Fashion Film Festival introduce secțiunea Dressing the Cinema, care va prezenta o selecție de filme clasice și cult, prin care se urmărește o explorare a costumului ca instrument în construcția personajelor și ca limbaj vizual în prezentarea firului narativ.

Anual, acestea vor fi coagulate sub o umbrelă tematică”, a menționat Mădălina Cozmeanu, co-fondatoare Bucharest Fashion Film Festival. Camp, tema de anul acesta, este un concept teoretizat pentru prima dată în 1964 de criticul american Susan Sontag, prin care aceasta înțelegea un anumit mod de a vedea lumea ca un fenomen estetic. Esența camp-ului stă într-o înclinație către nenatural, către stilizare și exagerare.

Odată cu cea de-a patra ediție, Bucharest Fashion Film Festival lansează un podcast care va avea la bază un eseu personal sau o scriere ficțională și un soundscape, comisionate unor artiști români. Astfel, conținutul va fi construit cu ajutorul unor observații antropologice împletite cu câte o instalație audio. Podcastul va continua cu o serie de episoade ce vor include materiale adaptate noilor teme urmărite în fiecare ediție a festivalului, însă își va păstra același format.

O noutate a BFFF 2020 este și Dressing the Body, o secțiune anuală ce constă într-un program curatoriat de scurtmetraje, atât de ficțiune, cât și documentare, care propune o explorare antropologică a raportului dintre vestimentație și identitate, a hainei ca simbol, a relației dintre corp și obiect vestimentar. BFFF invită astfel publicul la introspecție și dezbatere, schimbând perspectiva asupra unui subiect mult mai prezent în viețile tuturor, decât suntem dispuși să acceptăm.