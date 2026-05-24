Cannes 2026: Trofeul „Palme d’Or”, câștigat de filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu

Trofeul Palme d’Or al celei de a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes a fost câștigat de filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu.

Cineastul român a devenit cel de-al 10-lea regizor din istoria festivalului care a câștigat de două ori acest trofeu. În 2007, Mungiu a obținut prima sa „Palme d’Or, cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

De asemenea, compania de distribuție Neon a câștigat sâmbătă seară principalul trofeu de la Cannes pentru al șaptelea an la rând, o serie impresionantă care a început cu filmul „Parasite”, în 2019.

În filmul „Fjord”, cineastul român Cristian Mungiu semnează și scenariul acestei pelicule inspirate dintr-o poveste reală, drama familiei Bodnariu, care a zguduit România în ianuarie 2016.

„Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să îi punem în aplicare mai des”, a declarat Cristian Mungiu, în discursul său de la Cannes.

Palmaresul complet al competiției oficiale:

Trofeul Palme d’Or: „Fjord”, de Cristian Mungiu

Marele Premiu al Juriului: „Minotaur”, de Andrey Zvyagintsev

Premiul Juriului: „The Dreamed Adventure”, de Valeska Grisebach,

Premiul pentru regie: ex-aequo – Javier Calvo, Javier Ambrossi („La bola negra’) și Pawel Pawlikowski („Fatherland„)

Premiul pentru scenariu: Emmanuel Marre („Notre salut”)

Premiul de interpretare feminină: Virginie Efira și Tao Okamoto („All of a Sudden”)

Premiul de interpretare masculină: Emmanuel Macchia și Valentin Campagne („Coward”)

Trofeul Camera d’Or: „Ben’Imana’, de Marie Clementine Dusabejambo

Trofeul Palme d’Or pentru scurtmetraj: „For The Opponents„, de Federico Luis

Palme d’Or onorific: Peter Jackson, Barbra Streisand, John Travolta.