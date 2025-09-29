BukFeszt4 – start pentru sărbătoarea teatrului maghiar la București

Luni a început cea de-a patra ediție a BukFeszt – Festivalul Teatrelor Maghiare la București, un eveniment care promovează dialogul intercultural, susține diversitatea artistică și aduce la București cele mai relevante spectacole ale stagiunii maghiare din România, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Între 29 septembrie și 7 octombrie, publicul bucureștean este invitat să descopere producții semnate de unele dintre cele mai importante teatre maghiare din România: Teatrul Szigligeti Oradea, Teatrul de Nord Satu Mare (Trupa Harag György), Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara, Teatrul Tomcsa Sándor Odorheiu Secuiesc, Teatrul Csíki Játékszín Miercurea Ciuc și Teatrul Udvartér Târgu Secuiesc.

Festivalul propune un program variat, de la adaptări după mari clasici precum Kafka, Kleist sau Zeller, până la montări contemporane îndrăznețe. Toate spectacolele vor fi supratitrate în limba română, pentru a oferi publicului o experiență completă.

Deschiderea oficială are loc la Teatrul Bulandra – Sala Liviu Ciulei, cu producția Teatrului Szigligeti din Oradea: „Lysistrata, dragostea mea” de Matei Vișniec, regia Anca Bradu – un spectacol intens, care combină umorul cu reflecția amară și vorbește despre fragilitatea păcii, tentațiile lumii virtuale și responsabilitatea de a apăra libertățile.

Pe parcursul festivalului, publicul va putea urmări și alte titluri de rezonanță, precum Maestrul și Margareta, Kohlhaas, Happiness Hunters, 1978, Secretul fericirii, Procesul și Tatăl.

După reprezentații, publicul va putea participa la discuții conduse de critici de teatru de prestigiu: Oana Cristea Grigorescu, Cristina Rusiecki, Oana Borș, Irina Wolf, Nona Rapotan, Mihai Brezeanu și Ada Maria Ichim.

Iată ce declară directorul festivalului, Bessenyei Gedő István, președintele Uniunii Teatrelor Maghiare MASZIN, director al Trupei Harag György a Teatrului de Nord Satu Mare: „Festivalul Teatrelor Maghiare «BukFeszt» este cel mai tânăr festival al Uniunii Teatrelor Maghiare MASZIN (precedat de Festivalul Interetnic de Teatru și Festivalul MaFeszt), totuși, ajungând deja la cea de a patra ediție, a devenit, poate, cel mai așteptat eveniment din rândul acestora. În 2025 aducem spectatorilor o ofertă teatrală și mai bogată față de edițiile precedente, având deja șase membri – și sperând să fim și mai mulți la ediția viitoare. Festivalul păstrează același scop triplu: de a atinge publicul bucureștean cu o selecție reprezentativă din producțiile teatrelor membre, de a atrage interesul breslei teatrale, respectiv, bineînțeles, a comunității maghiare din capitală. Cu o selecție de opt spectacole a trupelor celor șase teatre, prin BukFeszt, uniunea noastră dorește să întărească funcția de punte a artei teatrale minoritare din România.”

Program BukFeszt



Programul complet și biletele sunt disponibile pe entertix.ro.

• Lysistrata, dragostea mea de Matei Vișniec, regia: Anca Bradu, Teatrul Szigligeti, Oradea

Luni, 29 septembrie, Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, ora 19:00

O combinație inteligentă între antichitate și contemporaneitate, animată de umor și subversiune.

• Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov, regia: Sardar Tagirovsky, Teatrul de Nord, Satu Mare, Trupa „Harag György”

Miercuri, 1 octombrie, Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, ora 19:00

O montare opulentă, cu recenzii entuziaste; Trupa Harag György are reputație solidă în festivalurile europene.

• Kohlhaas de Heinrich von Kleist, regia: Bélai Marcel, Teatrul de Nord Satu Mare, Trupa „Harag György”

Joi, 2 octombrie, Teatrul Metropolis, Sala Mare, ora 19:00

O poveste despre justiție și revoltă, reflectată printr-o scenografie impresionantă.

• Happiness Hunters, regia: Györfi Csaba, Teatrul „Szigligeti”, Ansamblul „Nagyvárad”

Vineri, 3 octombrie, Teatrul Metropolis, Sala Mare, ora 19:00

Dans, expresivitate și energie — un spectacol care are la bază filmul Requiem pentru un vis de Darren Aronofsky şi textul scris de Milán Füst.

• 1978 de Tomi Janežič, Simona Semenič, regia: Tomi Janežič, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

Sâmbătă, 4 octombrie, Recul – Splaiul Unirii nr. 160, ora 18:00

O dramă contemporană, remarcabilă pentru originalitate, cu regie dinamică și incitantă vizual.

• Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Tóth Árpád, Teatrul „Udvartér”, Târgu Secuiesc

Duminică, 5 octombrie, Teatrul Metropolis, Sala Mare, ora 19:00

Căutarea lirică a sensului, într-un spațiu scenic intim și sugestiv.

• Procesul de Franz Kafka, regia Bélai Marcel, Teatrul „Tomcsa Sándor”, Odorheiu Secuiesc

Luni, 6 octombrie, Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, ora 19:00

O adaptare tensionată, unde absurditatea devine o oglindă a realității contemporane.

• Tatăl de Florian Zeller, regia: Vladimir Anton, Teatrul „Csíki Játékszín”, Miercurea Ciuc

Marți, 7 octombrie, Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, ora 19:00

O dramă emoționantă despre familie și memorii, tradusă în peste 20 de limbi și premiată internațional.

Ediția din acest an este realizată de Asociația MASZIN (Trupa Harag György a Teatrului de Nord din Satu Mare, Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc, Teatrul Csíki Játékszín din Miercurea Ciuc, Teatrul Szigligeti Oradea, Teatrul „Udvartér” Târgu Secuiesc și Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara) împreună cu Departamentul pentru Relații Interetnice, UNITER-Uniunea Teatrală din România, Ambasada Ungariei la București.